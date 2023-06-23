https://sputniknews.com.tr/20230623/eski-abd-baskani-obamadan-beklenmedik-kirim-aciklamasi-1072789161.html

Eski ABD Başkanı Obama'dan beklenmedik Kırım açıklaması

Eski ABD Başkanı Obama'dan beklenmedik Kırım açıklaması

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Kırım'daki birçok Rusça konuşan sakinin Rusya'yla birleşme fikrini desteklediğini söyledi. 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T14:09+0300

2023-06-23T14:09+0300

2023-06-23T14:09+0300

dünya

barack obama

abd

rusya

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vladimir putin

kırım

angela merkel

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CNN'e demeç veren Obama, 2014 yılında düzenlenen referandumla Rusya'ya yeniden bağlanan Kırım'la ilgili beklenmedik bir açıklama yaptı.Ukrayna'daki devlet darbesinin yaşandığı 2014 yılında Kırım'da çok sayıda Rusça konuşan sakin bulunduğuna ve Rusya'nın sunduğu fikirlere yönelik belirli düzeyde bir sempati olduğuna dikkat çeken Obama, Ukrayna parlamentosunda dahi Rusya destekçilerinin yer aldığını ve Ukrayna içinde siyasetin daha zor olduğunu belirtti.Obama, kendisinin ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rusya'ya karşı direnen ve yaptırım talep eden birçok Avrupalıyı zapt etmek zorunda kaldığını savundu.'Elimizdeki araçlarla Putin'e karşı koyduk'Obama'ya Batı'nın 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı 'ilhak etmesine' yeteri kadar karşı koyup koymadığı da soruldu.Putin'in hamlesine verdiği yanıtı savunan Obama, o dönemdeki durumun Rusya'nın özel askeri harekata başladığı zamanki durumdan farklı olduğunu, ellerindeki araçlarla Putin'e karşı koyduklarını ifade etti.Obama, "O zamanın Ukraynası, bugün konuştuğumuz Ukrayna gibi değildi. Hem Ukrayna'nın o sırada nerede olduğu hem de o sırada Avrupa zihniyetinin nerede olduğu göz önüne alındığında, hattımızı koruduk" dedi.

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