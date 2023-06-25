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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230625/yeni-asgari-ucret-sonrasi-stajyer-maaslari-ne-kadar-olacak-1072835953.html
Yeni asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar olacak?
Yeni asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar olacak?
Asgari ücrete yapılan artış gençlerin staj ücretlerini de artırdı. Tüm staj ücretleri yüzde 34 artarken kamuda staj yapanlar asgari ücretin tamamını alacak. 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T10:46+0300
2023-06-25T10:46+0300
ekonomi
staj
asgari ücret
zam
maaş
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle meslek eğitimi alan lise ve üniversite öğrencileri için de staj dönemi başladı. Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki ara zam stajyerlere ödenecek ücretleri de artırdı. Buna göre stajyerlerin en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276 liradan bin 710 liraya, 20'den çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya yükselecek.Kalfalık yeterliliğini kazananlara ise 4 bin 253 lira yerine 5 bin 701 lira verilmeye başlanacak. Kamu kurumlarında staj yapan gençler ise Temmuz'dan itibaren 11 bin 402 TL net asgari ücret kadar maaş alacak.Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. 20 ve üzerinde personel çalıştıran net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan gençlere ise asgari ücret ödeniyor.Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor.Kurumlara destek verilecekBu arada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 1 ve 2 sayılı cetvelinde yer alan idarelere, kurum kaynaklarının yetersiz kalması halinde ödenek gönderiliyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın imzasıyla kurumlara bir yazı gönderildi.Yazıya göre, Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230624/asgari-ucret-karari-resmi-gazetede-1072811570.html
https://sputniknews.com.tr/20230622/asgari-ucret-zamminin-ardindan-yemek-karti-bedeli-belli-oldu-1072738568.html
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staj ücreti, asgari ücret ne kadar, staj parası ne kadar, staj olanakları
staj ücreti, asgari ücret ne kadar, staj parası ne kadar, staj olanakları

Yeni asgari ücret sonrası stajyer maaşları ne kadar olacak?

10:46 25.06.2023
© AAStaj
Staj - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA
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Asgari ücrete yapılan artış gençlerin staj ücretlerini de artırdı. Tüm staj ücretleri yüzde 34 artarken kamuda staj yapanlar asgari ücretin tamamını alacak.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle meslek eğitimi alan lise ve üniversite öğrencileri için de staj dönemi başladı.
Sabah gazetesinden Faruk Erdem'in haberine göre asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki ara zam stajyerlere ödenecek ücretleri de artırdı. Buna göre stajyerlerin en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276 liradan bin 710 liraya, 20'den çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 liradan 3 bin 420 liraya yükselecek.
Kalfalık yeterliliğini kazananlara ise 4 bin 253 lira yerine 5 bin 701 lira verilmeye başlanacak. Kamu kurumlarında staj yapan gençler ise Temmuz'dan itibaren 11 bin 402 TL net asgari ücret kadar maaş alacak.
Mesleki eğitim kapsamında olan, 10 ve 10'dan fazla çalışanı bulunan işletmelerde öğrencilere staj yaptırılması gerekiyor. Buna göre de çalışan sayısının yüzde 5'i kadar sayıda stajyer bulundurma zorunluluğu var.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Dün, 05:35
Stajyerlere ödenecek ücretler, firmadaki çalışan sayısına ve o yıl geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Stajyerlere net asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş ödenmek zorunda. Bu tutarın üzerinde ödemede sınır yok. Ancak bundan az maaş verilemiyor. 20 ve üzerinde personel çalıştıran net asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor.
Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50'sinden aşağı ücret verilemiyor. Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapan gençlere ise asgari ücret ödeniyor.
Mesleki eğitim gören veya stajyer öğrencilere ödenebilecek en az ücretin 20'den az çalışanı olan işletmeler için 3'te 2'si, 20 ve üzerinde çalışanı olan işletmeler için 3'te 1'i devlet tarafından karşılanıyor.
Lira - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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Asgari ücret zammının ardından yemek kartı bedeli belli oldu
22 Haziran , 12:15

Kurumlara destek verilecek

Bu arada 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 1 ve 2 sayılı cetvelinde yer alan idarelere, kurum kaynaklarının yetersiz kalması halinde ödenek gönderiliyor. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'ın imzasıyla kurumlara bir yazı gönderildi.
Yazıya göre, Nisan 2023 itibariyle erişime açılan ve tüm süreçleri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yürütülmekte olan Ulusal Staj Programı kapsamında, stajını tamamlayan öğrencilerin ücret ödemeleri için ihtiyaç duyulacak ödenek; stajyer sayısı, her bir stajyerin staj gün sayısı ve ödenen ücret belirtilerek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bakanlığı'ndan talep edilecek.
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