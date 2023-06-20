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Kahramanmaraş'taki depremin ardından Ahmet Ercan ilçeyi işaret ederek uyardı: Şaşırtıcı olmaz
Kahramanmaraş'taki depremin ardından Ahmet Ercan ilçeyi işaret ederek uyardı: Şaşırtıcı olmaz
Kahramanmaraş'taki 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz"... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T10:25+0300
2023-06-20T10:25+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün, 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından uyarılarda bulunarak, "Küçük depremler Göksun'u zorluyor. Elbistan depremiyle M7,6 henüz gerilimin tümü boşalmadı. Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz. Bölgede orta boy artçı depremler gecikti. Sağlam yerde, sağlam yapına güven, yaşamını sürdür. Belirsizlik çok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/depremlerin-ardindan-naci-gorur-uyardi-bu-yore-hep-aktif-1072638402.html
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deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Kahramanmaraş'taki depremin ardından Ahmet Ercan ilçeyi işaret ederek uyardı: Şaşırtıcı olmaz

10:25 20.06.2023
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© İHA
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Kahramanmaraş'taki 4.7 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz" dedi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün, 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan depremin ardından uyarılarda bulunarak, "Küçük depremler Göksun'u zorluyor. Elbistan depremiyle M7,6 henüz gerilimin tümü boşalmadı. Orta boy depremlerle Kozan'a doğru yönlenirse şaşırtıcı olmaz. Bölgede orta boy artçı depremler gecikti. Sağlam yerde, sağlam yapına güven, yaşamını sürdür. Belirsizlik çok" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
TÜRKİYE
Depremlerin ardından Naci Görür uyardı: Bu yöre hep aktif
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