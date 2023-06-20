Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve İYİ Parti'deki sürpriz istifa!
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Asgari ücrette zam oranı belli oldu
12:45
44 dk
ANKARA FARKI
Yeni asgari ücret
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Blinken'ın Pekin ziyaretinden ne çıktı?
16:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Siyasetin gündemi değişim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
Z RAPORU
Yeni asgari ücret
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
11 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230620/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzunun-basarisiz-oldugu-gorusune-destek-1072676323.html
Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısız olduğu görüşüne destek
Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısız olduğu görüşüne destek
Ünlü milyarder Elon Musk, ABD’nin Ukrayna’da kaybedeceği tahmininde bulunan girişimci David Sacks’ın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğuna... 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T22:43+0300
2023-06-20T22:43+0300
ukrayna krizi
elon musk
ukrayna
abd
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071783399_0:0:2541:1430_1920x0_80_0_0_2319282bf7bf3815566fa3f7da041e9c.jpg
Sacks, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başta belirlenen hedeflerden hiçbirine ulaşamadığı her geçen gün daha da net hale geliyor” ifadelerini kullandı.İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerini de anımsatan Sacks, bu görüşmelerde elde edilen sonucun Batı tarafından reddedildiğini kaydetti.Ukrayna’da yaşananları Afganistan ile karşılaştıran girişimci, “ABD toplumu yirmi yıl boyunca orada üstünlüğe sahip olduğumuz yönünde inandırıldı. Maalesef Ukrayna’da da aynı sonuç elde edilecek” yorumunda bulundu.Musk, Sacks’ın bu paylaşımının altında, “İyi dedin” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/tucker-twitterda-olgular-baraji-ukraynanin-patlattigini-gosteriyor-ama-medya-kievin-yalancisi--1072127421.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071783399_179:0:2438:1694_1920x0_80_0_0_ab0bf41736b1d1998be11d811c99c39a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, ukrayna, abd, rusya
elon musk, ukrayna, abd, rusya

Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısız olduğu görüşüne destek

22:43 20.06.2023
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Abone olTelegram
Ünlü milyarder Elon Musk, ABD’nin Ukrayna’da kaybedeceği tahmininde bulunan girişimci David Sacks’ın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğuna ilişkin yazısına olumlu tepki verdi.
Sacks, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başta belirlenen hedeflerden hiçbirine ulaşamadığı her geçen gün daha da net hale geliyor” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerini de anımsatan Sacks, bu görüşmelerde elde edilen sonucun Batı tarafından reddedildiğini kaydetti.
Ukrayna’da yaşananları Afganistan ile karşılaştıran girişimci, “ABD toplumu yirmi yıl boyunca orada üstünlüğe sahip olduğumuz yönünde inandırıldı. Maalesef Ukrayna’da da aynı sonuç elde edilecek” yorumunda bulundu.
Musk, Sacks’ın bu paylaşımının altında, “İyi dedin” dedi.
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı
7 Haziran , 14:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала