https://sputniknews.com.tr/20230624/putin-birazdan-aciklama-yapacak-1072812043.html

Putin halka hitap ediyor: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'

Putin halka hitap ediyor: 'Her türlü fitne, ölümcül tehdittir, eylemlerimiz çok sert olacak'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Şu anda, halkımızın geleceği belirleniyor ve tüm güçlerin birleşmesi gerekiyor, her türlü... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T09:45+0300

2023-06-24T09:45+0300

2023-06-24T10:25+0300

dünya

vladimir putin

dmitriy peskov

rusya

rusya savunma bakanlığı

wagner grubu

kremlin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşması başladı. Putin, "Gece tüm cephelerdeki ordu birliklerinin komutanlarıyla görüştüm, ordumuz kahramanca savaşıyor. Rusya vatandaşlarına, askerlerine, güvenlik güçlerine ve yalan ve tehditlerle silahlı isyan yoluna itilenlere sesleniyorum. Rusya, geleceği için ağır mücadele veriyor. Rusya’ya karşı Batı’nın tüm askeri ve enformasyon araçları kullanılıyor" dedi ve ekledi:'İstikrar yönünde adımlar atılacak'"Her türlü sınavın üstesinden geleceğiz ve daha da güçlü olacağız" diyen Putin, sözlerine söyle devam etti:Daha önce, Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, silahlı ayaklanma girişimiyle ilgili ‘vermiş olduğu talimatlar ardından alınan tedbirler hakkında özel güçler, kolluk kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı tarafından her an bilgi verildiğini’ duyurmuştu.Rusya Savunma Bakanlığı ve Federal Güvenlik Ajansı (FSB), özel askeri şirket Wagner’in kurucusu Prigojin’in, Wagner’in cephe gerisindeki bir kampına Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırının ‘kanıtı’ olarak yayınladığı görüntülerin sahte olduğun açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/rusya-savunma-bakanligi-wagner-kamplarini-bombaladigi-iddialarini-yalanladi-1072804928.html

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vladimir putin, dmitriy peskov, rusya, rusya savunma bakanlığı, wagner grubu, kremlin