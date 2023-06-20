https://sputniknews.com.tr/20230620/elon-musktan-ukraynanin-karsi-taarruzunun-basarisiz-oldugu-gorusune-destek-1072676323.html

Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısız olduğu görüşüne destek

Elon Musk’tan Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısız olduğu görüşüne destek

Ünlü milyarder Elon Musk, ABD’nin Ukrayna’da kaybedeceği tahmininde bulunan girişimci David Sacks’ın Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğuna... 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T22:43+0300

2023-06-20T22:43+0300

2023-06-20T22:43+0300

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Sacks, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başta belirlenen hedeflerden hiçbirine ulaşamadığı her geçen gün daha da net hale geliyor” ifadelerini kullandı.İstanbul’da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmelerini de anımsatan Sacks, bu görüşmelerde elde edilen sonucun Batı tarafından reddedildiğini kaydetti.Ukrayna’da yaşananları Afganistan ile karşılaştıran girişimci, “ABD toplumu yirmi yıl boyunca orada üstünlüğe sahip olduğumuz yönünde inandırıldı. Maalesef Ukrayna’da da aynı sonuç elde edilecek” yorumunda bulundu.Musk, Sacks’ın bu paylaşımının altında, “İyi dedin” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230607/tucker-twitterda-olgular-baraji-ukraynanin-patlattigini-gosteriyor-ama-medya-kievin-yalancisi--1072127421.html

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