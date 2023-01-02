https://sputniknews.com.tr/20230102/yerden-350-metre-yukseklikte-top-sektirdi-1065289839.html

Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi

Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi

Elazığ’da öğretmenlik yapan Ümit Muslu, Hazarbaba dağında hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu bir havada yerden 350 metre yüksekte top sektirdi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

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paraşütçü

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Elazığ Sportif Havacılık Kulübü’nün her hafta düzenlediği yamaç paraşütü etkinliğine katılan 32 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu, sıra dışı bir olaya imza attı. Muslu, Hazar Gölü manzarası eşliğinde 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın keyfine futbol topu ile renk ve aksiyon kattı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu anda uçuş yapan Muslu, yerden 350 metre yüksekte top sektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221202/kacak-gocmen-yamac-parasutuyle-fastan-ispanyanin-melilla-kentine-gecti-1064097203.html

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futbol, top, elazığ, paraşüt, paraşütçü