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Tucker Carlson'dan 'Geri dönüyoruz' videosu: Özgürce konuşabileceğimiz tek yer Musk'ın Twitter'ı
Tucker Carlson'dan 'Geri dönüyoruz' videosu: Özgürce konuşabileceğimiz tek yer Musk'ın Twitter'ı
Rupert Murdoch'ın patronu olduğu Fox News'un en çok izlenen programını yaratmasına rağmen geçen ay kovulan Tucker Carlson, kendi adıyla maruf şovunu Twitter'da... 10.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-10T22:33+0300
2023-05-10T23:24+0300
dünya
tucker carlson
elon musk
twitter
fox news
rupert murdoch
ifade özgürlüğü
basın özgürlüğü
abd
cumhuriyetçi parti
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ABD'de muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti yanlısı kesimlerin gözde kanalı Fox News'un en popüler sunucusuyken kapıya konulan Tucker Carlson, Twitter'da "Geri dönüyoruz" başlığıyla vdeo yayımladı. Ünlü gazeteci, videoda "6.5 yıldır yaptığımız şovun yeni versiyonunu tez zamanda Twitter'a taşıyacağız. Size anlatacağımız başka şeyler de getireceğiz" dedi. 'Tek sesli yayınla manipülasyon'Carlson, 'anaakım medyanın sadece belirli açılardan bilgi sağlayarak izleyicileri manipüle ettiğini ve her çalışanın uyması gereken sınırlar koyduğunu' belirterek şunları söyledi:'Haberler yalan dolu''En temel düzeyde haberlerin yalanlarla dolu olduğu' uyarısını yapan Carlson, ekimde yüksek teknoloji devi Elon Musk tarafından ifade özgürlüğü vurgusuyla satın alınmasından beri dönüşümden geçen sosyal medya platformundan şöyle söz etti:'İnsanların sahip olduğu en önemli hak'Demokrat Parti'nin başını çektiği liberal politikaları rezil rüsva etmek, göçmenlerden silah kontrollerine dek hepsine karşı çıkmak, ırk ve cinsiyet ayrımcılığıyla eleştirilmek pahasına komplo teorilerini kucaklamak ve izleyicilerin öfkesine hitap etmek üzerinden kablolu televizyon yayıncılığında reyting zirvesine oturan Carlson, videoda 'ifade özgürlüğünün insanların sahip olduğu en önemli hak olduğunu' vurguladı:Fox News, geçen ay prime time sunucusu Carlson ile yolları ayırma konusunda anlaştıklarını duyururken sebep açıklamamıştı. Twitter yayını, Fox'la 2025'e dek sürecek sözleşmesinin ihlali mi?Önceki ABD Başkanı Donald Trump ile samimi muhabbet içindeki Carlson'ın 6 Ocak ABD Kongresi baskınından ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe uzanan bir dizi konuda tartışmalı yayın yapması yahut şirketin üst yönetimini sert şekilde eleştirmesi yüzünden ipinin çekildiğine dair rivayet muhtelif. Ancak Twitter'da yeni şov yapması, Fox ile 2025'e kadar devam eden ve rekabet etmeme maddesi içeren sözleşmesini ihlal ediyor gibi görünüyor. Zira bu madde, Carlson'ın rakip bir ağa katılması veya kendi ağını kurmasına engel.Musk: Carlson'la anlaşma yapmadıkCarlson kovulmadan önce Fox News için son röportajı Twitter CEO'su Elon Musk ile yapmıştı. Sunucunun yayımladığı videonun ikilinin anlaştığı spekülasyonları çıkarması üzerine, Musk, sosyal medya platformunun 'ünlü sunucuyla herhangi bir anlaşma imzalamadığını, Carlson'ın şovunun diğer içerik yaratıcılarla aynı kurallara ve ödüllere tabi olacağını' açıkladı. 'Yanlış yönlendirmede ihtar alırsınız'Musk, "Bu platformda, yayıncılığın tek yönlü akışının aksine, insanlar ne söylerse etkileşime girilir, eleştirilir ve çürütülebilir. Ve elbette bunlar içinden yanıltıcı, yanlış yönlendirici herhangi bir şey, Topluluk Notları (Community Notes) alır" ikazını yaptı.'Solcuları da içerik yaratmaya davet ediyoruz'Milyarder girişimci, 'daha pek çok kişinin, özellikle de solcu olanların Twitter'da içerik yaratıcılığını tercih etmesi' temennisinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230412/trump-ukrayna-diye-bir-ulke-kalmadi-macron-sinin-ini-yaladi-k-akim-sabotajini-rusya-yapmadi-1069569874.html
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tucker carlson, elon musk, twitter , fox news, rupert murdoch, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, abd, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti
tucker carlson, elon musk, twitter , fox news, rupert murdoch, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, abd, cumhuriyetçi parti, abd demokrat parti

Tucker Carlson'dan 'Geri dönüyoruz' videosu: Özgürce konuşabileceğimiz tek yer Musk'ın Twitter'ı

