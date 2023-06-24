https://sputniknews.com.tr/20230624/rusyada-silahli-isyan-son-24-saatte-neler-yasandi-1072815254.html

Rusya’da silahlı isyan: Son 24 saatte neler yaşandı?

Rusya’da silahlı isyan: Son 24 saatte neler yaşandı?

Rusya, Prigojin, Wagner, Rusya'da darbe mi oldu? Rusya'da neler oluyor? Rostov-na-Donu neresi? Putin'in konuşması, Rusya'da darbe girişimi

2023-06-24T12:31+0300

2023-06-24T12:31+0300

2023-06-24T12:31+0300

dünya

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

yevgeniy prigojin

wagner grubu

isyan

terör

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Wagner lideri Prigojin, daha önce çeşitli tarihlerde Rusya Savunma Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulunmuştu.Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun 10 Haziran'da çıkardığı ve tüm paramiliter birliklere 1 Temmuz'a kadar Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzalama mecburiyeti getiren kararname de Prigojin’in tepkisiyle karşılanmıştı.Prigojin’den ‘bombardıman’ iddiasıPrigojin son olarak, Rus ordusunun Wagner’in cephe gerisindeki kampları bombaladığını iddia etti.‘Bunlar birer bilgi provokasyonudur’Savunma Bakanlığı ise, söz konusu iddiaları yalanlayarak “Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” açıklamasında bulundu.Wagner güçleri ‘harekete geçiyor’Prigojin ise, kontrol ettiği Wagner güçleriyle Rusya’nın Rostov-na-donu bölgesine ilerleyeceğini açıkladı.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Bakanlığı ise, Wagner mensubu askerleri ‘Prigojin’in yasa dışı eylemlerine uymaktan vaz geçmeye’ çağırdı.Sabaha karşı Rostov-na-Donu’ya ulaşan Wagner güçleri ise, çeşitli kamu kurumlarına ait binaları ve askeri yönetim ofisini kuşatarak kentte kontrolünü ilan etti.Rusya’da ‘darbe girişimi’ mi oldu?Yaşananlar, basında çoğunlukla 'darbe girişimi' olarak nitelendirilse de, Rus makamları Prigojin'in açıklamalarını 'silahlı isyan' olarak nitelendiriyor. Öte yandan, Wagner güçlerinin yalnızca tek bir bölgede faaliyet göstermesi, olayların bir 'darbe girişimi' olduğu iddialarını yalanlıyor.Putin’den açıklamaYaşanan olaylarla ilgili bir konuşma yayınlayan Rusya lideri Vladimir Putin ise, “Silah arkadaşlarına karşı silah kaldıranlar Rusya’ya ihanet etti. Bu suça zorla çekilenleri de ölümcül, trajik ve tekrarlanamaz hata yapmamaya, tek doğru kararı vererek suç eylemlerine katılmaktan vazgeçemeye çağırıyorum” diyerek silahlı isyanın katılımcılarını teslim olmaya çağırdı.Wagner Rostov’u ele geçirdi mi?Ağırlıklı olarak Rostov bölgesinde bulunduğu bilinen Wagner güçleri henüz herhangi bir yönde hareket halinde değil. Savunma Bakanlığı, teslim olup operasyon mevzilerine geri dönmek isteyen şirket mesuplarına yardımcı olacağını söylerken, kent genelinde sakinliğin korunduğu biliniyor.Rusya lideri Putin de, bölgeyle ilgili olarak "Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak" açıklamasında bulundu.Rostov-na-donu nerede?Wagner güçlerinin giriş yaptığı Rostov bölgesi, Rusya'nın güneyinde, Donetsk ve Lugansk sınırlarında bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html

https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html

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rusya, prigojin, wagner, rusya'da darbe mi oldu? rusya'da neler oluyor? rostov-na-donu neresi? putin'in konuşması, rusya'da darbe girişimi