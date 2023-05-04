https://sputniknews.com.tr/20230504/zelenskiy-gelecekte-natoya-katilma-konusunda-net-bir-sinyal-talebinde-bulundu-1070632872.html
Zelenskiy, gelecekte NATO'ya katılma konusunda ‘net bir sinyal’ talebinde bulundu
Zelenskiy, gelecekte NATO'ya katılma konusunda ‘net bir sinyal’ talebinde bulundu
Ukrayna lideri Zelenskiy NATO'ya, çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka katılması konusunda net bir sinyal vermesi çağrısında bulundu. 04.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-04T21:30+0300
2023-05-04T21:30+0300
2023-05-04T21:30+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
nato
rusya
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda'da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'nın çatışmanın sona ermesinin ardından ittifaka kabul edileceğine dair NATO'dan sinyal almak istediğini söyledi.Zelenskiy, “Biz gerçekçiyiz, savaş sürerken NATO'ya katılmayacağımızı biliyoruz, ancak savaş sırasında savaştan sonra NATO'da olacağımıza dair çok net bir sinyal almak isteriz” diye konuştu.Ukrayna lideri, Kiev’in planladığı karşı taarruzun başarısız olması durumunda Batı’nın askeri yardımlarının kesilmesi olasılığı ile ilgili soru karşısında, Ukrayna’nın böyle bir alternatifi değerlendirmediğini ve bu nedenle cevap veremeyeceğini söyledi.Zelenskiy ayrıca dondurulan tüm Rus varlıklarını Ukrayna'nın eski haline getirilmesi için kullanmak istediğini ve buna imkan sağlayacak olan yeni mekanizmaların geliştirilmesini umduğunu ifade etti.Ukrayna geçen eylülde NATO’ya hızlandırılmış prosedür üzerinden katılma başvurusunda bulunmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, böyle bir zamanlamanın doğru olmayabileceğini belirtmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın çabalarını Kiev'e yardım sağlama üzerinde yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın durumu yakından izlediğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı başlatmasının nedenlerinden birinin Kiev'in NATO’ya yönelmesi olduğunu hatırladığını açıklamıştı.
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vladimir zelenskiy, nato, rusya, ukrayna krizi
vladimir zelenskiy, nato, rusya, ukrayna krizi
Zelenskiy, gelecekte NATO'ya katılma konusunda ‘net bir sinyal’ talebinde bulundu
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Ukrayna lideri Zelenskiy NATO'ya, çatışmanın sona ermesinin ardından Ukrayna'nın ittifaka katılması konusunda net bir sinyal vermesi çağrısında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Hollanda'da düzenlenen basın toplantısında Ukrayna'nın çatışmanın sona ermesinin ardından ittifaka kabul edileceğine dair NATO'dan sinyal almak istediğini söyledi.
Zelenskiy, “Biz gerçekçiyiz, savaş sürerken NATO'ya katılmayacağımızı biliyoruz, ancak savaş sırasında savaştan sonra NATO'da olacağımıza dair çok net bir sinyal almak isteriz” diye konuştu.
Ukrayna lideri, Kiev’in planladığı karşı taarruzun başarısız olması durumunda Batı’nın askeri yardımlarının kesilmesi olasılığı ile ilgili soru karşısında, Ukrayna’nın böyle bir alternatifi değerlendirmediğini ve bu nedenle cevap veremeyeceğini söyledi.
Zelenskiy ayrıca dondurulan tüm Rus varlıklarını Ukrayna'nın eski haline getirilmesi için kullanmak istediğini ve buna imkan sağlayacak olan yeni mekanizmaların geliştirilmesini umduğunu ifade etti.
Ukrayna geçen eylülde NATO’ya hızlandırılmış prosedür üzerinden katılma başvurusunda bulunmuştu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, böyle bir zamanlamanın doğru olmayabileceğini belirtmişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise ittifakın çabalarını Kiev'e yardım sağlama üzerinde yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.
Diğer yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın durumu yakından izlediğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı başlatmasının nedenlerinden birinin Kiev'in NATO’ya yönelmesi olduğunu hatırladığını açıklamıştı.