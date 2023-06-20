https://sputniknews.com.tr/20230620/kahramanmarastaki-depremin-ardindan-ahmet-ercan-ilceyi-isaret-ederek-uyardi-sasirtici-olmaz-1072643735.html

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Ahmet Ercan ilçeyi işaret ederek uyardı: Şaşırtıcı olmaz

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Ahmet Ercan ilçeyi işaret ederek uyardı: Şaşırtıcı olmaz

Kahramanmaraş'taki 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz"... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T10:25+0300

2023-06-20T10:25+0300

2023-06-20T10:25+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün, 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından uyarılarda bulunarak, "Küçük depremler Göksun'u zorluyor. Elbistan depremiyle M7,6 henüz gerilimin tümü boşalmadı. Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz. Bölgede orta boy artçı depremler gecikti. Sağlam yerde, sağlam yapına güven, yaşamını sürdür. Belirsizlik çok" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/depremlerin-ardindan-naci-gorur-uyardi-bu-yore-hep-aktif-1072638402.html

türkiye

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deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)