https://sputniknews.com.tr/20230622/istanbuldaki-depremde-hasar-alacak-binalar-aciklandi-riskin-en-yogun-oldugu-3-ilce-1072732352.html

İstanbul'daki depremde hasar alacak binalar açıklandı: Riskin en yoğun olduğu 3 ilçe

İstanbul'daki depremde hasar alacak binalar açıklandı: Riskin en yoğun olduğu 3 ilçe

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, "İTÜ ile yaptığımız işbirliği kapsamında riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T10:23+0300

2023-06-22T10:23+0300

2023-06-22T10:24+0300

türkiye

deprem

istanbul

marmara bölgesi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası Marmara depreminden dolayı İstanbul’a çevirmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Şehir Plancısı Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul depremine ilişkin veriler paylaştı. Gökce, "Olası bir depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edilmiş" diye yazdı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı'nın paylaşımları şöyle: "Olası bir depremde İstanbul'da hasar görmesi beklenen tahmini bina sayısı 207 bin. Bu binaların yüzde 30'u 1980 öncesi, yüzde 40'ı 1980-2000 arası, yüzde 30'u 2000 sonrası inşa edilmiş. Hasar görmesi beklenen her 3 binadan biri 2000 sonrası yapılmış durumda. Proje kapsamında İstanbul genelinde 4 ayrı safhayı tüm paydaşlarımız ile dirsek temasında sürdürdük. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımıyla, Hızlı Tarama ile Bina Tespit, 'İstanbulYenileniyor' programlarını yürüttük. İstanbul genelinde yapı stoğu verileri incelendiğinde, hasar görmesi olası 207 bin binanın yüzde 95'ini oluşturan 196 bin 227 binanın Avrupa yakasında olduğu gözükmektedir. Bu da önemli bir veri. İTÜ ile yaptığımız işbirliği kapsamında riskli binaların en yoğun olduğu 3 ilçenin Esenyurt, Büyükçekmece ve Küçükçekmece olduğu gözüküyor. İstanbul'un deprem direncini arttırmak için tüm batı koridoru ve yoğun yapılaşma olan bölgelerde özel bir ilgiye ihtiyaç olduğu görülüyor."

https://sputniknews.com.tr/20230621/olasi-istanbul-depreminde-tehlikeli-nokta-ilce-merkezini-denize-supurur-uyarisi-1072688200.html

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