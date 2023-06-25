Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230625/japon-deprem-uzmani-uyardi-dogudan-batiya-harekete-gecti--1072832518.html
Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'
Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Japon deprem uzmanı Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T08:26+0300
2023-06-25T08:37+0300
türkiye
japon
deprem
marmara denizi
istanbul
doğu anadolu fay hattı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072832610_0:35:2731:1571_1920x0_80_0_0_678b330375b8dca43b2a3391b4d45a04.jpg
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoşinori Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının dün otelde düzenlediği 'Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar' konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor" ifadesini kullandı. Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir." Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı. Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-kuzey-marmarada-2045ten-once-deprem-beklemiyorum-1072787760.html
https://sputniknews.com.tr/20230622/istanbuldaki-depremde-hasar-alacak-binalar-aciklandi-riskin-en-yogun-oldugu-3-ilce-1072732352.html
türkiye
marmara denizi
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/19/1072832610_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3df3a2908a7ab0b9c285de0cfc16c030.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul depremi ne zaman, kentsel dönüşüm, kahramanmaraş depremleri, depremzedeler
istanbul depremi ne zaman, kentsel dönüşüm, kahramanmaraş depremleri, depremzedeler

Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'

08:26 25.06.2023 (güncellendi: 08:37 25.06.2023)
© AA / Hakan FirikJapon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2023
© AA / Hakan Firik
Abone olTelegram
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Japon deprem uzmanı Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoşinori Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının dün otelde düzenlediği 'Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar' konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor" ifadesini kullandı.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
TÜRKİYE
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum
23 Haziran , 13:55
Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir."
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
TÜRKİYE
İstanbul'daki depremde hasar alacak binalar açıklandı: Riskin en yoğun olduğu 3 ilçe
22 Haziran , 10:23
Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı.
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала