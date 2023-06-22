https://sputniknews.com.tr/20230622/soygu-ukraynaya-hibe-edilen-silahlarin-operasyonumuza-onemli-bir-etkisinin-olmayacagini-anladik-1072738292.html

Şoygu: Ukrayna'ya hibe edilen silahların operasyonumuza önemli bir etkisinin olmayacağını anladık

Şoygu: Ukrayna'ya hibe edilen silahların operasyonumuza önemli bir etkisinin olmayacağını anladık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’ya Batı ülkeleri tarafından askeri yardım olarak ‘gönderilmiş olan ve gönderilecek olan silahların’ Rusya’nın bu... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T12:13+0300

2023-06-22T12:13+0300

2023-06-22T12:47+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

ukrayna

rusya

nikolay patruşev

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/16/1072739793_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7113c4414e57819959fc4f246b025ad.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Ukrayna’da sürdürülen harekat ile ilgili bir toplantı gerçekleştiriyor.Toplantı sırasında Putin’in “Ukrayna’daki düşmana yeni yabancı silahlar göndermeyi planladıklarını biliyoruz” demesi üstüne, Güvenlik Konseyi üyesi Savunma Bakanı Şoygu, Ukrayna hükümetine Batı yapımı yeni silahlar gönderilecek olmasını bir tehdit olarak görmediğini kaydetti.Şoygu, “Kiev’e şu ana dek gönderilmiş olan ve gönderilecek olan silahların özel askeri operasyonun ilerleyişi üstünde önemli bir etkisinin olmayacağını artık biliyoruz” değerlendirmesini yaptı.Rusya Savunma Bakanı, Batı ülkelerinin Ukrayna hükümetine bu yıl içerisinde 120 Alman yapımı Leopard ve 31 ABD yapımı Abrams da dahil 250 tank göndereceklerini de ekledi.Şoygu, bu yardımlara karşın Ukrayna ordusunun son günlerde yavaşladığını ve şu anda güçlerini yeniden bir araya getirmekle uğraştığını belirtti. Şoygu, “Ukrayna ordusu 16 gün boyunca saldırı gerçekleştirmeye çalıştı, şimdiyse hızları kesildi” diye eklediBununla beraber, verdikleri kayıplara karşın, Ukrayna güçlerinin saldırı için hala güç ve kaynağının olduğunu belirten Şoygu, Rusya’nın buna karşına karşılık vermek için hazırlık yaptığını kaydetti.Rusya Savunma Bakanı ayrıca, şimdiye dek Ukrayna’ya cepheye gönüllü olarak gitmek isteyen 114 bin kişiyle kontrat imzaladıklarını belirtti ve özel askeri operasyonun yürütülmesi için yeni gönüllülere şu anda gereksinim duymadıklarını da söyledi.Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev: Ukrayna 13 bin askerini kaybettiGüvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de toplantı sırasında, Ukrayna ordusunun karşı saldırıya geçmesinden beri 13 bini aşkın askerini kaybettiğini belirtti.Patruşev, Rusya güçlerinin 4-21 Haziran döneminde, yani Ukrayna’nın karşı saldırı başlatmasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 246 tankı imha ettiklerini kaydetti.Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, aynı dönemde Ukrayna güçlerine ait 42 roketatar sistemi, 10 savaş uçağı ve 264 insansız hava aracını da kullanılamaz hale getirdiklerini ekledi.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, sergey şoygu, ukrayna, rusya, nikolay patruşev, vladimir putin