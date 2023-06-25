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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230625/belarus-disislerinden-muskin-wagner-paylasimina-yanit-1072843486.html
Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt
Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt
Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanına yönelik yaptığı, cinsiyetçi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:10+0300
2023-06-25T14:10+0300
ukrayna krizi
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twitter
elon musk
aleksandr lukaşenko
uyku
wagner grubu
vladimir putin
yevgeniy prigojin
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Musk dün Twitter hesabında Rusya'da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda 'Kızlar nasıl uyur' kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kız görseli, 'Erkekler nasıl uyur' kısmının altında da gözleri kan çanağına dönmüş bir çizim vardı. Erkekler kısmında 'Uyumuyorlar ki' notunun düşüldüğü paylaşımda "Erkekler Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyor" ifadesi yer aldı. Kadınların haberlerle o kadar ilgilenmediği mesajı da veren, bu sebeple cinsiyetçi görülebilecek paylaşıma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus yanıt verdi. Musk'ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir" ifadesini kullandı.
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belarus, twitter , elon musk, aleksandr lukaşenko, uyku, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin
belarus, twitter , elon musk, aleksandr lukaşenko, uyku, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin

Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt

14:10 25.06.2023
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
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Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanına yönelik yaptığı, cinsiyetçi sayılabilecek paylaşımına Belarus'tan yanıt geldi.
Musk dün Twitter hesabında Rusya'da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda 'Kızlar nasıl uyur' kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kız görseli, 'Erkekler nasıl uyur' kısmının altında da gözleri kan çanağına dönmüş bir çizim vardı. Erkekler kısmında 'Uyumuyorlar ki' notunun düşüldüğü paylaşımda "Erkekler Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyor" ifadesi yer aldı.
Kadınların haberlerle o kadar ilgilenmediği mesajı da veren, bu sebeple cinsiyetçi görülebilecek paylaşıma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus yanıt verdi.
Musk'ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir" ifadesini kullandı.
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