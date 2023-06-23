https://sputniknews.com.tr/20230623/deprem-uzmani-prof-dr-ahmet-ercan-kuzey-marmarada-2045ten-once-deprem-beklemiyorum-1072787760.html

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası İstanbul depremi konusunda, "Kuzey Marmara'da 2045'ten önce deprem beklemiyorum" dedi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T13:55+0300

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türkiye

deprem

marmara bölgesi

ahmet ercan

istanbul

fay hattı

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11 ilde büyük yıkım getiren ve en az 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul depremi bir kez daha gündeme geldi. Deprem uzmanları yerel ve merkezi otoriteye uyarılarda bulunarak önlem alınması gerektiğini söylerken, İstanbul halkı da sağlamlığından emin olmadığı evler konusunda endişeli.Prof. Ercan da Twitter'dan yaptığı paylaşımında "sağlam yer, sağlam ev" vurgusu yaparken, 2045'e kadar deprem beklemediğini belirtti.Ercan, "Defalarca yazdım, halen soruyorlar. Jeofizik, ayrıca lineer sistem analizleri, kaya mekaniği, sismoloji, kabuk güç-yenilme hesaplarına göre Kuzey Marmara'da 2045'den önce deprem beklemiyorum. Deprem kestirimleri hava durumu değil ki haftalık değişsin! Sağlam yerde, sağlam ev yeter" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/kahramanmarastaki-depremin-ardindan-ahmet-ercan-ilceyi-isaret-ederek-uyardi-sasirtici-olmaz-1072643735.html

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