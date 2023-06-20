https://sputniknews.com.tr/20230620/isverene-asgari-ucret-desteginde-yeni-tutar-aciklandi-1072653368.html

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı

Yeni asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira oldu. İşyerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteren asgari ücret desteğinde yeni... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T13:38+0300

2023-06-20T13:38+0300

2023-06-20T13:38+0300

ekonomi

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

asgari ücret 2023

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira olacağını duyurdu. Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.Asgari ücret desteği ne kadar oldu?Buna göre; küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html

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