https://sputniknews.com.tr/20230622/ukrayna-guclerinin-asamadigi-surovikin-savunma-hatti-nedir-1072757825.html

Ukrayna güçlerinin aşamadığı 'Surovikin Savunma Hattı' nedir?

Ukrayna güçlerinin aşamadığı 'Surovikin Savunma Hattı' nedir?

Ukrayna lideri Zelenskiy, Kiev'in karşı saldırısının 'istenilenden daha yavaş' gittiğini kabul etti. Peki Kiev'in saldırısını ne durduruyor? Detayları Sputnik... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T17:20+0300

2023-06-22T17:20+0300

2023-06-22T17:27+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey surovikin

taarruz

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Estonyalı üst düzey bir eski istihbarat görevlisi, Rusya'nın 'uzun savunma hatlarının' Ukrayna'nın karşı saldırısını durdurduğunu ve Ukrayna ordusunun Batı ittifakı tarafından eğitildiğini itiraf ettiğini açıkladı. Görevliye göre ayrıca, donanımlı ve silahlı birimler, NATO'nun gelecek ay Vilnius'ta yapacağı zirve öncesinde herhangi bir stratejik hedefe ulaşamadı.Bu hedefler neydi?Kiev bunu kamuoyuna açıklamadı, ancak ABD medyası ve düşünce kuruluşları ana hedeflerin Zaporijye ve Herson bölgelerinde Kırım ile Rus anakarası arasındaki 'kara köprüsünü' kesmek, yarımadayı ablukaya almak ve Rusya'nın içlerine doğru saldırılar olduğunu açıklamıştı.Ukrayna kuvvetlerinin her gün yüzlerce asker ve düzinelerce zırhlı araç kaybetmesiyle ve Rusya lideri Putin'in geçen hafta zırh kayıplarının 186 ağır tanka ve 418 zırhlı araca ulaştığını bildirmesiyle şu an için saldırı durmuş görünüyor. Saldırıyı durduran neydi?'Surovikin Hattı', ilk olarak Rus General Sergey Surovikin'in önderliğinde inşa edilen savunma mevzilerine atıfta bulunarak 2022'nin sonlarında İngiliz tabloid medyası tarafından alaycı bir ifadeyle kullanılmıştı. Ekim 2022 ile Ocak 2023 arasında Özel Askeri Harekat Bölgesi'nde Müşterek Kuvvetler Grubu komutanı olarak görev yapan Surovikin'in Ukrayna'nın ilerleyişini engellediği kabul edildi.Surovikin kimdir? 56 yaşındaki asker, Sovyet ve Rus ordularında yaklaşık 40 yıl hizmet verdi ve 2017'den beri Rus Hava-Uzay Kuvvetleri başkomutanı olarak görev yapıyor. Surovikin ayrıca Afganistan'daki Sovyet Savaşı gazisi. Afganistan'da, özel kuvvetler komandosu olarak görev yaptı, daha sonra 2000'lerde İkinci Çeçen Savaşı sırasında ve 2010'larda Rus kuvvetlerine komuta ettiği Suriye'de komuta görevini üstlendi. Surovikin'in cihatçı milisler başta olmak üzere savaş alanındaki etkinliği ve başarıları, Batı medyasının onu 'acımasız taktikleri' ve 'savaş yürütmeye yönelik sert ve alışılmışın dışında yaklaşımı' nedeniyle 'General Armageddon' olarak nitelendirmesine yol açmıştı.Surovikin Savunma Hattı neyden oluşuyor? Rus ordusu, savunma hattıyla ilgili ayrıntılı bilgiler paylaşmasa da, basında çıkan haberler ve analizler, savunma hatlarının karmaşık ve çok katmanlı bir piyade siperleri ağından, anti-personel ve anti-tank mayın tarlalarından, anti-tank 'ejderha dişlerinden' (düşman zırhının ilerlemesini yavaşlatmak için tasarlanmış bir metre yüksekliğindeki beton bariyerler) oluştuğunu gösteriyor. Herson ve Zaporijye'nin yanı sıra Kırım, Donetsk, Lugansk ve kuzeyde Ukrayna'yı çevreleyen Rus bölgeleri boyunca yaklaşık 2 bin kilometre boyunca uzanan savunma hattı, bölgede gözetim yapan NATO uyduları sayesinde Kiev'deki kurmay heyeti tarafından kısmen görülebiliyor.Ancak Kiev'in bu sistemi aşabilme kabiliyeti, birkaç faktör nedeniyle sınırlı:1. Rus hava üstünlüğü 2. Rus hava gücü ve topçularının sürekli karşı saldırı tehdidi nedeniyle Rus tahkimatlarının vurulması konusundaki başarısızlık.3. Rusların, düşmanı yanlış yönlendirmek ve kafasını karıştırmak için sahte ekipman, tuzak, dezenformasyon ve aldatma operasyonlarının kullanımını içeren 'maskirovka' ('maskeleme', 'kamuflaj' veya 'kılık değiştirme') taktiklerini etkili kullanımı.4. Güneyde Herson'dan kuzeyde Rusya'nın Beyaz Rusya ile olan güney sınırına kadar uzanan müstahkem cephe hattının uzunluğu.

https://sputniknews.com.tr/20230621/estonyali-istihbaratci-ukrayna-rusyanin-guneydeki-savunma-hatti-yuzunden-taarruzda-basarisiz-oldu-1072700812.html

https://sputniknews.com.tr/20230622/soygu-ukraynaya-hibe-edilen-silahlarin-operasyonumuza-onemli-bir-etkisinin-olmayacagini-anladik-1072738292.html

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rusya, ukrayna, sergey surovikin, taarruz