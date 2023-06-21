https://sputniknews.com.tr/20230621/estonyali-istihbaratci-ukrayna-rusyanin-guneydeki-savunma-hatti-yuzunden-taarruzda-basarisiz-oldu-1072700812.html
Estonyalı istihbaratçı: Ukrayna Rusya'nın güneydeki savunma hattı yüzünden taarruzda başarısız oldu
Estonyalı istihbaratçı: Ukrayna Rusya'nın güneydeki savunma hattı yüzünden taarruzda başarısız oldu
Estonya’nın eski dış istihbarat başkanı Rainer Saks, Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-21T14:47+0300
2023-06-21T14:48+0300
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Estonya’nın eski dış istihbarat başkanı Saks, Estonya’da yayınlanan Postimees gazetesine açıklamalarında, Ukrayna’nın güney cephesindeki karşı saldırısının çökme sebeplerini değerlendirdi.“Rusya, güney cephesini elinde tutmayı önemsiyor, bu nedenle burada daha çok savunma hattı inşa etti” diyen Saks, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna, (güney cephesinde) Rusya savunmasını üç yerden kırmaya çalıştı, fakat bunu pek enerjik manevralar gerçekleştiren birliklerle yapmadı, aksine top atışları gerçekleştirdi ve bunu da çok temkinli yaptı. Nitekim böyle bir saldırıdan çok çabuk ve derinlemesine bir ilerleme ben de beklemiyordum.”Bunun yanında Saks, “Ukrayna güçlerinin Rusya’nın güney cephesindeki savunma hatlarını yarmakta başarısız olmasının, Rusya’nın havadaki üstünlüğünden de kaynaklandığını ekledi: “Havadaki üstünlük Rusya’da, Ukrayna takviye birlik sevk etmek için Dinyeper Nehri üstüne köprüler inşa etse çok büyük bir risk almış olurdu.”Rusya’nın güney cephesindeki savunma hatları ‘Surovikin hattı’ ismiyle de anılıyor. Herson bölgesinde, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yer alan söz konusu savunma hattı bu ismini, Rusya’nın güney cephesindeki birliklerine Haziran-Eylül 2022’de yöneten Rus komutan Sergey Surovikin’den alıyor.‘Surovikin hattı’, güçlendirilmiş ateş hatları ve geniş mayın tarlaları içeren bir savunma hattı. Onlarca kilometre genişliğindeki bu savunma hattının sekiz ay içinde kurulduğu biliniyor. ‘Surovikin hattı’ ayrıca gelişmiş bir sevkiyat ve lojistik ağında besleniyor.Rusya’nın güney cephesindeki savunma hattına ismi verilen Surovikin daha sonra Ukrayna’daki Rus güçlerinin başına getirildi. Surovikin şimdiyse Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutan yardımcısı.
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estonya, rusya, ukrayna, istihbarat
Estonyalı istihbaratçı: Ukrayna Rusya'nın güneydeki savunma hattı yüzünden taarruzda başarısız oldu
14:47 21.06.2023 (güncellendi: 14:48 21.06.2023) Abone ol
Estonya’nın eski dış istihbarat başkanı Rainer Saks, Ukrayna güçlerinin aylardır planlamalarına rağmen Rusya ordusuna karşı başlattıkları saldırıda başarısız olmasını, Rusya’nın güney cephesindeki savunma hatlarının gücü ve havadaki üstünlüğüyle ilişkilendirdi.
Estonya’nın eski dış istihbarat başkanı Saks, Estonya’da yayınlanan Postimees gazetesine açıklamalarında, Ukrayna’nın güney cephesindeki karşı saldırısının çökme sebeplerini değerlendirdi.
“Rusya, güney cephesini elinde tutmayı önemsiyor, bu nedenle burada daha çok savunma hattı inşa etti” diyen Saks, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ukrayna, (güney cephesinde) Rusya savunmasını üç yerden kırmaya çalıştı, fakat bunu pek enerjik manevralar gerçekleştiren birliklerle yapmadı, aksine top atışları gerçekleştirdi ve bunu da çok temkinli yaptı. Nitekim böyle bir saldırıdan çok çabuk ve derinlemesine bir ilerleme ben de beklemiyordum.”
Bunun yanında Saks, “Ukrayna güçlerinin Rusya’nın güney cephesindeki savunma hatlarını yarmakta başarısız olmasının, Rusya’nın havadaki üstünlüğünden de kaynaklandığını ekledi: “Havadaki üstünlük Rusya’da, Ukrayna takviye birlik sevk etmek için Dinyeper Nehri üstüne köprüler inşa etse çok büyük bir risk almış olurdu.”
Rusya’nın güney cephesindeki savunma hatları ‘Surovikin hattı’ ismiyle de anılıyor. Herson bölgesinde, Dinyeper Nehri’nin sol yakasında yer alan söz konusu savunma hattı bu ismini, Rusya’nın güney cephesindeki birliklerine Haziran-Eylül 2022’de yöneten Rus komutan Sergey Surovikin’den alıyor.
‘Surovikin hattı’, güçlendirilmiş ateş hatları ve geniş mayın tarlaları içeren bir savunma hattı. Onlarca kilometre genişliğindeki bu savunma hattının sekiz ay içinde kurulduğu biliniyor. ‘Surovikin hattı’ ayrıca gelişmiş bir sevkiyat ve lojistik ağında besleniyor.
Rusya’nın güney cephesindeki savunma hattına ismi verilen Surovikin daha sonra Ukrayna’daki Rus güçlerinin başına getirildi. Surovikin şimdiyse Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinin komutan yardımcısı.