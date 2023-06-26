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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230626/abnin-rusyanin-dondurulmus-varliklarini-ukraynanin-yeniden-insasinda-kullanmasina-almanya-karsi--1072876120.html
AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmasına Almanya karşı
AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmasına Almanya karşı
İngiliz basını, bugüne değin gelen haberlerin tersine, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T14:35+0300
2023-06-26T14:37+0300
ukrayna krizi
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Financial Times, AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşası için Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma planının hukuki ve mali zorluklara yol açabileceği ikazında bulunan Alman hükümetinin diğer seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısı yaptığını yazdı. Avrupa Komisyonu'nun Rus varlıklarını donduran finans kurumlarının kârlarının bir kısmını devretmeleri yoluyla Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmak üzere milyarlarca euro toplamak için çalıştığına dikkat çeken haberde şöyle denildi:Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman hükümetinin bazı üyelerinin, 'yasal tehditlerin çok yüksek olmasından ötürü planın uygulanması için yeterli desteğin sağlanamayacağına inandığı' belirtildi.Habere göre Berlin'deki endişe kaynaklarından biri, bunun 'diğerleri, özellikle de 2. Dünya Savaşı sırasında verilen zarar için Almanya'dan tazminat talep eden Polonya için bir emsal oluşturması'.Komisyon'un planını inceleyen Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bunun 'hukuki olarak uygulanabilir olmadığı' sonucuna vardı.AB'nin Rusya Merkez Bankası varlıklarından yılda 3 milyar euro toplamaya çalıştığı aktarılan haberde Kiev'in birliğin ele geçirdiği varlıkları teminat olarak kullanması için alternatif bir yol geliştirdiği, teminat üzerinden yatırım yapmak gerekçesiyle kredi alınıp ardından paranın Ukrayna'ya tahsis edilmesini önerdiği kaydedildi. Gazeteye konuşan meseleden haberdar bir AB diplomatı, şöyle dedi:Habere göre AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıda meseleyi ele almaları bekleniyor.Geçen hafta Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand AB temsilcileri, Komisyon üyeleri ve yasa koyucuların, AB yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Rusya vatandaşları ve kuruluşlarının mal varlıklarına el konulmasını sağlayacak yasal çerçeveyi temmuz ayında görüşmeye başlayacaklarını duyurdu.Wigand'a göre AB bankaları, bireylere ve özel kuruluşlara ait 24.1 milyar euroluk varlığı elinde tutuyor. Dahası, AB üye devletlerinin bankalarında 200 milyar euroluk Rusya Merkez Bankası varlığı dondurulmuş durumda. Önemli bir kısmı Euroclear deposunda tutulan bu fonlar, şimdiden 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 750 milyon euro kâr getirdi.Diğer yandan Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma ilkelerini onaylayan Estonya, bu yola başvuran ilk AB ülkesi oldu.Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşasının temeli olması için Kiev'in 300-500 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığını talep ettiğini söylemişti.
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rusya, ukrayna, ab, almanya, varlık, yeniden inşa, dondurma
rusya, ukrayna, ab, almanya, varlık, yeniden inşa, dondurma

AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmasına Almanya karşı

14:35 26.06.2023 (güncellendi: 14:37 26.06.2023)
© AFP 2023 / JOHN THYSAB liderlerinin Brüksel'deki toplantısı
AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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İngiliz basını, bugüne değin gelen haberlerin tersine, Almanya'nın Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna'nın yeniden inşasına kanalize etme planına itiraz ettiğini duyurdu.
Financial Times, AB'nin Ukrayna'nın yeniden inşası için Rusya Merkez Bankası'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma planının hukuki ve mali zorluklara yol açabileceği ikazında bulunan Alman hükümetinin diğer seçeneklerin değerlendirilmesi çağrısı yaptığını yazdı.
Avrupa Komisyonu'nun Rus varlıklarını donduran finans kurumlarının kârlarının bir kısmını devretmeleri yoluyla Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmak üzere milyarlarca euro toplamak için çalıştığına dikkat çeken haberde şöyle denildi:
"Yaptırım uygulanan Rusya vatandaşları ve kuruluşlarının mal varlıklarını saptayıp dondurmak için yasal olarak elinden gelen her şeyi yapan Berlin'de Brüksel'in fonları Ukrayna ekonomisi ve altyapısının yeniden inşası için kullanma niyeti, karmaşık mali ve hukuki soruları gündeme getirdi."
Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman hükümetinin bazı üyelerinin, 'yasal tehditlerin çok yüksek olmasından ötürü planın uygulanması için yeterli desteğin sağlanamayacağına inandığı' belirtildi.
Habere göre Berlin'deki endişe kaynaklarından biri, bunun 'diğerleri, özellikle de 2. Dünya Savaşı sırasında verilen zarar için Almanya'dan tazminat talep eden Polonya için bir emsal oluşturması'.
Komisyon'un planını inceleyen Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, bunun 'hukuki olarak uygulanabilir olmadığı' sonucuna vardı.
AB'nin Rusya Merkez Bankası varlıklarından yılda 3 milyar euro toplamaya çalıştığı aktarılan haberde Kiev'in birliğin ele geçirdiği varlıkları teminat olarak kullanması için alternatif bir yol geliştirdiği, teminat üzerinden yatırım yapmak gerekçesiyle kredi alınıp ardından paranın Ukrayna'ya tahsis edilmesini önerdiği kaydedildi.
Gazeteye konuşan meseleden haberdar bir AB diplomatı, şöyle dedi:
"Yasal olarak sağlam ve savunulabilir olanı bulmaya çalışmakta zorluk yaşanıyor. Bu, herkesin başlangıçta düşündüğünden daha karmaşık."
Habere göre AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün Lüksemburg'da yapacakları toplantıda meseleyi ele almaları bekleniyor.
Geçen hafta Avrupa Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand AB temsilcileri, Komisyon üyeleri ve yasa koyucuların, AB yaptırımlarını ihlal etmekle suçlanan Rusya vatandaşları ve kuruluşlarının mal varlıklarına el konulmasını sağlayacak yasal çerçeveyi temmuz ayında görüşmeye başlayacaklarını duyurdu.
Wigand'a göre AB bankaları, bireylere ve özel kuruluşlara ait 24.1 milyar euroluk varlığı elinde tutuyor.
Dahası, AB üye devletlerinin bankalarında 200 milyar euroluk Rusya Merkez Bankası varlığı dondurulmuş durumda. Önemli bir kısmı Euroclear deposunda tutulan bu fonlar, şimdiden 2023'ün ilk çeyreğinde yaklaşık 750 milyon euro kâr getirdi.
Diğer yandan Ukrayna'yı desteklemek için dondurulmuş Rus varlıklarını kullanma ilkelerini onaylayan Estonya, bu yola başvuran ilk AB ülkesi oldu.
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın yeniden inşasının temeli olması için Kiev'in 300-500 milyar dolarlık dondurulmuş Rus varlığını talep ettiğini söylemişti.
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