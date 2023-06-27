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ABD liderliğinden 100'den fazla ismin atası köle sahibi çıktı: Donald Trump hariç
ABD liderliğinden 100'den fazla ismin atası köle sahibi çıktı: Donald Trump hariç
ABD'nin siyasi seçkinlerinin soyağaçlarıyla ilgili bir araştırma, ülkenin yasa koyucuları, yaşayan Başkanları, Yüksek Mahkeme yargıçları ve valilerinin 5'te... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:35+0300
2023-06-27T17:38+0300
dünya
kölecilik
donald trump
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ABD'de yürütme, yasama, yargı erklerinde görevli 600'den fazla kişinin aile soylarını inceleyen araştırmaya göre 10 Haziran'da köleliğin kaldırılmasını kutlayan Kongre üyelerinin çoğunun kölelikle bağlantı bulmak için kendi aile geçmişlerine bakması yeterli. Zira görevdeki Kongre'nin 536 üyesinin en az 100'ünün köle sahiplerinin soyundan geldiği belirlendi. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti'den senatörler Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton, James Lankford ve Demokrat Parti'den senatörler Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan da var. Yanısıra görevdeki Demokrat Partili Joe Biden dahil hayattaki her ABD başkanı köle sahiplerinin doğrudan torunları. Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton ve hatta - beyaz anne tarafı aracılığıyla - ilk ve tek siyah Başkan Barack Obama dahil. Trump'ın ataları, kölelik kaldırıldıktan sonra gelmişİronik şekilde bunun tek istisnası, sık sık ırkçı olmakla eleştirilen önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump. Zira Trump'ın ataları, kölelik kaldırıldıktan sonra ABD'ye gelmiş.ABD Yüksek Mahkemesi'nin görevdeki 9 yargıcından 2'sinin -Amy Coney Barrett ve Neil Gorsuch- doğrudan ataları da siyahları köleleştirenlerden.Araştırma, 2022 itibarıyla 50 ABD eyaletinden 11'inde köle sahiplerinin soyundan gelen valiler bulunduğunu saptadı. Köleliğin muhafazası için ayrılıp iç savaş açan Amerika Konfedere Devletlerini oluşturan 11 eyaletin 8'inin valileri bunların arasında. İçlerinden ikisi -Arkansas'ın eski valisi Asa Hutchinson ve Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum- 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayları arasında yer alıyor. Son Kongre'deki Demokratların en az yüzde 8'inin ve Cumhuriyetçilerin yüzde 28'inin bu tür atalara sahip olduğu saptandı. Bu da Cumhuriyetçilerin köleliğin yoğunlaştığı Güney'deki gücünü yansıtıyor. Beyazların başta Kuzey eyaletlerinde siyahları köleleştirmesine rağmen, iç savaş arifesinde kölelik neredeyse tamamen Güneyli bir girişim haline gelmişti.İç savaşın başladığı Güney Karolina, Kongre üyeleri ile ulusun kölelik tarihi arasındaki ailevi bağların göstergesi niteliğinde. Eyaletin son Kongre'deki 9 temsilcisinin her birinin atadan kalma bağı var. Eyaletin Kongre'deki 2 siyah temsilcisi -Cumhuriyetçi Senatör ve başkan adayı Tim Scott ile güçlü Demokrat milletvekili James Clyburn-, köleleştirilmiş atalara sahip. Diğer 7 beyaz Kongre üyesi doğrudan bir köle sahibinin soyundan geliyor. Güney Karolina'nın Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster da öyle.ABD'de kölecilik genelde 'Amerika'nın ilk günahı' olarak adlandırılıyor.
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kölecilik, donald trump, abd, siyaset, elit
kölecilik, donald trump, abd, siyaset, elit

ABD liderliğinden 100'den fazla ismin atası köle sahibi çıktı: Donald Trump hariç

