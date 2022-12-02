https://sputniknews.com.tr/20221202/kacak-gocmen-yamac-parasutuyle-fastan-ispanyanin-melilla-kentine-gecti-1064097203.html
Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti
Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti
Bir kaçak göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine geldi. 02.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-02T17:44+0300
2022-12-02T17:44+0300
2022-12-02T17:44+0300
dünya
fas
ispanya
göçmen
kaçak göçmen
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Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir kaçak göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.Jandarma, 29 Kasım'dan bu yana kaçak göçmeni bulamadı.Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor. Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.
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fas, ispanya, göçmen, kaçak göçmen
fas, ispanya, göçmen, kaçak göçmen
Kaçak göçmen, yamaç paraşütüyle Fas'tan İspanya'nın Melilla kentine geçti
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Bir kaçak göçmen, Fas sınırını yamaç paraşütüyle geçerek İspanya'ya bağlı Kuzey Afrika'daki Melilla kentine geldi.
Melilla özerk yönetim hükümeti tarafından verilen bilgide, 29 Kasım'da yerel saatle 18.15 sıralarında bir kaçak göçmenin yamaç paraşütü kullanarak Fas tarafından hareket ederek, sınırdaki 6 metrelik duvarı aşıp İspanya'ya girdiği belirtildi.
Yayımlanan görüntülerde, yamaç paraşütüyle sınır hattını ve İspanya tarafındaki yolu aşan düzensiz göçmenin ağaçlık alana düştükten sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Jandarma, 29 Kasım'dan bu yana kaçak göçmeni bulamadı.
Her yıl binlerce düzensiz göçmen, Fas tarafından, İspanya'nın Kuzey Afrika'da özerk il statüsündeki toprağı Melilla'ya geçmeye çalışıyor. Son olarak 24 Haziran'da sınır hattında yaşanan olaylarda 23 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.