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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T22:10+0300
2023-06-23T22:10+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
wagner grubu
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230521/putin-artyomovskun-kurtarilmasi-dolayisiyla-wagner-grubunu-ve-rus-silahli-kuvvetlerini-tebrik-etti-1071360597.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı

22:10 23.06.2023
© SputnikVagner Grubu
Vagner Grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.
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