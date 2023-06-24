https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html
Putin halka hitap ediyor: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'
Putin halka hitap ediyor: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor, her türlü... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T09:45+0300
2023-06-24T09:45+0300
2023-06-24T10:25+0300
dünya
vladimir putin
dmitriy peskov
rusya
rusya savunma bakanlığı
wagner grubu
kremlin
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya vatandaşlarına, askerlerine, güvenlik güçlerine ve yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya, geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya’ya karşı Batı’nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor" dedi ve ekledi:'İstikrar yönünde adımlar atılacak'"Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız" diyen Putin, sözlerine söyle devam etti:Daha önce, Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili ‘vermiş olduğu talimatlar ardından alınan tedbirler hakkında özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından her an bilgi verildiğini’ duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), özel askeri şirket Wagner’in kurucusu Prigojin’in, Wagner’in cephe gerisindeki bir kampına Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırının ‘kanıtı’ olarak yayınladığı görüntülerin sahte olduğun açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html
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vladimir putin, dmitriy peskov, rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu, kremlin
vladimir putin, dmitriy peskov, rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu, kremlin
Putin halka hitap ediyor: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'
09:45 24.06.2023 (güncellendi: 10:25 24.06.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor, her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya vatandaşlarına, askerlerine, güvenlik güçlerine ve yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya, geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya’ya karşı Batı’nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor" dedi ve ekledi:
"Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor. Her türlü kavgayı bir kenara atmak lazım. Toplumumuzu bölme girişimleri, sırtından bıçak saplamaktır, Ülke idaresi Rusya’da bir kez daha bölünmeye izin vermeyecek, halkımızı koruyacağız. Tüm zorlukların üstesinden gelip daha güçlü olacağız. Aşırı hırslar Rusya'ya ihanete yol açtı. Özel askeri harekat bölgesinde savaşan Wagner savaşçıları birer kahraman. İsyan başlatanlar onlara ihanet etmiş oldu. Her türlü fitne, ölümcül tehdittir. Eylemlerimiz çok sert olacak. Rusya ordusu, silahlı isyan organize edenleri etkisiz hale getirmek için gereken emirleri aldı. İsyan girişiminden sorumlu olan herkes kaçınılmaz olarak cezasını çekecek, yasalar ve halk karşısında cevap verecek. Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız. "
'İstikrar yönünde adımlar atılacak'
"Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız" diyen Putin, sözlerine söyle devam etti:
"Rostov-on-Don şehrindeki durum karmaşık. Devlet kurumlarının faaliyeti engellenmiştir. Ama istikrar yönünde adımlar atılacak. Birliğimizi bölen eylemler aslında halkımıza, şu anda cephede savaşan silah arkadaşlarımıza karşı ihanettir. Bu, halkımızın sırtına bıçak saplamaktır."
Daha önce, Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili ‘vermiş olduğu talimatlar ardından alınan tedbirler hakkında özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından her an bilgi verildiğini’ duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), özel askeri şirket Wagner’in kurucusu Prigojin’in, Wagner’in cephe gerisindeki bir kampına Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırının ‘kanıtı’ olarak yayınladığı görüntülerin sahte olduğun açıklamıştı.