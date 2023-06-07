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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/tucker-twitterda-olgular-baraji-ukraynanin-patlattigini-gosteriyor-ama-medya-kievin-yalancisi--1072127421.html
'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı
'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı
Ana akımla ters düşen Fox News'dan bile ifade özgürlüğü meseleleri nedeniyle kovulan Tucker Carlson, Twitter'daki bağımsız şovunun perdelerini medya eleştirisi... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T14:20+0300
2023-06-07T14:32+0300
ukrayna krizi
tucker carlson
fox news
twitter
elon musk
rusya
ukrayna
kiev
ana akım medya
haber ajansı
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ABD'de muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti yanlısı kesimlerin gözde kanalı Fox News'un en popüler programcısı olmasına rağmen nisanda çalışmalarına son verilen Tucker Carlson, söz verdiği gibi şovunun yeni versiyonunu Twitter'da başlattı.Ünlü ekran yüzü, 'Tucker Twitter'da' isimli yeni bağımsız şovunun 10 dakikalık ilk bölümünü salı gecesi sosyal medya platformunda yayımladı. Tucker Carlson, Batılı haber ajanslarıyla ana akım medyaya, 'Ukrayna'daki çatışma hakkında tek taraflı haber yapmak ve muhalif görüşleri dile getiren herkese açık düşmanlık gütmekle görevli gibi davranma' eleştirisini getirdi. Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesindki Kahovka hidroelektrik santralinin bombalı saldırıyla tahrip edilmesi sonucu bölgeyi su basmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Carlson, şovunun başında, her adil kişinin kanıtları inceledikten sonra zarardan Ukrayna'nın sorumlu olduğu sonucuna varacağını söyledi:"Barajı havaya uçurmak Ukrayna için kötü olabilir, ama Rusya'ya daha çok zarar verir, tam da bu yüzden Ukrayna hükümeti barajı yıkmayı değerlendirmeye almıştı" diyen Carlson, aralık ayında The Washington Post'a konuşan Ukraynalı general Andriy Kovalçuk'un barajı patlatıp sel baskını yaratma planları ve bununla ilgili test atışları yaptığına dair açıklamalarını hatırlattı. "Kahovka Barajı'nın yıkılması kasıtlıysa, bu askeri taktik meselesi değil, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemidir" görüşünü dile getiren Carlson, "Bilfiil Rus barajı" diye tanımladığı Kahovka Barajı'nın 'ortak Sovyet hükümeti tarafından inşa edildiği, halihazırda Rusya tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğu ve son 240 yıldır Rus Karadeniz Filosunun evi olan Kırım'a su sağladığına' dikkat çekti. Bir dizi Amerikan medya kuruluşunun ise Moskova'nın işi olabileceği savını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'tepeden tırnağa kötü', Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ise 'terörizm için fazla terbiyeli' olduğu görüşüyle gerekçelendirdiğini anlatan Carlson, ana akım medyanın Zelenskiy'e yaklaşımıyla şöyle dalga geçti:Kahovka hidroelektrik santralinin havaya uçurulmasıyla Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajı karşılaştıran Carlson, Ukrayna'nın sabotajlarıyla ilgili ABD medyasının araştırmacı gazetecilik yapmaması nedeniyle Amerikalıların 'dünyadaki en az bilgi sahibi halklar' arasında yer aldığını söyleyerek ekledi:“Medya, bunların hiçbiriyle ilgilenmemekle kalmıyor, ilgi duyan herkese aktif olarak düşmanca davranıyor. Gazetecilikte merak en büyük suçtur" eleştirisini getiren Carlson, 'medya kuruluşlarının yalan söylemenin yanısıra en önemli haberleri görmezden geldiğini' vurguladı. Mayısta şovunu Elon Musk'ın Twitter'ına taşıma kararını açıklarken "Özgür konuşmaya izin veren son büyük platform" izahatını getirmiş eski Fox News sunucusu, yayımladığı ilk bölümde, 'Twitter'ın özgür ve açık platform olarak hizmet vermesini umduğunu, ancak kısıtlamalar getirilirse ayrılacağını' belirtti. Kahovka hidroelektrik santraline saldırıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Ukrayna kuvvetlerinin sorumlu olduğu sivil altyapıya yönelik terör eylemi' açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 'Ukrayna'nın mı yoksa Rusya'nın mı sorumlu olduğunun henüz Washington tarafından belirlenmediğini, bunun bir kaza da olabileceğini' söyledi. Britanya Başbakanı Rishi Sunak, "Kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken" dedi.
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tucker carlson, fox news, twitter , elon musk, rusya, ukrayna, kiev, ana akım medya, haber ajansı, batı, kahovka hidroelektrik santrali, bombalı saldırı, sabotaj, kuzey akım, herson, eleştiri, vladimir zelenskiy
tucker carlson, fox news, twitter , elon musk, rusya, ukrayna, kiev, ana akım medya, haber ajansı, batı, kahovka hidroelektrik santrali, bombalı saldırı, sabotaj, kuzey akım, herson, eleştiri, vladimir zelenskiy

'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı

14:20 07.06.2023 (güncellendi: 14:32 07.06.2023)
© AP Photo / Seth WenigTucker Carlson
Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© AP Photo / Seth Wenig
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Ana akımla ters düşen Fox News'dan bile ifade özgürlüğü meseleleri nedeniyle kovulan Tucker Carlson, Twitter'daki bağımsız şovunun perdelerini medya eleştirisi fırtınasıyla açtı. Carlson, Kahovka hidroelektrik santralinin havaya uçurulmasında bütün olguların Ukrayna'nın sorumluluğunu gösterdiğini belirtirken Kuzey Akım sabotajını da hatırlattı.
ABD'de muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti yanlısı kesimlerin gözde kanalı Fox News'un en popüler programcısı olmasına rağmen nisanda çalışmalarına son verilen Tucker Carlson, söz verdiği gibi şovunun yeni versiyonunu Twitter'da başlattı.
Ünlü ekran yüzü, 'Tucker Twitter'da' isimli yeni bağımsız şovunun 10 dakikalık ilk bölümünü salı gecesi sosyal medya platformunda yayımladı.
Tucker Carlson, Batılı haber ajanslarıyla ana akım medyaya, 'Ukrayna'daki çatışma hakkında tek taraflı haber yapmak ve muhalif görüşleri dile getiren herkese açık düşmanlık gütmekle görevli gibi davranma' eleştirisini getirdi.
Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesindki Kahovka hidroelektrik santralinin bombalı saldırıyla tahrip edilmesi sonucu bölgeyi su basmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Carlson, şovunun başında, her adil kişinin kanıtları inceledikten sonra zarardan Ukrayna'nın sorumlu olduğu sonucuna varacağını söyledi:
"Olgular ortaya çıkmaya başladığında, barajın başına ne gelmiş olabileceği sır olmaktan çıkıyor. Her adil insan, havaya uçuranların muhtemelen Ukraynalılar olduğu sonucuna varır."
"Barajı havaya uçurmak Ukrayna için kötü olabilir, ama Rusya'ya daha çok zarar verir, tam da bu yüzden Ukrayna hükümeti barajı yıkmayı değerlendirmeye almıştı" diyen Carlson, aralık ayında The Washington Post'a konuşan Ukraynalı general Andriy Kovalçuk'un barajı patlatıp sel baskını yaratma planları ve bununla ilgili test atışları yaptığına dair açıklamalarını hatırlattı.
"Kahovka Barajı'nın yıkılması kasıtlıysa, bu askeri taktik meselesi değil, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemidir" görüşünü dile getiren Carlson, "Bilfiil Rus barajı" diye tanımladığı Kahovka Barajı'nın 'ortak Sovyet hükümeti tarafından inşa edildiği, halihazırda Rusya tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğu ve son 240 yıldır Rus Karadeniz Filosunun evi olan Kırım'a su sağladığına' dikkat çekti.
Bir dizi Amerikan medya kuruluşunun ise Moskova'nın işi olabileceği savını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'tepeden tırnağa kötü', Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ise 'terörizm için fazla terbiyeli' olduğu görüşüyle gerekçelendirdiğini anlatan Carlson, ana akım medyanın Zelenskiy'e yaklaşımıyla şöyle dalga geçti:

"Dünyadaki tüm insanlar içinde bir tek bizim eşofmanı çekmiş, kurnaz, gözleri velfecri okuyan dostumuz eşi görülmedik şekilde bir barajı havaya uçurmaktan aciz...O, kelimenin tam anlamıyla yaşayan bir aziz, içinde günah olmayan bir adam."

Kahovka hidroelektrik santralinin havaya uçurulmasıyla Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajı karşılaştıran Carlson, Ukrayna'nın sabotajlarıyla ilgili ABD medyasının araştırmacı gazetecilik yapmaması nedeniyle Amerikalıların 'dünyadaki en az bilgi sahibi halklar' arasında yer aldığını söyleyerek ekledi:

"Dürüst bir insan, tıpkı sonbaharda Rusya'nın Kuzey Akım doğalgaz boru hattını gibi bunu da muhtemelen Ukraynalıların havaya uçurduğu sonucuna varır. Ve aslında, artık bildiğimiz gibi, gerçekten de Ukraynalılar yapmıştı."

“Medya, bunların hiçbiriyle ilgilenmemekle kalmıyor, ilgi duyan herkese aktif olarak düşmanca davranıyor. Gazetecilikte merak en büyük suçtur" eleştirisini getiren Carlson, 'medya kuruluşlarının yalan söylemenin yanısıra en önemli haberleri görmezden geldiğini' vurguladı.
Mayısta şovunu Elon Musk'ın Twitter'ına taşıma kararını açıklarken "Özgür konuşmaya izin veren son büyük platform" izahatını getirmiş eski Fox News sunucusu, yayımladığı ilk bölümde, 'Twitter'ın özgür ve açık platform olarak hizmet vermesini umduğunu, ancak kısıtlamalar getirilirse ayrılacağını' belirtti.
Kahovka hidroelektrik santraline saldırıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Ukrayna kuvvetlerinin sorumlu olduğu sivil altyapıya yönelik terör eylemi' açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 'Ukrayna'nın mı yoksa Rusya'nın mı sorumlu olduğunun henüz Washington tarafından belirlenmediğini, bunun bir kaza da olabileceğini' söyledi. Britanya Başbakanı Rishi Sunak, "Kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken" dedi.
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