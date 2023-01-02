https://sputniknews.com.tr/20230102/yerden-350-metre-yukseklikte-top-sektirdi-1065289839.html
Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi
Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi
Elazığ’da öğretmenlik yapan Ümit Muslu, Hazarbaba dağında hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu bir havada yerden 350 metre yüksekte top sektirdi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T12:59+0300
2023-01-02T12:59+0300
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yaşam
futbol
top
elazığ
paraşüt
paraşütçü
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Elazığ Sportif Havacılık Kulübü’nün her hafta düzenlediği yamaç paraşütü etkinliğine katılan 32 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu, sıra dışı bir olaya imza attı. Muslu, Hazar Gölü manzarası eşliğinde 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın keyfine futbol topu ile renk ve aksiyon kattı. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu anda uçuş yapan Muslu, yerden 350 metre yüksekte top sektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221202/kacak-gocmen-yamac-parasutuyle-fastan-ispanyanin-melilla-kentine-gecti-1064097203.html
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Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi
Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi
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futbol, top, elazığ, paraşüt, paraşütçü
futbol, top, elazığ, paraşüt, paraşütçü
Yerden 350 metre yükseklikte top sektirdi
12:59 02.01.2023 (güncellendi: 13:15 02.01.2023) Abone ol
Elazığ’da öğretmenlik yapan Ümit Muslu, Hazarbaba dağında hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu bir havada yerden 350 metre yüksekte top sektirdi.
Elazığ Sportif Havacılık Kulübü’nün her hafta düzenlediği yamaç paraşütü etkinliğine katılan 32 yaşındaki özel eğitim öğretmeni Ümit Muslu, sıra dışı bir olaya imza attı.
Muslu, Hazar Gölü manzarası eşliğinde 2 bin 700 rakımlı Hazarbaba Dağı'nda yamaç paraşütü yapmanın keyfine futbol topu ile renk ve aksiyon kattı.
Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu anda uçuş yapan Muslu, yerden 350 metre yüksekte top sektirdi.