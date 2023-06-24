https://sputniknews.com.tr/20230624/bodrumda-bayram-yogunlugu-devam-ediyor-1072825503.html

Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk akşam saatlerinde de devam etti. 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T23:25+0300

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türkiye

bayram tatili

bodrum

tatil

trafik

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Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirdi. Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğu oluştu.Bayramı gözde tatil merkezlerinden Bodrum'da geçirmek isteyenler, hava trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Otobüs firmaları da yerli turistler için çok sayıda ek sefer koydu.Bu arada, trafik ekiplerinin yanı sıra uygulama noktasında görev yapan polisler, şüphe üzerine durdurdukları araçlarda arama gerçekleştirdi.Bodrum'da dün akşam başlayan trafik yoğunluğu da devam ediyor. Bayram tatiline gelenler nedeniyle ilçe merkezine yakın kesimlerde uzun araç kuyrukları oluştu.Öğle saatlerinde Yokuşbaşı mevkisinde trafikte aksamalar yaşandı.Öte yandan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce bayram tatili boyunca görev yapacak ekip sayısının artırıldığı, belirli kavşaklarda trafik akışının rahat sağlanması için görevlendirmelerin yapıldığı ve uygulama noktalarında kontrollerin süreceği belirtildi.

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