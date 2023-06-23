https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Wagner kamplarını bombaladığı’ iddialarını yalanladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki askeri kamplarını vurduğu yönündeki iddiaları reddetti. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T22:10+0300

2023-06-23T22:10+0300

2023-06-23T22:10+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

wagner grubu

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “(Wagner lideri) Yevgeniy Prigojin adına sosyal medyada yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı’nın, özel askeri şirket Wagner’in cephe gerisindeki kamplarına saldırı düzenlediği iddiasını içeren açıklama ve video görüntülerinin hiçbiri gerçekle bağdaşmamaktadır. Bunlar birer bilgi provokasyonudur” denildi.Açıklamada, “Rusya Federasyonu ordusu, özel askeri operasyonun gerçekleştirildiği alanda, Ukrayna güçleriyle cephe hattında askeri görevlerini yerine getirmeyi sürdürmektedir” ifadelerine de yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230521/putin-artyomovskun-kurtarilmasi-dolayisiyla-wagner-grubunu-ve-rus-silahli-kuvvetlerini-tebrik-etti-1071360597.html

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