https://sputniknews.com.tr/20230504/belcika-dondurulan-rus-varliklarindan-saglanan-200-milyon-euroyu-ukraynaya-yardim-icin-kullaniyor-1070633440.html
Belçika, dondurulan Rus varlıklarından sağlanan 200 milyon euroyu Ukrayna'ya yardım için kullanıyor
Belçika, dondurulan Rus varlıklarından sağlanan 200 milyon euroyu Ukrayna'ya yardım için kullanıyor
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde ettikleri 200 milyon euro tutarındaki geliri Ukrayna'ya yardım için... 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:52+0300
2023-05-04T21:52+0300
2023-05-04T21:52+0300
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De Croo, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le ortak basın toplantısı düzenledi.Mart ayında Belçika'da dondurulan Rus varlıklarından yaklaşık 200 milyon dolarlık gelire el koyduklarını belirten De Croo, "Bu kaynakları Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin desteklenmesi ve Belçika'daki Ukraynalı sığınmacılara yardım için kullanıyoruz" dedi.Belçika'nın bu uygulamaya devam etmesi gerektiğini savunan De Croo, "(Rusların) Yıktıkları Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Rusların paralarını kullanmalıyız. Bu, hem ekonomik hem de ahlaki açıdan anlamlı" ifadelerini kullandı.De Croo, Belçika makamlarının Ukrayna çatışmasının başından beri Rusya Merkez Bankası'nın 180 milyar dolardan fazla varlığını dondurduğunu da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230504/zelenskiy-gelecekte-natoya-katilma-konusunda-net-bir-sinyal-talebinde-bulundu-1070632872.html
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Belçika, dondurulan Rus varlıklarından sağlanan 200 milyon euroyu Ukrayna'ya yardım için kullanıyor
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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde ettikleri 200 milyon euro tutarındaki geliri Ukrayna'ya yardım için kullandıklarını söyledi.
De Croo, Lahey'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le ortak basın toplantısı düzenledi.
Mart ayında Belçika'da dondurulan Rus varlıklarından yaklaşık 200 milyon dolarlık gelire el koyduklarını belirten De Croo, "Bu kaynakları Ukrayna'nın silahlı faaliyetlerinin desteklenmesi ve Belçika'daki Ukraynalı sığınmacılara yardım için kullanıyoruz" dedi.
Belçika'nın bu uygulamaya devam etmesi gerektiğini savunan De Croo, "(Rusların) Yıktıkları Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için Rusların paralarını kullanmalıyız. Bu, hem ekonomik hem de ahlaki açıdan anlamlı" ifadelerini kullandı.
De Croo, Belçika makamlarının Ukrayna çatışmasının başından beri Rusya Merkez Bankası'nın 180 milyar dolardan fazla varlığını dondurduğunu da sözlerine ekledi.