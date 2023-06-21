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https://sputniknews.com.tr/20230621/olasi-istanbul-depreminde-tehlikeli-nokta-ilce-merkezini-denize-supurur-uyarisi-1072688200.html
Olası İstanbul depreminde 'tehlikeli nokta': 'İlçe merkezini denize süpürür' uyarısı
Olası İstanbul depreminde 'tehlikeli nokta': 'İlçe merkezini denize süpürür' uyarısı
İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den “baraj” uyarısı geldi. Akgün, "20-25 bin nüfuslu bir mahallenin... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T10:38+0300
2023-06-21T10:41+0300
türkiye
istanbul depremi
büyükçekmece
baraj
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gündeme gelen büyük İstanbul depremiyle ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı bir kez daha konuşuldu. Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile Deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı’nın da risk altında olduğu söylenildi. Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın da yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Akgün, 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını belirtti.Akgün, “Baraj olduktan sonra baraj ile birlikte tehditlerimizde oluşmuştur. Bu da 7.5, 8 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kalındığı takdirde risk oluşturur. İlk defa Türkiye’de bir barajda bu tip gövde, dolgu şeddeli bir baraj yapılmıştı. Üstünde bulunduğumu suyu tutan bu gövde dolgu olarak yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul’da depreme karşı yapılmakta olan çalışmalara ilave olarak Büyükçekmece Barajı’nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapılmış, jeo teknik raporlar hazırlanmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bunlar gönderilmiştir” dedi. 'Komple denize atarak süpürür'Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır. Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6.30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür. Birçok çalışmalar yapıldı bize gövdenin deniz tarafında yapılan kazık sistemi ile ilgili iyileştirilme hakkında bilgiler verildi ve ihale aşamasına gelindiği bildirildi. Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/istanbulun-depremde-en-cok-zarar-gorecek-ilcesi-1072641042.html
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istanbul depremi, büyükçekmece, baraj
istanbul depremi, büyükçekmece, baraj

Olası İstanbul depreminde 'tehlikeli nokta': 'İlçe merkezini denize süpürür' uyarısı

10:38 21.06.2023 (güncellendi: 10:41 21.06.2023)
© İHABaraj
Baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den “baraj” uyarısı geldi. Akgün, "20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Baraj doluluğu 6.30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atar süpürür" dedi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından gündeme gelen büyük İstanbul depremiyle ilgili birçok senaryodan bahsedilirken barajların depreme dayanıklılığı bir kez daha konuşuldu. Birçok uzman tarafından 1988 yılında faaliyete geçen Büyükçekmece Gölü ile Deniz arasında bulunan Büyükçekmece Barajı’nın da risk altında olduğu söylenildi.
Gövde sistemi ile suların tutulduğu dolgu alanın da yeniden elden geçirilmesi gerektiğini ifade eden Akgün, 2 yıl önce söz konusu alanla ilgili raporlar hazırlandığını belirtti.
Akgün, “Baraj olduktan sonra baraj ile birlikte tehditlerimizde oluşmuştur. Bu da 7.5, 8 şiddetinde bir deprem ile karşı karşıya kalındığı takdirde risk oluşturur. İlk defa Türkiye’de bir barajda bu tip gövde, dolgu şeddeli bir baraj yapılmıştı. Üstünde bulunduğumu suyu tutan bu gövde dolgu olarak yapılmıştır. Bu nedenle İstanbul’da depreme karşı yapılmakta olan çalışmalara ilave olarak Büyükçekmece Barajı’nın gövde seddesinin de emniyete alınması açısından seri toplantılar yapılmış, jeo teknik raporlar hazırlanmış ve DSİ Bölge Müdürlüğü'ne bunlar gönderilmiştir” dedi.

'Komple denize atarak süpürür'

Depremle birlikte riskin her zaman olacağını da ifade eden Akgün, “Depremin büyüklüğünü bilemediğimiz için her zaman için risk vardır. Biz 11 Şubat 2021’de bu barajın gövdesi ile ilgili jeo teknik raporu DSİ, İBB ve ilgili yerlere gönderdik takibini de yapıyoruz. Büyük bir depremde bu gövde de bir yarılma olursa Büyükçekmece merkezin tamamı su altında kalır. Baraj doluluğu 6.30 kotunda olur ise Büyükçekmece merkezini komple denize atarak süpürür. Birçok çalışmalar yapıldı bize gövdenin deniz tarafında yapılan kazık sistemi ile ilgili iyileştirilme hakkında bilgiler verildi ve ihale aşamasına gelindiği bildirildi. Şu anda henüz bir çalışma başlamadı. Allah korusun büyük bir depremde bu gövde yarılır ise Büyükçekmece merkezi risk altında. Aşağı yukarı 20-25 bin nüfuslu bir mahallenin tamamını etkiler. Deniz seviyesindeyiz baraj ise deniz seviyesinden 6 buçuk metre yükseklikte. O kadar basınç ile bir yarılma olursa çok büyük tehlike arz eder. Bununla ilgili raporları sunduk tedbirlerin alınmasını bekliyoruz” diye konuştu.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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İstanbul'un depremde en çok zarar görecek ilçesi hangisi?
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