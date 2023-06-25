https://sputniknews.com.tr/20230625/lukasenko-bu-sabah-putinle-bir-telefon-gorusmesi-daha-yapti-1072852272.html

Lukaşenko bu sabah Putin’le bir telefon görüşmesi daha yaptı

Lukaşenko bu sabah Putin’le bir telefon görüşmesi daha yaptı

Rusya Devlet Başkanı Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile görüşerek anlaşma sağlayan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, bu sabah Putin'le bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T19:28+0300

2023-06-25T19:28+0300

2023-06-25T19:50+0300

ukrayna krizi

wagner grubu

yevgeniy prigojin

aleksandr lukaşenko

vladimir putin

telefon görüşmesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0c/1055505654_0:64:3003:1753_1920x0_80_0_0_33b8c18af21a326db25907aec051a52d.jpg

Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, dün iki telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.Açıklamada, “Bu sabah Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü” denilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.Dün yoğun trafikRusya’da dün Wagner grubu etrafında gelişmeler yaşanırken, iki lider, biri sabah, diğeri de akşam olmak üzere iki kez telefonda görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230624/wagner-lideri-lukasenkonun-rusya-topraklarinda-ilerleyisini-durdurma-cagrini-kabul-etti-1072823293.html

https://sputniknews.com.tr/20230625/belarus-disislerinden-muskin-wagner-paylasimina-yanit-1072843486.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

wagner grubu, yevgeniy prigojin, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, telefon görüşmesi