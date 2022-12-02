Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221202/kacak-gocmen-yamac-parasutuyle-fastan-ispanyanin-melilla-kentine-gecti-1064097203.html
Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti
Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti
Bir kaçak göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine geldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:44+0300
2022-12-02T17:44+0300
dünya
fas
ispanya
göçmen
kaçak göçmen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048737551_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_54218cdc61f844149ac0aebd325d552d.jpg
Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir kaçak göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.Jandarma, 29 Kasım'dan bu yana kaçak göçmeni bulamadı.Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor. Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
fas
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048737551_96:0:1233:853_1920x0_80_0_0_3a9431e9afcf72240a6ab980e8ff430e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fas, ispanya, göçmen, kaçak göçmen
fas, ispanya, göçmen, kaçak göçmen

Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti

17:44 02.12.2022
© DHAHasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü
Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2022
© DHA
Abone olTelegram
Bir kaçak göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine geldi.
Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir kaçak göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.
Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Jandarma, 29 Kasım'dan bu yana kaçak göçmeni bulamadı.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor. Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала