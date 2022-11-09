https://sputniknews.com.tr/20221109/abdnin-tennessee-eyaletinde-her-turlu-kolelik-yasaklandi-1063251249.html
ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı kabul etti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T17:34+0300
2022-11-09T17:34+0300
2022-11-09T17:53+0300
dünya
abd
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Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.
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abd
ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı
17:34 09.11.2022 (güncellendi: 17:53 09.11.2022) Abone ol
ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı kabul etti.
Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.
Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.