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https://sputniknews.com.tr/20230623/teknoloji-milyarderleri-zuckerberg-ve-muskin-kafes-dovusu-planina-anne-engeli--1072782232.html
Teknoloji milyarderleri Zuckerberg ve Musk'ın kafes dövüşü planına anne engeli
Teknoloji milyarderleri Zuckerberg ve Musk'ın kafes dövüşü planına anne engeli
Elon Musk'ın annesi, oğlunun kendisi gibi dünyanın en zenginlerinden Zuckerberg ile yapacağını söylediği kafes dövüşü meselesine el atıyor. 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T12:49+0300
2023-06-23T13:04+0300
dünya
elon musk
maye musk
mark zuckerberg
meta
twitter
kafes dövüşü
andrew tate
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Kafes dövüşü için anlaşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile Twitter'ın sahibi Elon Musk'a 'anne terliği geliyor.' Musk'ın annesi Maye Musk, dünyanın en zenginlerinden bu iki ismin karşı karşıya gelmesi için can atan yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a Twitter hesabından çıkıştı, "Teşvik etmeyin" dedi. Bir diğer Twitter paylaşımı yapan Maye Musk, "Doğrusunu isterseniz dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama dövüşün iptal olduğunu söylemeye devam edeceğim, ne olur ne olmaz" ifadelerini kullandı. Maye Musk, dövüş için yer beğenmeye çalışan oğluna da doğrudan yazıp "Sadece sözcüklerle dövüşün. Sandalyede. Aranızda mesafe olsun. En komiğiniz kazansın" teklifi götürdü. Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" meydan okumasıyla başlayan, Zuckerberg'in de "Konum yolla" yanıtıyla süren restleşmenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği kesin değil. Konuşmalara Musk'ın bir diğer sosyal medya 'balonu' gibi bakılsa da olası bir dövüşü kimin kazanacağına dair bahisler de açıldı.Hakkında bir dizi suçlama olan Tate'ten Musk'a: Ben seni çalıştırırımJiu Jitsu'da beyaz kuşak sahibi olan Zuckerberg'in Musk karşısında yüksek görülüyor. Bununla birlikte Musk'a hiç beklemediği bir cepheden de destek geldi. Romanya'daki soruşturmada resmen tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınlara cinsel istismar için organizasyonla suçlanan sosyal medya fenomeni ve eski Kick boks şampiyonu Andrew Tate, "Meta beni aşılarla ilgili gerçekleri söylediğim için her yerden engelledi" deyip intikamını almak istediğini belirtti: "Seni ben çalıştırırım Musk. Kaybetmeyeceksin."
https://sputniknews.com.tr/20230622/zuckerberg-ve-musk-kafes-dovusu-yapacak-1072742712.html
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elon musk, maye musk, mark zuckerberg, meta, twitter , kafes dövüşü, andrew tate
elon musk, maye musk, mark zuckerberg, meta, twitter , kafes dövüşü, andrew tate

Teknoloji milyarderleri Zuckerberg ve Musk'ın kafes dövüşü planına anne engeli

12:49 23.06.2023 (güncellendi: 13:04 23.06.2023)
© AFP 2023 / MANDEL NGANMark Zuckerberg- Elon Musk
Mark Zuckerberg- Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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Elon Musk'ın annesi, oğlunun kendisi gibi dünyanın en zenginlerinden Zuckerberg ile yapacağını söylediği kafes dövüşü meselesine el atıyor.
Kafes dövüşü için anlaşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile Twitter'ın sahibi Elon Musk'a 'anne terliği geliyor.'
Musk'ın annesi Maye Musk, dünyanın en zenginlerinden bu iki ismin karşı karşıya gelmesi için can atan yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman'a Twitter hesabından çıkıştı, "Teşvik etmeyin" dedi. Bir diğer Twitter paylaşımı yapan Maye Musk, "Doğrusunu isterseniz dövüşü iptal ettim. Henüz onlara söylemedim. Ama dövüşün iptal olduğunu söylemeye devam edeceğim, ne olur ne olmaz" ifadelerini kullandı.
Maye Musk, dövüş için yer beğenmeye çalışan oğluna da doğrudan yazıp "Sadece sözcüklerle dövüşün. Sandalyede. Aranızda mesafe olsun. En komiğiniz kazansın" teklifi götürdü.
Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" meydan okumasıyla başlayan, Zuckerberg'in de "Konum yolla" yanıtıyla süren restleşmenin gerçekten hayata geçip geçmeyeceği kesin değil. Konuşmalara Musk'ın bir diğer sosyal medya 'balonu' gibi bakılsa da olası bir dövüşü kimin kazanacağına dair bahisler de açıldı.
Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zuckerberg, Bana konum gönder dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
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Hakkında bir dizi suçlama olan Tate'ten Musk'a: Ben seni çalıştırırım

Jiu Jitsu'da beyaz kuşak sahibi olan Zuckerberg'in Musk karşısında yüksek görülüyor. Bununla birlikte Musk'a hiç beklemediği bir cepheden de destek geldi. Romanya'daki soruşturmada resmen tecavüz, insan kaçakçılığı ve kadınlara cinsel istismar için organizasyonla suçlanan sosyal medya fenomeni ve eski Kick boks şampiyonu Andrew Tate, "Meta beni aşılarla ilgili gerçekleri söylediğim için her yerden engelledi" deyip intikamını almak istediğini belirtti: "Seni ben çalıştırırım Musk. Kaybetmeyeceksin."
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