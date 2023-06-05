Şener Üşümezsoy, Marmara'daki depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü açıkladı

"4 ve üstü depremlerin yer aldığı bölge kırmızı yuvarlaklardır. Bu bölgede beyaz çizgi ile gösterilen alan Adalar fayı ve Yeşilköy-Büyükçekmece fayındaki Avcılar fayıdır. Yani ölü faydır. Sarı çizgiler ise 1999 depreminde kırılan Yalova ve Körfez fayıdır. 1894’te kırılan fay ise Çınarcık fayıdır. Sarı çizgilerden diğerleri ise 1912’de kırılan Tekirdağ-Saroz fayı,1953’te kırılan İncegönen ve 1964’te kırılan Manyas fayıdır. Uludağ çevresinde 1855’te Bursa’nın batısında ve doğusunda iki büyük deprem oluşturmuştur. O da sarı ile gösterilmiştir. Risk taşıyan faylar olarak Esenköy-Bozburun fayı ve Gemlik-Mudanya fayı kırmızı ile gösterilmiştir ve bu bölgedeki riskli olan faydır. Diğer 5.7’lik depremin oluştuğu Silivri ve Kumburgaz fayıdır. Diğer taraftan Sarıköy fayı ise Bandırma Körfezi’nin güneyinde yer almaktadır."