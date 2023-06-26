https://sputniknews.com.tr/20230626/kanoyla-yamac-parasutu-yapti-yolculuga-denizde-devam-etti-1072891017.html
Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti
Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı kano ile denize iniş yaptı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T18:50+0300
2023-06-26T18:50+0300
2023-06-26T18:56+0300
yamaç paraşütü
kano
yaşam
antalya
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Paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atlayan Hasan Kaval, denize inerek kanoyla kürek çekti. Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, yeni projelerinin olacağını söyledi.Aynı zamanda YouTuber olan Kaval, “10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yapıyorum. Daha önce de Alanya'da yatak odası takımını paraşütle uçurmuştum. Şimdi de bir kano uçurdum. İki farklı özgün sporu aslında bir çatı altında topladım. Hava ve su sporunu birlikte denedim. Kano ile Cleopatra Plajı’na iniş yaptım. Sonrasında ise kano ile bir kale turu gerçekleştirdim. Belgesel tadında yine çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Yeni projelerim gelecek” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230102/yerden-350-metre-yukseklikte-top-sektirdi-1065289839.html
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yamaç paraşütü, kano, antalya
yamaç paraşütü, kano, antalya
Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti
18:50 26.06.2023 (güncellendi: 18:56 26.06.2023) Abone ol
Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı kano ile denize iniş yaptı.
Paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atlayan Hasan Kaval, denize inerek kanoyla kürek çekti. Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, yeni projelerinin olacağını söyledi.
Aynı zamanda YouTuber olan Kaval, “10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yapıyorum. Daha önce de Alanya'da yatak odası takımını paraşütle uçurmuştum. Şimdi de bir kano uçurdum. İki farklı özgün sporu aslında bir çatı altında topladım. Hava ve su sporunu birlikte denedim. Kano ile Cleopatra Plajı’na iniş yaptım. Sonrasında ise kano ile bir kale turu gerçekleştirdim. Belgesel tadında yine çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Yeni projelerim gelecek” dedi.