https://sputniknews.com.tr/20230625/anadolu-otoyolu-bolu-gecisinde-bayram-yogunlugu-devam-ediyor-1072837251.html

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde bayram yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşların oluşturduğu yoğun araç trafiği sürüyor. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

trafik

kurban bayramı

ulaşım

bolu

anadolu otoyolu

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Tatili memleketleri veya tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden araçlarıyla yola çıkan vatandaşların Bolu'dan geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükleri, Abant Gişeleri, Bolu Batı ve Doğu Gişeleri ile Çaydurt, Köroğlu Rampaları, Yeniçağa ve Gerede kesimlerinde, cuma akşamı mesai bitimi ile başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor. Meydana gelen hasarlı trafik kazaları nedeniyle de ulaşım yer yer durma noktasına geliyor.Özellikle Karadeniz illerine gitmek isteyenlerin Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda oluşturduğu yoğunluk, D-100 ve D-750 kara yollarının kesişim noktasındaki bağlantı yolunda da görülüyor.Ulaşımın aksamaması için güzergahta sürekli görev yapan polis ve karayolları ekipleri, bazı bölgelerde sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendiriyor.D-100 kara yolunun Bolu kent merkezi, Yeniçağa ilçesindeki Ankara-Zonguldak kara yolu kavşağı ve Gerede-Karabük kavşağında yoğunluk yaşanıyor.Otoyol ve D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230624/bodrumda-bayram-yogunlugu-devam-ediyor-1072825503.html

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trafik, kurban bayramı, ulaşım, bolu, anadolu otoyolu