https://sputniknews.com.tr/20230623/teknoloji-milyarderleri-zuckerberg-ve-muskin-kafes-dovusu-planina-anne-engeli--1072782232.html

Teknoloji milyarderleri Zuckerberg ve Musk'ın kafes dövüşü planına anne engeli

Teknoloji milyarderleri Zuckerberg ve Musk'ın kafes dövüşü planına anne engeli

Elon Musk'ın annesi, oğlunun kendisi gibi dünyanın en zenginlerinden Zuckerberg ile yapacağını söylediği kafes dövüşü meselesine el atıyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T12:49+0300

2023-06-23T12:49+0300

2023-06-23T13:04+0300

dünya

elon musk

maye musk

mark zuckerberg

meta

twitter

kafes dövüşü

andrew tate

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Kafes dövüşü için anlaşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile Twitter'ın sahibi Elon Musk'a 'anne terliği geliyor.' Musk'ın annesi Maye Musk, dünyanın en zenginlerinden bu iki ismin karşı karşıya gelmesi için can atan yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a Twitter hesabından çıkıştı, "Teşvik etmeyin" dedi. Bir diğer Twitter paylaşımı yapan Maye Musk, "Doğrusunu isterseniz dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama dövüşün iptal olduğunu söylemeye devam edeceğim, ne olur ne olmaz" ifadelerini kullandı. Maye Musk, dövüş için yer beğenmeye çalışan oğluna da doğrudan yazıp "Sadece sözcüklerle dövüşün. Sandalyede. Aranızda mesafe olsun. En komiğiniz kazansın" teklifi götürdü. Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" meydan okumasıyla başlayan, Zuckerberg'in de "Konum yolla" yanıtıyla süren restleşmenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği kesin değil. Konuşmalara Musk'ın bir diğer sosyal medya 'balonu' gibi bakılsa da olası bir dövüşü kimin kazanacağına dair bahisler de açıldı.Hakkında bir dizi suçlama olan Tate'ten Musk'a: Ben seni çalıştırırımJiu Jitsu'da beyaz kuşak sahibi olan Zuckerberg'in Musk karşısında yüksek görülüyor. Bununla birlikte Musk'a hiç beklemediği bir cepheden de destek geldi. Romanya'daki soruşturmada resmen tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınlara cinsel istismar için organizasyonla suçlanan sosyal medya fenomeni ve eski Kick boks şampiyonu Andrew Tate, "Meta beni aşılarla ilgili gerçekleri söylediğim için her yerden engelledi" deyip intikamını almak istediğini belirtti: "Seni ben çalıştırırım Musk. Kaybetmeyeceksin."

https://sputniknews.com.tr/20230622/zuckerberg-ve-musk-kafes-dovusu-yapacak-1072742712.html

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elon musk, maye musk, mark zuckerberg, meta, twitter , kafes dövüşü, andrew tate