https://sputniknews.com.tr/20230521/putin-artyomovskun-kurtarilmasi-dolayisiyla-wagner-grubunu-ve-rus-silahli-kuvvetlerini-tebrik-etti-1071360597.html
Putin, Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti
Putin, Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti
Rusya lideri Vladimir Putin’in 8 ayı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini... 21.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-21T13:11+0300
2023-05-21T13:11+0300
2023-05-21T13:11+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
ukrayna krizi
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Artyomovsk’un (Bahmut) kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.“Vladimir Putin, Wagner hücum birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatları koruyan Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerini Artyomovsk’u kurtarma harekatının sona ermesi dolayısıyla tebrik ediyor” denilen açıklama şöyle devam etti:“Bu süreçte öne çıkan herkese devlet ödülleri takdim edilecek.”Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 zirvesinde yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk kentinin kontrolünü kaybettiklerini kabul etti.Reuters’in sözlerini alıntıladığı Zelenskiy, Artyomovsk’un Ukrayna’nın kontrolünde kalıp kalmadığı sorusuna, “Sanırım hayır. Bugün (bu kent) sadece kalbimizde kalmaya devam ediyor” yanıtını verdi.
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vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi
vladimir putin, ukrayna, ukrayna krizi
Putin, Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti
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Rusya lideri Vladimir Putin’in 8 ayı aşkın süredir çatışmaların devam ettiği Artyomovsk’un kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik ettiği bildirildi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Artyomovsk’un (Bahmut) kurtarılması dolayısıyla Wagner Grubunu ve Rus Silahlı Kuvvetlerini tebrik etti.
“Vladimir Putin, Wagner hücum birliklerini ve onlara gerekli desteği sağlayan ve kanatları koruyan Rus Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerini Artyomovsk’u kurtarma harekatının sona ermesi dolayısıyla tebrik ediyor” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Bu süreçte öne çıkan herkese devlet ödülleri takdim edilecek.”
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, G7 zirvesinde yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Artyomovsk kentinin kontrolünü kaybettiklerini kabul etti.
Reuters’in sözlerini alıntıladığı Zelenskiy, Artyomovsk’un Ukrayna’nın kontrolünde kalıp kalmadığı sorusuna, “Sanırım hayır. Bugün (bu kent) sadece kalbimizde kalmaya devam ediyor” yanıtını verdi.