https://sputniknews.com.tr/20230625/belarus-disislerinden-muskin-wagner-paylasimina-yanit-1072843486.html
Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt
Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt
Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanına yönelik yaptığı, cinsiyetçi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T14:10+0300
2023-06-25T14:10+0300
2023-06-25T14:10+0300
ukrayna krizi
belarus
twitter
elon musk
aleksandr lukaşenko
uyku
wagner grubu
vladimir putin
yevgeniy prigojin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0f5463cb1e8302deae6eadbb3c87e721.jpg
Musk dün Twitter hesabında Rusya'da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda 'Kızlar nasıl uyur' kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kız görseli, 'Erkekler nasıl uyur' kısmının altında da gözleri kan çanağına dönmüş bir çizim vardı. Erkekler kısmında 'Uyumuyorlar ki' notunun düşüldüğü paylaşımda "Erkekler Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyor" ifadesi yer aldı. Kadınların haberlerle o kadar ilgilenmediği mesajı da veren, bu sebeple cinsiyetçi görülebilecek paylaşıma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus yanıt verdi. Musk'ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir" ifadesini kullandı.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_fd48dbdba474ef025b4b328c3e59bfd5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
belarus, twitter , elon musk, aleksandr lukaşenko, uyku, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin
belarus, twitter , elon musk, aleksandr lukaşenko, uyku, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin
Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt
Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanına yönelik yaptığı, cinsiyetçi sayılabilecek paylaşımına Belarus'tan yanıt geldi.
Musk dün Twitter hesabında Rusya'da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda 'Kızlar nasıl uyur' kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kız görseli, 'Erkekler nasıl uyur' kısmının altında da gözleri kan çanağına dönmüş bir çizim vardı. Erkekler kısmında 'Uyumuyorlar ki' notunun düşüldüğü paylaşımda "Erkekler Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyor" ifadesi yer aldı.
Kadınların haberlerle o kadar ilgilenmediği mesajı da veren, bu sebeple cinsiyetçi görülebilecek paylaşıma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus yanıt verdi.
Musk'ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir" ifadesini kullandı.