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https://sputniknews.com.tr/20221109/abdnin-tennessee-eyaletinde-her-turlu-kolelik-yasaklandi-1063251249.html
ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı
ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı kabul etti. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T17:34+0300
2022-11-09T17:53+0300
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Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.
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ABD'nin Tennessee eyaletinde 'her türlü kölelik' yasaklandı

17:34 09.11.2022 (güncellendi: 17:53 09.11.2022)
© AAABD seçimlerinde oy kullanma
ABD seçimlerinde oy kullanma - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı kabul etti.
Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.
Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.
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