17:35 27.06.2023 (güncellendi: 17:38 27.06.2023)
© AA / Eva Marie Uzcategui TrinklABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl
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ABD'nin siyasi seçkinlerinin soyağaçlarıyla ilgili bir araştırma, ülkenin yasa koyucuları, yaşayan Başkanları, Yüksek Mahkeme yargıçları ve valilerinin 5'te birinin siyahları köleleştiren atalardan geldiğini ortaya çıkardı. ABD Başkanları arasında ailesi kölecilikle bağlantılı olmayan tek isim Donald Trump.
ABD'de yürütme, yasama, yargı erklerinde görevli 600'den fazla kişinin aile soylarını inceleyen araştırmaya göre 10 Haziran'da köleliğin kaldırılmasını kutlayan Kongre üyelerinin çoğunun kölelikle bağlantı bulmak için kendi aile geçmişlerine bakması yeterli.
Zira görevdeki Kongre'nin 536 üyesinin en az 100'ünün köle sahiplerinin soyundan geldiği belirlendi. Bunlar arasında Cumhuriyetçi Parti'den senatörler Mitch McConnell, Lindsey Graham, Tom Cotton, James Lankford ve Demokrat Parti'den senatörler Elizabeth Warren, Tammy Duckworth, Jeanne Shaheen, Maggie Hassan da var.
Yanısıra görevdeki Demokrat Partili Joe Biden dahil hayattaki her ABD başkanı köle sahiplerinin doğrudan torunları. Jimmy Carter, George W. Bush, Bill Clinton ve hatta - beyaz anne tarafı aracılığıyla - ilk ve tek siyah Başkan Barack Obama dahil.

Trump'ın ataları, kölelik kaldırıldıktan sonra gelmiş

İronik şekilde bunun tek istisnası, sık sık ırkçı olmakla eleştirilen önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan Donald Trump. Zira Trump'ın ataları, kölelik kaldırıldıktan sonra ABD'ye gelmiş.
ABD Yüksek Mahkemesi'nin görevdeki 9 yargıcından 2'sinin -Amy Coney Barrett ve Neil Gorsuch- doğrudan ataları da siyahları köleleştirenlerden.
Araştırma, 2022 itibarıyla 50 ABD eyaletinden 11'inde köle sahiplerinin soyundan gelen valiler bulunduğunu saptadı. Köleliğin muhafazası için ayrılıp iç savaş açan Amerika Konfedere Devletlerini oluşturan 11 eyaletin 8'inin valileri bunların arasında. İçlerinden ikisi -Arkansas'ın eski valisi Asa Hutchinson ve Kuzey Dakota Valisi Doug Burgum- 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin aday adayları arasında yer alıyor.
Son Kongre'deki Demokratların en az yüzde 8'inin ve Cumhuriyetçilerin yüzde 28'inin bu tür atalara sahip olduğu saptandı. Bu da Cumhuriyetçilerin köleliğin yoğunlaştığı Güney'deki gücünü yansıtıyor. Beyazların başta Kuzey eyaletlerinde siyahları köleleştirmesine rağmen, iç savaş arifesinde kölelik neredeyse tamamen Güneyli bir girişim haline gelmişti.
İç savaşın başladığı Güney Karolina, Kongre üyeleri ile ulusun kölelik tarihi arasındaki ailevi bağların göstergesi niteliğinde. Eyaletin son Kongre'deki 9 temsilcisinin her birinin atadan kalma bağı var. Eyaletin Kongre'deki 2 siyah temsilcisi -Cumhuriyetçi Senatör ve başkan adayı Tim Scott ile güçlü Demokrat milletvekili James Clyburn-, köleleştirilmiş atalara sahip. Diğer 7 beyaz Kongre üyesi doğrudan bir köle sahibinin soyundan geliyor. Güney Karolina'nın Cumhuriyetçi Valisi Henry McMaster da öyle.
ABD'de kölecilik genelde 'Amerika'nın ilk günahı' olarak adlandırılıyor.
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