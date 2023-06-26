https://sputniknews.com.tr/20230626/kanoyla-yamac-parasutu-yapti-yolculuga-denizde-devam-etti-1072891017.html

Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti

Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı kano ile denize iniş yaptı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T18:50+0300

2023-06-26T18:50+0300

2023-06-26T18:56+0300

yamaç paraşütü

kano

yaşam

antalya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1a/1072890850_0:0:1118:629_1920x0_80_0_0_6807c000e3ae9eef27eb3e2546aa9849.jpg

Paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atlayan Hasan Kaval, denize inerek kanoyla kürek çekti. Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, yeni projelerinin olacağını söyledi.Aynı zamanda YouTuber olan Kaval, “10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yapıyorum. Daha önce de Alanya'da yatak odası takımını paraşütle uçurmuştum. Şimdi de bir kano uçurdum. İki farklı özgün sporu aslında bir çatı altında topladım. Hava ve su sporunu birlikte denedim. Kano ile Cleopatra Plajı’na iniş yaptım. Sonrasında ise kano ile bir kale turu gerçekleştirdim. Belgesel tadında yine çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Yeni projelerim gelecek” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230102/yerden-350-metre-yukseklikte-top-sektirdi-1065289839.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yamaç paraşütü, kano, antalya