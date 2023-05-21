https://sputniknews.com.tr/20230521/putin-artyomovskun-kurtarilmasi-dolayisiyla-wagner-grubunu-ve-rus-silahli-kuvvetlerini-tebrik-etti-1071360597.html

Putin, Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti

Putin, Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti

Rusya lideri Vladimir Putin’in 8 ayı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini... 21.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-21T13:11+0300

2023-05-21T13:11+0300

2023-05-21T13:11+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

ukrayna

ukrayna krizi

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Artyomovsk’un (Bahmut) kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.“Vladimir Putin, Wagner hücum birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatları koruyan Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerini Artyomovsk’u kurtarma harekatının sona ermesi dolayısıyla tebrik ediyor” denilen açıklama şöyle devam etti:“Bu süreçte öne çıkan herkese devlet ödülleri takdim edilecek.”Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 zirvesinde yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk kentinin kontrolünü kaybettiklerini kabul etti.Reuters’in sözlerini alıntıladığı Zelenskiy, Artyomovsk’un Ukrayna’nın kontrolünde kalıp kalmadığı sorusuna, “Sanırım hayır. Bugün (bu kent) sadece kalbimizde kalmaya devam ediyor” yanıtını verdi.

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vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi