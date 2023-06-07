https://sputniknews.com.tr/20230607/tucker-twitterda-olgular-baraji-ukraynanin-patlattigini-gosteriyor-ama-medya-kievin-yalancisi--1072127421.html

'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı

'Tucker Twitter'da': Olgular barajı Ukrayna'nın patlattığını gösteriyor ama medya Kiev'in yalancısı

Ana akımla ters düşen Fox News'dan bile ifade özgürlüğü meseleleri nedeniyle kovulan Tucker Carlson, Twitter'daki bağımsız şovunun perdelerini medya eleştirisi... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T14:20+0300

2023-06-07T14:20+0300

2023-06-07T14:32+0300

ukrayna krizi

tucker carlson

fox news

twitter

elon musk

rusya

ukrayna

kiev

ana akım medya

haber ajansı

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ABD'de muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti yanlısı kesimlerin gözde kanalı Fox News'un en popüler programcısı olmasına rağmen nisanda çalışmalarına son verilen Tucker Carlson, söz verdiği gibi şovunun yeni versiyonunu Twitter'da başlattı.Ünlü ekran yüzü, 'Tucker Twitter'da' isimli yeni bağımsız şovunun 10 dakikalık ilk bölümünü salı gecesi sosyal medya platformunda yayımladı. Tucker Carlson, Batılı haber ajanslarıyla ana akım medyaya, 'Ukrayna'daki çatışma hakkında tek taraflı haber yapmak ve muhalif görüşleri dile getiren herkese açık düşmanlık gütmekle görevli gibi davranma' eleştirisini getirdi. Ukrayna’dan referandumla ayrılıp Rusya’nın parçası haline gelen Herson bölgesindki Kahovka hidroelektrik santralinin bombalı saldırıyla tahrip edilmesi sonucu bölgeyi su basmasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Carlson, şovunun başında, her adil kişinin kanıtları inceledikten sonra zarardan Ukrayna'nın sorumlu olduğu sonucuna varacağını söyledi:"Barajı havaya uçurmak Ukrayna için kötü olabilir, ama Rusya'ya daha çok zarar verir, tam da bu yüzden Ukrayna hükümeti barajı yıkmayı değerlendirmeye almıştı" diyen Carlson, aralık ayında The Washington Post'a konuşan Ukraynalı general Andriy Kovalçuk'un barajı patlatıp sel baskını yaratma planları ve bununla ilgili test atışları yaptığına dair açıklamalarını hatırlattı. "Kahovka Barajı'nın yıkılması kasıtlıysa, bu askeri taktik meselesi değil, Ukrayna tarafından gerçekleştirilen bir terör eylemidir" görüşünü dile getiren Carlson, "Bilfiil Rus barajı" diye tanımladığı Kahovka Barajı'nın 'ortak Sovyet hükümeti tarafından inşa edildiği, halihazırda Rusya tarafından kontrol edilen topraklarda bulunduğu ve son 240 yıldır Rus Karadeniz Filosunun evi olan Kırım'a su sağladığına' dikkat çekti. Bir dizi Amerikan medya kuruluşunun ise Moskova'nın işi olabileceği savını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'tepeden tırnağa kötü', Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ise 'terörizm için fazla terbiyeli' olduğu görüşüyle gerekçelendirdiğini anlatan Carlson, ana akım medyanın Zelenskiy'e yaklaşımıyla şöyle dalga geçti:Kahovka hidroelektrik santralinin havaya uçurulmasıyla Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotajı karşılaştıran Carlson, Ukrayna'nın sabotajlarıyla ilgili ABD medyasının araştırmacı gazetecilik yapmaması nedeniyle Amerikalıların 'dünyadaki en az bilgi sahibi halklar' arasında yer aldığını söyleyerek ekledi:“Medya, bunların hiçbiriyle ilgilenmemekle kalmıyor, ilgi duyan herkese aktif olarak düşmanca davranıyor. Gazetecilikte merak en büyük suçtur" eleştirisini getiren Carlson, 'medya kuruluşlarının yalan söylemenin yanısıra en önemli haberleri görmezden geldiğini' vurguladı. Mayısta şovunu Elon Musk'ın Twitter'ına taşıma kararını açıklarken "Özgür konuşmaya izin veren son büyük platform" izahatını getirmiş eski Fox News sunucusu, yayımladığı ilk bölümde, 'Twitter'ın özgür ve açık platform olarak hizmet vermesini umduğunu, ancak kısıtlamalar getirilirse ayrılacağını' belirtti. Kahovka hidroelektrik santraline saldırıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Ukrayna kuvvetlerinin sorumlu olduğu sivil altyapıya yönelik terör eylemi' açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vedant Patel, 'Ukrayna'nın mı yoksa Rusya'nın mı sorumlu olduğunun henüz Washington tarafından belirlenmediğini, bunun bir kaza da olabileceğini' söyledi. Britanya Başbakanı Rishi Sunak, "Kesin bir yargıya varmak için henüz çok erken" dedi.

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