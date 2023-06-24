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Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T05:35+0300
2023-06-24T05:35+0300
türkiye
asgari ücret
resmi gazete
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Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da başladığı çalışmalarını 20 Haziran'a kadar sürdürdüğü belirtildi.Yapılan 3 toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin ise Temmuz-Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Temmuz 2023'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmiştir."
https://sputniknews.com.tr/20230623/sgk-basuzmani-son-hesaplamayi-paylasti-emekli-ve-memur-maasi-zamminda-rakam-verdi-1072783542.html
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asgari ücret, resmi gazete
asgari ücret, resmi gazete

Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de

05:35 24.06.2023
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.
Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 13 Haziran'da başladığı çalışmalarını 20 Haziran'a kadar sürdürdüğü belirtildi.
Yapılan 3 toplantı sonucunda milli seviyede tek asgari ücret tespitine, işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmesine, asgari ücret desteğinin ise Temmuz-Aralık 2023 döneminde 500 lira olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamıyla usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine, kararın 1 Temmuz 2023'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlanmasına oybirliğiyle karar verildiği bildirildi.
Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:
"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca, asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında, Komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden Komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 arasında 447 lira 15 kuruş olarak belirlenmiştir."
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