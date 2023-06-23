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https://sputniknews.com.tr/20230623/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-kuzey-marmarada-2045ten-once-deprem-beklemiyorum-1072787760.html
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum
Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremi konusunda, "Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum" dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
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marmara bölgesi
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11 ilde büyük yıkım getiren ve en az 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Deprem uzmanları yerel ve merkezi otoriteye uyarılarda bulunarak önlem alınması gerektiğini söylerken, İstanbul halkı da sağlamlığından emin olmadığı evler konusunda endişeli.Prof. Ercan da Twitter'dan yaptığı paylaşımında "sağlam yer, sağlam ev" vurgusu yaparken, 2045'e kadar deprem beklemediğini belirtti.Ercan, "Defalarca yazdım, halen soruyorlar. Jeofizik, ayrıca lineer sistem analizleri, kaya mekaniği, sismoloji, kabuk güç-yenilme hesaplarına göre Kuzey Marmara'da 2045'den önce deprem beklemiyorum. Deprem kestirimleri hava durumu değil ki haftalık değişsin! Sağlam yerde, sağlam ev yeter" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/kahramanmarastaki-depremin-ardindan-ahmet-ercan-ilceyi-isaret-ederek-uyardi-sasirtici-olmaz-1072643735.html
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deprem, marmara bölgesi, ahmet ercan, istanbul, fay hattı
deprem, marmara bölgesi, ahmet ercan, istanbul, fay hattı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum

13:55 23.06.2023
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremi konusunda, "Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum" dedi.
11 ilde büyük yıkım getiren ve en az 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Deprem uzmanları yerel ve merkezi otoriteye uyarılarda bulunarak önlem alınması gerektiğini söylerken, İstanbul halkı da sağlamlığından emin olmadığı evler konusunda endişeli.
Prof. Ercan da Twitter'dan yaptığı paylaşımında "sağlam yer, sağlam ev" vurgusu yaparken, 2045'e kadar deprem beklemediğini belirtti.
Ercan, "Defalarca yazdım, halen soruyorlar. Jeofizik, ayrıca lineer sistem analizleri, kaya mekaniği, sismoloji, kabuk güç-yenilme hesaplarına göre Kuzey Marmara'da 2045'den önce deprem beklemiyorum. Deprem kestirimleri hava durumu değil ki haftalık değişsin! Sağlam yerde, sağlam ev yeter" dedi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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