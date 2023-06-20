https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html

Yeni asgari ücret zammı belli oldu

Yeni asgari ücret zammı belli oldu

Milyonları ilgilendiren asgari ücret ara zammı için komisyon 3. kez bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T11:23+0300

2023-06-20T11:23+0300

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ekonomi

asgari ücret 2023

asgari ücret

asgari ücret tespit komisyonu

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısını gerçekleştirdi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı. Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz" dedi.Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarına görüşmelerdeki uzlaşmacı yaklaşımları için teşekkür ediyorum. TİSK Başkanı çalışma hayatı olmak üzere son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza attı. Asgari ücrete vergi muafiyeti, beyaz bayrak uygulaması, istihdam teşvikleri bunlardan birkaçıdır. Türk-İş başkanına gösterdiği samimi yaklaşım ve yapıcı tutum için şükranlarımı arz ederim.* Emekçilerimiz başta olmak üzere tüm sektörleri ilgilendirecek netice Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşları enflasyona ezdirmeme kararlılığı açısından önem arz etmektedir.* Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Komisyon çalışmaları işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlandı. 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 14 net asgari ücret 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yüzde 34 artış yapıldı. 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL olarak uygulanmaya devam edecek.TÜRK-İŞ Başkanı: Yüzde 30 civarı zam verilmiştiTÜRK-İŞ Başkanı Atalay da açıklamasında şunları kaydetti:"Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Emeği geçen herkese teşekür ediyorum."TİSK: Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırızTİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti: "Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

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