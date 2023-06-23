https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:10+0300
2023-06-23T22:10+0300
2023-06-23T22:10+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
wagner grubu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066239824_0:103:3123:1860_1920x0_80_0_0_eab912e20abd673aeaa81d4e4b0efade.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/putin-artyomovskun-kurtarilmasi-dolayisiyla-wagner-grubunu-ve-rus-silahli-kuvvetlerini-tebrik-etti-1071360597.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066239824_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8ec9b1dc5cfc5c92e25897030d6c2f0a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu
rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.