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https://sputniknews.com.tr/20230624/rusyada-silahli-isyan-son-24-saatte-neler-yasandi-1072815254.html
Rusya’da silahlı isyan: Son 24 saatte neler yaşandı?
Rusya’da silahlı isyan: Son 24 saatte neler yaşandı?
Rusya, Prigojin, Wagner, Rusya'da darbe mi oldu? Rusya'da neler oluyor? Rostov-na-Donu neresi? Putin'in konuşması, Rusya'da darbe girişimi
2023-06-24T12:31+0300
2023-06-24T12:31+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
yevgeniy prigojin
wagner grubu
isyan
terör
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Wagner lideri Prigojin, daha önce çeşitli tarihlerde Rusya Savunma Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunmuştu.Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun 10 Haziran'da çıkardığı ve tüm paramiliter birliklere 1 Temmuz'a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalama mecburiyeti getiren kararname de Prigojin’in tepkisiyle karşılanmıştı.Prigojin’den ‘bombardıman’ iddiasıPrigojin son olarak, Rus ordusunun Wagner’in cephe gerisindeki kampları bombaladığını iddia etti.‘Bunlar birer bilgi provokasyonudur’Savunma Bakanlığı ise, söz konusu iddiaları yalanlayarak “Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” açıklamasında bulundu.Wagner güçleri ‘harekete geçiyor’Prigojin ise, kontrol ettiği Wagner güçleriyle Rusya’nın Rostov-na-donu bölgesine ilerleyeceğini açıkladı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı ise, Wagner mensubu askerleri ‘Prigojin’in yasa dışı eylemlerine uymaktan vaz geçmeye’ çağırdı.Sabaha karşı Rostov-na-Donu’ya ulaşan Wagner güçleri ise, çeşitli kamu kurumlarına ait binaları ve askeri yönetim ofisini kuşatarak kentte kontrolünü ilan etti.Rusya’da ‘darbe girişimi’ mi oldu?Yaşananlar, basında çoğunlukla 'darbe girişimi' olarak nitelendirilse de, Rus makamları Prigojin'in açıklamalarını 'silahlı isyan' olarak nitelendiriyor. Öte yandan, Wagner güçlerinin yalnızca tek bir bölgede faaliyet göstermesi, olayların bir 'darbe girişimi' olduğu iddialarını yalanlıyor.Putin’den açıklamaYaşanan olaylarla ilgili bir konuşma yayınlayan Rusya lideri Vladimir Putin ise, “Silah arkadaşlarına karşı silah kaldıranlar Rusya’ya ihanet etti. Bu suça zorla çekilenleri de ölümcül, trajik ve tekrarlanamaz hata yapmamaya, tek doğru kararı vererek suç eylemlerine katılmaktan vazgeçemeye çağırıyorum” diyerek silahlı isyanın katılımcılarını teslim olmaya çağırdı.Wagner Rostov’u ele geçirdi mi?Ağırlıklı olarak Rostov bölgesinde bulunduğu bilinen Wagner güçleri henüz herhangi bir yönde hareket halinde değil. Savunma Bakanlığı, teslim olup operasyon mevzilerine geri dönmek isteyen şirket mesuplarına yardımcı olacağını söylerken, kent genelinde sakinliğin korunduğu biliniyor.Rusya lideri Putin de, bölgeyle ilgili olarak "Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.Rostov-na-donu nerede?Wagner güçlerinin giriş yaptığı Rostov bölgesi, Rusya'nın güneyinde, Donetsk ve Lugansk sınırlarında bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html
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rusya, prigojin, wagner, rusya'da darbe mi oldu? rusya'da neler oluyor? rostov-na-donu neresi? putin'in konuşması, rusya'da darbe girişimi
rusya, prigojin, wagner, rusya'da darbe mi oldu? rusya'da neler oluyor? rostov-na-donu neresi? putin'in konuşması, rusya'da darbe girişimi

Rusya’da silahlı isyan: Son 24 saatte neler yaşandı?

12:31 24.06.2023
© Sputnik / РИА Новости / Multimedya arşivine gidinZaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları
Zaporojye bölgesindeki Rus Topçu birliklerinin çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Dün akşam saatlerinden bu yana, Wagner lideri Prigojin’in başlattığı gerilim Rusya ve dünya gündemine oturmuş durumda. Rusya lideri Vladimir Putin’in ‘silahlı isyan’ olarak nitelendirdiği gerilimde son 24 saatte neler yaşandı?
Wagner lideri Prigojin, daha önce çeşitli tarihlerde Rusya Savunma Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunmuştu.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun 10 Haziran'da çıkardığı ve tüm paramiliter birliklere 1 Temmuz'a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalama mecburiyeti getiren kararname de Prigojin’in tepkisiyle karşılanmıştı.

Prigojin’den ‘bombardıman’ iddiası

Prigojin son olarak, Rus ordusunun Wagner’in cephe gerisindeki kampları bombaladığını iddia etti.

‘Bunlar birer bilgi provokasyonudur’

Savunma Bakanlığı ise, söz konusu iddiaları yalanlayarak “Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” açıklamasında bulundu.
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Dün, 22:10

Wagner güçleri ‘harekete geçiyor’

Prigojin ise, kontrol ettiği Wagner güçleriyle Rusya’nın Rostov-na-donu bölgesine ilerleyeceğini açıkladı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı ise, Wagner mensubu askerleri ‘Prigojin’in yasa dışı eylemlerine uymaktan vaz geçmeye’ çağırdı.
Sabaha karşı Rostov-na-Donu’ya ulaşan Wagner güçleri ise, çeşitli kamu kurumlarına ait binaları ve askeri yönetim ofisini kuşatarak kentte kontrolünü ilan etti.

Rusya’da ‘darbe girişimi’ mi oldu?

Yaşananlar, basında çoğunlukla 'darbe girişimi' olarak nitelendirilse de, Rus makamları Prigojin'in açıklamalarını 'silahlı isyan' olarak nitelendiriyor. Öte yandan, Wagner güçlerinin yalnızca tek bir bölgede faaliyet göstermesi, olayların bir 'darbe girişimi' olduğu iddialarını yalanlıyor.

Putin’den açıklama

Yaşanan olaylarla ilgili bir konuşma yayınlayan Rusya lideri Vladimir Putin ise, “Silah arkadaşlarına karşı silah kaldıranlar Rusya’ya ihanet etti. Bu suça zorla çekilenleri de ölümcül, trajik ve tekrarlanamaz hata yapmamaya, tek doğru kararı vererek suç eylemlerine katılmaktan vazgeçemeye çağırıyorum” diyerek silahlı isyanın katılımcılarını teslim olmaya çağırdı.
Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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Putin halka hitap etti: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'
09:45

Wagner Rostov’u ele geçirdi mi?

Ağırlıklı olarak Rostov bölgesinde bulunduğu bilinen Wagner güçleri henüz herhangi bir yönde hareket halinde değil. Savunma Bakanlığı, teslim olup operasyon mevzilerine geri dönmek isteyen şirket mesuplarına yardımcı olacağını söylerken, kent genelinde sakinliğin korunduğu biliniyor.
Rusya lideri Putin de, bölgeyle ilgili olarak "Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.

Rostov-na-donu nerede?

Wagner güçlerinin giriş yaptığı Rostov bölgesi, Rusya'nın güneyinde, Donetsk ve Lugansk sınırlarında bulunuyor.
© SputnikRostov-na-Donu kenti
Rostov-na-Donu kenti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
Rostov-na-Donu kenti
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