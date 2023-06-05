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Şener Üşümezsoy, Marmara'daki depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü açıkladı
Şener Üşümezsoy, Marmara'daki depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü açıkladı
Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Risk taşıyan faylar olarak Esenköy-Bozburun fayı ve Gemlik-Mudanya... 05.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-05T12:35+0300
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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı ağır yıkımın yaraları sarılmaya devam ederken gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğünde depremler için Güney Marmara’yı işaret etti. Risk taşıyan fayları sıraladıYeniçağ’a konuşan Üşümezsoy, Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy-Bozburun fayına dikkat çekerek, "Haritada görülen Gemlik-Mudanya fayı ile Esenköy-Bozburun fayı Marmara’da risk taşıyan faydır. Kuzeydeki ise Kumburgaz fayına verev gelen fay hattı risk taşıyan faydır" dedi. Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy Bozburun fayına işaret eden Üşümezsoy, şunları kaydetti: Üşümezsoy geçen gün yaptığı açıkalamada, 2 riskli fayın birleşmesi durumunda 6.5 ya da 7 büyüklüğünde deprem olma potansiyelinin doğacağına değinmiş ve "Gemlik-Mudanya fayı ile Bozburun fayı birlikte kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Tek kırılırsa 6 buçuk büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230604/diyarbakirdaki-deprem-sonrasi-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-benzer-sikismalar-gorulebilir-1071998611.html
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deprem, marmara denizi, marmara bölgesi

Şener Üşümezsoy, Marmara'daki depremin nerede olacağını ve büyüklüğünü açıkladı

12:35 05.06.2023
© AAİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2023
© AA
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Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Risk taşıyan faylar olarak Esenköy-Bozburun fayı ve Gemlik-Mudanya fayı kırmızı ile gösterilmiştir ve bu bölgedeki riskli olan faydır" dedi.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı ağır yıkımın yaraları sarılmaya devam ederken gözler olası İstanbul depremine çevrildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Bursa’nın Mudanya ilçesinde gerçekleşen 4 büyüklüğünde depremler için Güney Marmara’yı işaret etti.

Risk taşıyan fayları sıraladı

Yeniçağ’a konuşan Üşümezsoy, Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy-Bozburun fayına dikkat çekerek, "Haritada görülen Gemlik-Mudanya fayı ile Esenköy-Bozburun fayı Marmara’da risk taşıyan faydır. Kuzeydeki ise Kumburgaz fayına verev gelen fay hattı risk taşıyan faydır" dedi.
Gemlik-Mudanya fayı ve Esenköy Bozburun fayına işaret eden Üşümezsoy, şunları kaydetti:
"4 ve üstü depremlerin yer aldığı bölge kırmızı yuvarlaklardır. Bu bölgede beyaz çizgi ile gösterilen alan Adalar fayı ve Yeşilköy-Büyükçekmece fayındaki Avcılar fayıdır. Yani ölü faydır. Sarı çizgiler ise 1999 depreminde kırılan Yalova ve Körfez fayıdır. 1894’te kırılan fay ise Çınarcık fayıdır. Sarı çizgilerden diğerleri ise 1912’de kırılan Tekirdağ-Saroz fayı,1953’te kırılan İncegönen ve 1964’te kırılan Manyas fayıdır. Uludağ çevresinde 1855’te Bursa’nın batısında ve doğusunda iki büyük deprem oluşturmuştur. O da sarı ile gösterilmiştir. Risk taşıyan faylar olarak Esenköy-Bozburun fayı ve Gemlik-Mudanya fayı kırmızı ile gösterilmiştir ve bu bölgedeki riskli olan faydır. Diğer 5.7’lik depremin oluştuğu Silivri ve Kumburgaz fayıdır. Diğer taraftan Sarıköy fayı ise Bandırma Körfezi’nin güneyinde yer almaktadır."
Üşümezsoy geçen gün yaptığı açıkalamada, 2 riskli fayın birleşmesi durumunda 6.5 ya da 7 büyüklüğünde deprem olma potansiyelinin doğacağına değinmiş ve "Gemlik-Mudanya fayı ile Bozburun fayı birlikte kırılırsa 7 büyüklüğünde deprem üretebilir. Tek kırılırsa 6 buçuk büyüklüğünde deprem üretebilme potansiyeline sahip" ifadelerini kullanmıştı.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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