https://sputniknews.com.tr/20230625/lukasenko-bu-sabah-putinle-bir-telefon-gorusmesi-daha-yapti-1072852272.html
Lukaşenko bu sabah Putin’le bir telefon görüşmesi daha yaptı
Lukaşenko bu sabah Putin’le bir telefon görüşmesi daha yaptı
Rusya Devlet Başkanı Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile görüşerek anlaşma sağlayan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, bu sabah Putin'le bir... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T19:28+0300
2023-06-25T19:28+0300
2023-06-25T19:50+0300
ukrayna krizi
wagner grubu
yevgeniy prigojin
aleksandr lukaşenko
vladimir putin
telefon görüşmesi
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Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, dün iki telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.Açıklamada, “Bu sabah Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü” denilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.Dün yoğun trafikRusya’da dün Wagner grubu etrafında gelişmeler yaşanırken, iki lider, biri sabah, diğeri de akşam olmak üzere iki kez telefonda görüşmüştü.
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wagner grubu, yevgeniy prigojin, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, telefon görüşmesi
wagner grubu, yevgeniy prigojin, aleksandr lukaşenko, vladimir putin, telefon görüşmesi
Lukaşenko bu sabah Putin’le bir telefon görüşmesi daha yaptı
19:28 25.06.2023 (güncellendi: 19:50 25.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin’in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile görüşerek anlaşma sağlayan Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun, bu sabah Putin'le bir telefon görüşmesi daha yaptığı bildirildi.
Belarus Devlet Başkanlığı basın dairesine yakın Pul Pervogo Telegram kanalından yapılan açıklamaya göre, dün iki telefon görüşmesi yapan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Bu sabah Aleksandr Lukaşenko, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefonda görüştü” denilirken, daha fazla ayrıntı verilmedi.
Dün yoğun trafik
Rusya’da dün Wagner grubu etrafında gelişmeler yaşanırken, iki lider, biri sabah, diğeri de akşam olmak üzere iki kez telefonda görüşmüştü.