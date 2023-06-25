https://sputniknews.com.tr/20230625/belarus-disislerinden-muskin-wagner-paylasimina-yanit-1072843486.html

Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt

Belarus Dışişleri'nden Musk'ın Wagner paylaşımına yanıt

Sosyal medya platformu Twitter'ın sahibi milyarder Elon Musk'ın Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in silahlı isyanına yönelik yaptığı, cinsiyetçi... 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T14:10+0300

2023-06-25T14:10+0300

2023-06-25T14:10+0300

ukrayna krizi

belarus

twitter

elon musk

aleksandr lukaşenko

uyku

wagner grubu

vladimir putin

yevgeniy prigojin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072843830_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_0f5463cb1e8302deae6eadbb3c87e721.jpg

Musk dün Twitter hesabında Rusya'da yaşananlara dair esprili bir görsel paylaştı. Paylaşımda 'Kızlar nasıl uyur' kısmının altında yatağında rahat bir uyku çeken kız görseli, 'Erkekler nasıl uyur' kısmının altında da gözleri kan çanağına dönmüş bir çizim vardı. Erkekler kısmında 'Uyumuyorlar ki' notunun düşüldüğü paylaşımda "Erkekler Wagner darbesine ilişkin durumu takip ediyor" ifadesi yer aldı. Kadınların haberlerle o kadar ilgilenmediği mesajı da veren, bu sebeple cinsiyetçi görülebilecek paylaşıma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bilgisi dahilinde Wagner lideri Yevgeniy Prigojin ile görüşüp askerlerin Rusya topraklarında ilerlemesini durdurması için arabuluculuk yapan Belarus yanıt verdi. Musk'ın paylaşımını alıntılayan Belarus Dışişleri Bakanlığı, "Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko sayesinde artık erkekler de biraz uyuyabilir" ifadesini kullandı.

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belarus, twitter , elon musk, aleksandr lukaşenko, uyku, wagner grubu, vladimir putin, yevgeniy prigojin