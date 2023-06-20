https://sputniknews.com.tr/20230620/istanbulun-depremde-en-cok-zarar-gorecek-ilcesi-1072641042.html

İstanbul'un depremde en çok zarar görecek ilçesi hangisi?

İstanbul'un depremde en çok zarar görecek ilçesi hangisi?

Beklenen İstanbul depreminin etkileyeceği ilçelerden biri de Bakırköy. Bakırköy'ün toplam yüz ölçümünün tamamında zeminin orta altı kötü durumda. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T09:26+0300

2023-06-20T09:26+0300

2023-06-20T09:31+0300

türkiye

istanbul

deprem

marmara depremi

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6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler olası İstanbul-Marmara depremine çevrildi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, Sözcü'ye Bakırköy'ün risk durumunu değerlendirdi:"Bakırköy 29 km²'lik yüz ölçümüne sahip 15 mahallesi olan 229 bin nüfusu olan önemli ilçelerimiz arasında yer alır. Bakırköy'ü binalar açısından değerlendirecek olursak, toplam bina sayısının yüzde 84'ünün eski tip binalardan oluştuğunu söyleyebiliriz.Bu binaların yüzde 53'ünün 1 ve 4 kat aralığında olduğunu, yüzde 91'inin de betonerme olarak inşa edildiğini, söyleyebiliriz. Zemini jeofiziksel olarak yorumlayacak olursak, maalesef Bakırköy'ün toplam yüz ölçümünün tamamında zeminin orta altı kötü olduğunu görüyoruz.Bu mahallelerin Yeşilköy, Şenlikköy, Zuhuratbaba, Basınköy ve Kartaltepe mahalleleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımızın deprem analizi yaptırarak binalarını kontrol ettirmelerini tavsiye ederim."

https://sputniknews.com.tr/20230605/sener-usumezsoy-marmaradaki-depremin-nerede-olacagini-ve-buyuklugunu-acikladi-1072027403.html

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