https://sputniknews.com.tr/20221121/lahey-belediye-baskani-sehrin-kolelik-tarihindeki-rolu-sebebiyle-ozur-diledi-1063665458.html

Lahey Belediye Başkanı, şehrin kölelik tarihindeki rolü sebebiyle özür diledi

Lahey Belediye Başkanı, şehrin kölelik tarihindeki rolü sebebiyle özür diledi

Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanen, şehrin kölelik ve koloni tarihindeki rolü nedeniyle özür diledi. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T03:36+0300

2022-11-21T03:36+0300

2022-11-21T03:36+0300

dünya

lahey

kölelik

özür

belediye başkanı

hollanda

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Belediye Başkanı Van Zanen, ülkenin idari başkenti Lahey’deki ulusal tiyatro binasında yapılan törende yaptığı konuşmada, şehrin kolonyal tarih ile yüzleşmesi açısından bugünün önemli bir gün olduğunu dile getirdi.Farklı etnik kökene sahip birçok kişinin yer aldığı törende Van Zanen, "Atalarımızın köleliği ve kolonyalizmi desteklemesi ve yararlanması sebebiyle Lahey Şehir Konseyi adına en içten özürlerimi sunarım" ifadesini kullandı.Van Zanen, özür dilemenin geçmişte çekilen acıları unutturmadığını belirterek, "Bugünkü Lahey şehrinin yönetimi ve sakinleri yaşanılanlardan dolayı suçlanamaz" dedi.Van Zanen, şehirde yaşayanların yüzde 20'sinin atalarının geçmişte kölelik ve kolonyalizm mağduru olduğunu dile getirerek, yaşanan acıları 'şehrin ortak tarihinin' parçası haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programı hayata geçireceklerini ifade etti.Daha önce Amsterdam, Rotterdam ve Utrecht şehirleri kölelik tarihindeki rolleri sebebiyle özür dilemişti.Hollanda’da hükümetinin, ülkenin kölelik tarihindeki dahli sebebiyle yakın zamanda resmi özür dilemesi bekleniyor.Öte yandan, 2023'ün köle ticaretini anma yılı ilan edilmesinin düşünüldüğü açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221109/abdnin-tennessee-eyaletinde-her-turlu-kolelik-yasaklandi-1063251249.html

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