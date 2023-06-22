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https://sputniknews.com.tr/20230622/zuckerberg-ve-musk-kafes-dovusu-yapacak-1072742712.html
Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü yapacak
Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü yapacak
Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zuckerberg, "Bana konum gönder" dedi. 22.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-22T12:57+0300
2023-06-22T12:57+0300
yaşam
musk
elon musk
mark zuckerberg
kafes dövüşü
dövüş
teklif
twitter
meta
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Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurdu.Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.The Verge Editörü Alex Heath, Twitter'daki paylaşımında, bir Meta sözcüsünün, Zuckerberg'in, Musk ile dövüşme konusunda ciddi olduğunu kaydettiğini aktardı.Musk ise Zuckerberg'in gönderisine yanıt olarak UFC dövüşlerinin yapıldığı Las Vegas'taki Octagon Arena'ya atıfla 'Vegas Octagon' ifadesini kullandı.Diğer bir tweetinde de Musk, "'The Walrus' adını verdiğim, hiçbir şey yapmadan rakibimin üstüne yattığım harika bir hamlem var" esprisini yaptı.Musk, 'Twitter'a alternatif platform' söylentilerine tepki göstermiştiMusk, Zuckerberg'in 'Thread' adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.Twitter'ın sahibi Musk, "Eminim dünya başka bir seçeneği olmadan sadece Zuckerberg'in parmağıyla oynatmasını bekleyemez" paylaşımında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzunun-basarisiz-oldugu-gorusune-destek-1072676323.html
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musk, elon musk, mark zuckerberg, kafes dövüşü, dövüş, teklif, twitter , meta
musk, elon musk, mark zuckerberg, kafes dövüşü, dövüş, teklif, twitter , meta

Zuckerberg ve Musk kafes dövüşü yapacak

12:57 22.06.2023
© AAMark Zuckerberg, Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zuckerberg, "Bana konum gönder" dedi.
Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zuckerberg, Bana konum gönder dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
© AA
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Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zuckerberg, "Bana konum gönder" dedi.
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, sosyal medyadaki paylaşımında, Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın 'kafes dövüşü' teklifini kabul ettiğini duyurdu.
Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.
© Fotoğraf : Instagram / Mark ZuckerbergZuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.
Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın Olursa bir kafes dövüşüne varım ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, Bana konum gönder paylaşımında bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2023
Zuckerberg, Instagram'daki hesabında, Musk'ın "Olursa bir kafes dövüşüne varım" ifadesini kullandığı tweetinin ekran görüntüsünü alıntılayarak, "Bana konum gönder" paylaşımında bulundu.
© Fotoğraf : Instagram / Mark Zuckerberg
The Verge Editörü Alex Heath, Twitter'daki paylaşımında, bir Meta sözcüsünün, Zuckerberg'in, Musk ile dövüşme konusunda ciddi olduğunu kaydettiğini aktardı.
Musk ise Zuckerberg'in gönderisine yanıt olarak UFC dövüşlerinin yapıldığı Las Vegas'taki Octagon Arena'ya atıfla 'Vegas Octagon' ifadesini kullandı.
Diğer bir tweetinde de Musk, "'The Walrus' adını verdiğim, hiçbir şey yapmadan rakibimin üstüne yattığım harika bir hamlem var" esprisini yaptı.

Musk, 'Twitter'a alternatif platform' söylentilerine tepki göstermişti

Musk, Zuckerberg'in 'Thread' adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu.
Twitter'ın sahibi Musk, "Eminim dünya başka bir seçeneği olmadan sadece Zuckerberg'in parmağıyla oynatmasını bekleyemez" paylaşımında bulunmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
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