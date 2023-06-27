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https://sputniknews.com.tr/20230627/ingilterenin-ruanda-plani-her-bir-gocmenin-maliyeti-169-bin-pound-1072905595.html
İngiltere'nin Ruanda planı: Her bir göçmenin maliyeti 169 bin pound
İngiltere'nin Ruanda planı: Her bir göçmenin maliyeti 169 bin pound
İngiltere hükümeti, yasadışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı kapsamında sınır dışı edilecek her bir yasadışı göçmenin maliyetinin İngiltere’ye yaklaşık 169... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T09:30+0300
2023-06-27T09:30+0300
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Ruanda hükümeti ile yasadışı göçmenlerin Ruanda’ya sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya varan İngiltere hükümeti, kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndermenin maliyetini açıkladı. Yapılan açıklamada, sınır dışı edilecek her bir göçmenin maliyetinin İngiltere’ye yaklaşık 169 bin pound olmasının beklendiği aktarıldı.Hükümet, her bir yasadışı göçmene ev sahipliği yapması için Ruanda'ya ortalama 105 bin pound, uçuş ve refakat için 22 bin pound ve kabul ve hukuki işlemler için 18 bin pound harcanmasının beklendiğini ifade etti.'Hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor'İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman yaptığı açıklamada, söz konusu maliyetlerin İngiltere'ye ulaşmaya çalışan diğer yasadışı göçmenler üzerindeki caydırıcı etkisi ve göçmenlerin barınma maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, önlem alınmadığı takdirde yasadışı göçmenlerin barınma maliyetinin şu anda yılda yaklaşık 3,6 milyar pounddan 11 milyar pounda yükseleceğini ifade etti. Braverman, "Ekonomik etki değerlendirmesi, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.İngiltere Yüksek Mahkemesi Ruanda’ya uçuşlar hakkındaki kararını perşembe günü açıklayacakİngiltere hükümeti, Fransa’dan Manş Denizi üzerinden küçük tekneler ve botlarla İngiltere’ye gelen yasadışı göçmenleri 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderme planının yasadışı göçü caydırmak için etkili bir plan olarak görüyor. Geçtiğimiz sene haziran ayında Ruanda'ya planlanan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile engellenmiş, aralık ayında ise İngiltere Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasadışı göçle mücadele politikasının yasal olduğuna karar vermişti.Söz konusu kararın temyize taşınmasının ardından perşembe günü Yüksek Mahkemenin Ruanda’ya uçuşların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.Öte yandan, geçtiğimiz sene 45 bin, bu yıl ise şu ana kadar 11 binden fazla yasadışı göçmen, küçük tekneler ve botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230319/ingiltere-gocmenleri-ruandaya-gonderme-planini-yaza-kadar-yeniden-uygulamayi-planliyor-1068447712.html
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ingiltere, ruanda, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, plan, gönderme
ingiltere, ruanda, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, plan, gönderme

İngiltere'nin Ruanda planı: Her bir göçmenin maliyeti 169 bin pound

09:30 27.06.2023
© İHAİngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu.
İngiltere, ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmen ve mültecileri 14 Haziran'da Ruanda'ya göndermeye başlayacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© İHA
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İngiltere hükümeti, yasadışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı kapsamında sınır dışı edilecek her bir yasadışı göçmenin maliyetinin İngiltere’ye yaklaşık 169 bin pound olmasının beklendiğini açıkladı.
Ruanda hükümeti ile yasadışı göçmenlerin Ruanda’ya sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya varan İngiltere hükümeti, kaçak göçmenleri Ruanda'ya göndermenin maliyetini açıkladı.
Yapılan açıklamada, sınır dışı edilecek her bir göçmenin maliyetinin İngiltere’ye yaklaşık 169 bin pound olmasının beklendiği aktarıldı.
Hükümet, her bir yasadışı göçmene ev sahipliği yapması için Ruanda'ya ortalama 105 bin pound, uçuş ve refakat için 22 bin pound ve kabul ve hukuki işlemler için 18 bin pound harcanmasının beklendiğini ifade etti.

'Hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor'

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman yaptığı açıklamada, söz konusu maliyetlerin İngiltere'ye ulaşmaya çalışan diğer yasadışı göçmenler üzerindeki caydırıcı etkisi ve göçmenlerin barınma maliyetleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, önlem alınmadığı takdirde yasadışı göçmenlerin barınma maliyetinin şu anda yılda yaklaşık 3,6 milyar pounddan 11 milyar pounda yükseleceğini ifade etti. Braverman, "Ekonomik etki değerlendirmesi, hiçbir şey yapmamanın bir seçenek olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi Ruanda’ya uçuşlar hakkındaki kararını perşembe günü açıklayacak

İngiltere hükümeti, Fransa’dan Manş Denizi üzerinden küçük tekneler ve botlarla İngiltere’ye gelen yasadışı göçmenleri 6 bin 400 kilometre uzaklıktaki Ruanda'ya gönderme planının yasadışı göçü caydırmak için etkili bir plan olarak görüyor.
Geçtiğimiz sene haziran ayında Ruanda'ya planlanan ilk uçuş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile engellenmiş, aralık ayında ise İngiltere Yüksek Mahkemesi, söz konusu yasadışı göçle mücadele politikasının yasal olduğuna karar vermişti.
Söz konusu kararın temyize taşınmasının ardından perşembe günü Yüksek Mahkemenin Ruanda’ya uçuşların hukuka uygun olup olmadığına ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.
Öte yandan, geçtiğimiz sene 45 bin, bu yıl ise şu ana kadar 11 binden fazla yasadışı göçmen, küçük tekneler ve botlarla Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye gelmişti.
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
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İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaza kadar yeniden uygulamayı planlıyor
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