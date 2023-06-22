https://sputniknews.com.tr/20230622/asgari-ucret-zamminin-ardindan-yemek-karti-bedeli-belli-oldu-1072738568.html

Asgari ücret zammının ardından yemek kartı bedeli belli oldu

Asgari ücret zammının ardından yemek kartı bedeli belli oldu

Asgari ücreti net 11 bin 402 liraya çıkaran ara zammının ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da belli oldu. 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T12:15+0300

2023-06-22T12:15+0300

2023-06-22T12:15+0300

ekonomi

yemek kartı

asgari ücret

asgari ücret 2023

işveren

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Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Ara zammın ardından işverenlerin yemek istisnası tutarları da netleşti. Milliyet'in haberine göre, 2023 Temmuz-Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105.75 TL olarak uygulanacak. “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek.Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268.29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak. Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcı, temuzlikçi gibi çalışanların ödeyecekleri sigorta primi aylık 5 bin 30 lira, ayda 10 günden az çalışanlar için 8.95 lira üzerinden hesaplama yapılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230620/isverene-asgari-ucret-desteginde-yeni-tutar-aciklandi-1072653368.html

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yemek kartı, asgari ücret, asgari ücret 2023, işveren