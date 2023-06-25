https://sputniknews.com.tr/20230625/japon-deprem-uzmani-uyardi-dogudan-batiya-harekete-gecti--1072832518.html
Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'
Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Japon deprem uzmanı Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında... 25.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-25T08:26+0300
2023-06-25T08:26+0300
2023-06-25T08:37+0300
türkiye
japon
deprem
marmara denizi
istanbul
doğu anadolu fay hattı
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Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoşinori Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının dün otelde düzenlediği 'Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar' konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor" ifadesini kullandı. Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir." Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı. Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230623/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-kuzey-marmarada-2045ten-once-deprem-beklemiyorum-1072787760.html
https://sputniknews.com.tr/20230622/istanbuldaki-depremde-hasar-alacak-binalar-aciklandi-riskin-en-yogun-oldugu-3-ilce-1072732352.html
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istanbul depremi ne zaman, kentsel dönüşüm, kahramanmaraş depremleri, depremzedeler
istanbul depremi ne zaman, kentsel dönüşüm, kahramanmaraş depremleri, depremzedeler
Japon deprem uzmanı uyardı: 'Doğudan batıya harekete geçti'
08:26 25.06.2023 (güncellendi: 08:37 25.06.2023) Abone ol
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Japon deprem uzmanı Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.
Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoşinori Moriwaki, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren bir beton firmasının dün otelde düzenlediği 'Deprem gerçeği: Türkiye ve Japonya arasındaki farklar' konulu sempozyumun ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin olası depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, öncelikle mevcut binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, "Kentsel dönüşüm yapılırken yumuşak zeminli yerden başlamak lazım. Zemin sertse bina kötü de olsa fazla sıkıntı olmuyor" ifadesini kullandı.
Moriwaki, İstanbul'un, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir kolu üzerinde bulunduğunu hatırlattı: "Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu var. O kuzey kolunun bu noktasının tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Kimse ne zaman olacağını söyleyemez ama bir gün gelecek bu depremi az hasarla atlatmak için hazır olmak lazım. Hep beraber devlet, hükümet, belediye, okullar ve her aile beraber hareket ederse hasarı yüzde 70 azaltabilir."
Moriwaki, sempozyumdaki konuşmasında ise geçen yıl aralık ayında Kahramanmaraş'ta katıldığı bir programda, Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kırılmaya başladığını ve bu ili de etkileyebileceğini söylediğini anlattı.
Türkiye'deki fay hatlarının doğudan batıya harekete geçtiğini ifade eden Moriwaki, buna bakıldığında Marmara Bölgesi'nin risk altında olduğunu sözlerine ekledi.