22:33 10.05.2023 (güncellendi: 23:24 10.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Tucker Carlson@TuckerCarlsonÜnlü sunucu Tucker Carlson'ın kendi adıyla maruf gece şovu Fox News'da yayımlanırken
Ünlü sunucu Tucker Carlson'ın kendi adıyla maruf gece şovu Fox News'da yayımlanırken - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2023
© Fotoğraf : Twitter/Tucker Carlson@TuckerCarlson
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Rupert Murdoch'ın patronu olduğu Fox News'un en çok izlenen programını yaratmasına rağmen geçen ay kovulan Tucker Carlson, kendi adıyla maruf şovunu Twitter'da devam ettirmeyi planladığını açıkladı.
ABD'de muhafazakar, Cumhuriyetçi Parti yanlısı kesimlerin gözde kanalı Fox News'un en popüler sunucusuyken kapıya konulan Tucker Carlson, Twitter'da "Geri dönüyoruz" başlığıyla vdeo yayımladı.
Ünlü gazeteci, videoda "6.5 yıldır yaptığımız şovun yeni versiyonunu tez zamanda Twitter'a taşıyacağız. Size anlatacağımız başka şeyler de getireceğiz" dedi.

'Tek sesli yayınla manipülasyon'

Carlson, 'anaakım medyanın sadece belirli açılardan bilgi sağlayarak izleyicileri manipüle ettiğini ve her çalışanın uyması gereken sınırlar koyduğunu' belirterek şunları söyledi:

"Bu sınırlara yeterince sık toslarsan, kovulursun. Bu, tahmin yürütme değil, garanti. İngilizce yayın yapan medyada çalışan herkes bunu bilir."

'Haberler yalan dolu'

'En temel düzeyde haberlerin yalanlarla dolu olduğu' uyarısını yapan Carlson, ekimde yüksek teknoloji devi Elon Musk tarafından ifade özgürlüğü vurgusuyla satın alınmasından beri dönüşümden geçen sosyal medya platformundan şöyle söz etti:
"İnanılmaz bir şekilde, özgür konuşmaya izin veren çok fazla platform kalmadı. Dünyada kalan son büyük, tek bir tane Twitter var. Biz de şimdi buradayız."
"Twitter partizan bir site değil, herkesin burada olmasına izin var ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyoruz."

'İnsanların sahip olduğu en önemli hak'

Demokrat Parti'nin başını çektiği liberal politikaları rezil rüsva etmek, göçmenlerden silah kontrollerine dek hepsine karşı çıkmak, ırk ve cinsiyet ayrımcılığıyla eleştirilmek pahasına komplo teorilerini kucaklamak ve izleyicilerin öfkesine hitap etmek üzerinden kablolu televizyon yayıncılığında reyting zirvesine oturan Carlson, videoda 'ifade özgürlüğünün insanların sahip olduğu en önemli hak olduğunu' vurguladı:

"İnsanların doğru olduğunu düşündüklerini söylemelerine izin verilmezse özgür bir toplum olmaz. İfade özgürlüğü olmadan başka kimsen yok."

Fox News, geçen ay prime time sunucusu Carlson ile yolları ayırma konusunda anlaştıklarını duyururken sebep açıklamamıştı.

Twitter yayını, Fox'la 2025'e dek sürecek sözleşmesinin ihlali mi?

Önceki ABD Başkanı Donald Trump ile samimi muhabbet içindeki Carlson'ın 6 Ocak ABD Kongresi baskınından ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe uzanan bir dizi konuda tartışmalı yayın yapması yahut şirketin üst yönetimini sert şekilde eleştirmesi yüzünden ipinin çekildiğine dair rivayet muhtelif.
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Ancak Twitter'da yeni şov yapması, Fox ile 2025'e kadar devam eden ve rekabet etmeme maddesi içeren sözleşmesini ihlal ediyor gibi görünüyor. Zira bu madde, Carlson'ın rakip bir ağa katılması veya kendi ağını kurmasına engel.
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Musk: Carlson'la anlaşma yapmadık

Carlson kovulmadan önce Fox News için son röportajı Twitter CEO'su Elon Musk ile yapmıştı. Sunucunun yayımladığı videonun ikilinin anlaştığı spekülasyonları çıkarması üzerine, Musk, sosyal medya platformunun 'ünlü sunucuyla herhangi bir anlaşma imzalamadığını, Carlson'ın şovunun diğer içerik yaratıcılarla aynı kurallara ve ödüllere tabi olacağını' açıkladı.
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'Yanlış yönlendirmede ihtar alırsınız'

Musk, "Bu platformda, yayıncılığın tek yönlü akışının aksine, insanlar ne söylerse etkileşime girilir, eleştirilir ve çürütülebilir. Ve elbette bunlar içinden yanıltıcı, yanlış yönlendirici herhangi bir şey, Topluluk Notları (Community Notes) alır" ikazını yaptı.

'Solcuları da içerik yaratmaya davet ediyoruz'

Milyarder girişimci, 'daha pek çok kişinin, özellikle de solcu olanların Twitter'da içerik yaratıcılığını tercih etmesi' temennisinde bulundu.
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