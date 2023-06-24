https://sputniknews.com.tr/20230624/bodrumda-bayram-yogunlugu-devam-ediyor-1072825503.html
Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor
Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T23:25+0300
2023-06-24T23:25+0300
2023-06-24T23:29+0300
türkiye
bayram tatili
bodrum
tatil
trafik
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Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi. Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.Bu arada, trafik ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında görev yapan polisler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.Bodrum'da dün akşam başlayan trafik yoğunluğu da devam ediyor. Bayram tatiline gelenler nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.Öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.
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bayram tatili, bodrum, tatil, trafik
bayram tatili, bodrum, tatil, trafik
Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor
23:25 24.06.2023 (güncellendi: 23:29 24.06.2023) Abone ol
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti.
Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi. Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.
Bu arada, trafik ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında görev yapan polisler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.
Bodrum'da dün akşam başlayan trafik yoğunluğu da devam ediyor. Bayram tatiline gelenler nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
Öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.
Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.