https://sputniknews.com.tr/20230319/ingiltere-gocmenleri-ruandaya-gonderme-planini-yaza-kadar-yeniden-uygulamayi-planliyor-1068447712.html

İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaza kadar yeniden uygulamayı planlıyor

İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaza kadar yeniden uygulamayı planlıyor

İngiltere, daha önce bir kere yargı kararıyla durdurulan ülkeye yasadışı yollarla gelen göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını yaz ayları gelmeden yeniden... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T03:40+0300

2023-03-19T03:40+0300

2023-03-19T03:40+0300

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Sky News'in hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, özellikle Manş denizini geçerek ülkeye gelen yasadışı göçmen sayısındaki artış nedeniyle İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya sınırdışı etme planını yeniden yürürlüğe koymayı hedefliyor.Yaza kadar planı hayata geçirmek isteyen İngiltere'de dün İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda Dışişleri Bakanı Vincent Biruta ile daha önce yapılan Göç ve Ekonomik Kalkınma İşbirliği Mutabakat Zaptını genişletme kararı aldı.İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, iki ülkenin küresel göç krizinin çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceği belirtildi.İmzalanan mutabakat zaptına göre Ruanda'ya sınırdışı edilen kişilerin yeni hayatlarını kurmaları noktasında destekleneceği belirtilen açıklamada Biruta'nın ülkesinin İngiltere'den binlerce yasadışı göçmeni almaya hazır olduğunu yinelediği ifade edildi.Açıklamada Braverman, "İnsanların Manş denizini geçerek canlarını tehlikeye attığını görmek istemiyoruz." ifadesine yer verildi.Braverman, Ruanda'nın hızlı büyüyen, güvenli bir ekonomi olduğunu da kaydetti.Biruta da açıklamasında küresel göç kriziyle mücadele için acil ve yenilikçi bir çözüm bulunması gerektiğini savunarak, "Bu nedenlerle, bu krizi çözme kararlılığımızı paylaşan İngiltere ile çığır açan ortaklığımıza olan bağlılığımızı bir kez daha yenilemekten memnuniyet duyuyoruz. değerlendirmesinde bulundu.- Tartışmalı Yasadışı Göç Yasa TasarısıÜlkeye Manş denizi yoluyla giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik yasa tasarısı hazırlayan İngiltere hükümeti, düzensiz göçmenleri yakalandığı anda gözaltına almayı öngörüyor.Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınırdışı edilecek.Sınır dışıedilen düzensiz göçmenler yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınırdışı edildikten sonra yapacak.Ülkeye yasadışı yollarla giren kimseye sığınma talebi hakkı verilmeyecek.İngiltere'nin Ruanda planıİngiltere geçen sene hazırlanan "Ruanda Planı" kapsamında düzensiz göçmen ve ülkeye illegal yollarla girip sığınma talebi yapanları Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.Yüksek mahkeme göçmenlerin Ruanda'ya gönderilme planını yasadışı bularak 14 Haziran'da Ruanda'ya gitmek için havalimanında bekleyen uçağın kalkışını durdurmuştu.Dünyada büyük tepkiler çeken Ruanda Planı ile İngiltere, Ruanda'ya göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılaması için 5 yıllık 120 milyon sterlin ödemeyi kabul etmişti.İngiltere'de hükümet, özellikle geçen sene 44 bini aşkın düzensiz göçmenin Manş denizini geçmesinin ardından, sınırdışı uygulamalarıyla göçleri durdurmayı hedefliyor.

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