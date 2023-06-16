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SON DAKİKA | Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’ndaki konuşması başladı
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https://sputniknews.com.tr/20230616/putin-st-petersburg-ekonomik-forumunda-konusuyor---1072536594.html
Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda konuşuyor
Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda konuşuyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nun genel oturumundaki konuşması başladı. 16.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-16T15:00+0300
2023-06-16T15:00+0300
dünya
rusya
vladimir putin
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Putin’in, konuşması sırasında Rusya ekonomisinin mevcut durumuna ve geleceğiyle ilgili beklentilere ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, konuşması sırasında Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun ekonomi üstündeki etkilerine de değineceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, “Ekonomik bir değerlendirme, siyasi ve jeopolitik gerçeklikleri dışlamaz, dolayısıyla böyle bir değerlendirme yapıldığı sırada özel askeri operasyondan bahsetmemek imkansız” dedi. Peskov ayrıca, Ekonomik Forum nedeniyle St. Petersburg’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını da belirtti. Rusya Devlet Başkanı, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda yapacağı ekonomik değerlendirme konuşmasının ardından genel oturumun soru-cevap kısmına geçilecek. Genel oturumda Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun da yer alacak. Genel oturumun moderatörlüğünüyse, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın danışmanlığını yapmış, Rusya kökenli ABD’li siyasi yorumcu Dimitri Simes yapacak.
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Putin, SPIEF kapsamında düzenlenen genel oturumda konuşuyor
Putin, SPIEF kapsamında düzenlenen genel oturumda konuşuyor
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rusya, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), видео
rusya, vladimir putin, st. petersburg ekonomi forumu (spief), видео

Putin, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda konuşuyor

15:00 16.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство РИА Новости
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nun genel oturumundaki konuşması başladı.
Putin’in, konuşması sırasında Rusya ekonomisinin mevcut durumuna ve geleceğiyle ilgili beklentilere ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.
© Ruptly
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in, konuşması sırasında Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyonun ekonomi üstündeki etkilerine de değineceğini söyledi. Kremlin Sözcüsü, “Ekonomik bir değerlendirme, siyasi ve jeopolitik gerçeklikleri dışlamaz, dolayısıyla böyle bir değerlendirme yapıldığı sırada özel askeri operasyondan bahsetmemek imkansız” dedi.
Peskov ayrıca, Ekonomik Forum nedeniyle St. Petersburg’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındığını da belirtti.
Rusya Devlet Başkanı, St. Petersburg Ekonomik Forumu’nda yapacağı ekonomik değerlendirme konuşmasının ardından genel oturumun soru-cevap kısmına geçilecek. Genel oturumda Cezayir Devlet Başkanı Abdülmecid Tebbun da yer alacak.
Genel oturumun moderatörlüğünüyse, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın danışmanlığını yapmış, Rusya kökenli ABD’li siyasi yorumcu Dimitri Simes yapacak.
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