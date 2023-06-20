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https://sputniknews.com.tr/20230620/isverene-asgari-ucret-desteginde-yeni-tutar-aciklandi-1072653368.html
İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı
İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı
Yeni asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira oldu. İşyerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteren asgari ücret desteğinde yeni... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T13:38+0300
2023-06-20T13:38+0300
ekonomi
asgari ücret
asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira olacağını duyurdu. Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.Asgari ücret desteği ne kadar oldu?Buna göre; küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html
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asgari ücret desteği, sgk asgari ücret desteği sorgulama, işverene asgari ücret desteği, devlet asgari ücret desteği, asgari ücret desteği nasıl alınır 2023
asgari ücret desteği, sgk asgari ücret desteği sorgulama, işverene asgari ücret desteği, devlet asgari ücret desteği, asgari ücret desteği nasıl alınır 2023

İşverene asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı

13:38 20.06.2023
© İHAAsgari ücret
Asgari ücret - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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Yeni asgari ücret temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira oldu. İşyerinde çalıştırdığı personel sayısına göre değişiklik gösteren asgari ücret desteğinde yeni tutar açıklandı. İşte 2023 asgari ücret desteği tutarı...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısının ardından yeni asgari ücretin temmuz ayı itibarıyla 11 bin 402 lira olacağını duyurdu.
Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

Asgari ücret desteği ne kadar oldu?

Buna göre; küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteği 400 liradan 500 liraya yükseldi. Asgari ücret desteği önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulanacak.
Asgari ücrete kadar olan tutarından vergi alınmaması uygulaması yılın 2. yarısında da devam edecek.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
EKONOMİ
Yeni asgari ücret zammı belli oldu
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