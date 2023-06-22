https://sputniknews.com.tr/20230622/2-nukleer-santralin-yapimi-icin-rusya-ve-guney-kore-ile-gorusen-turkiye-yenisi-icin-cin-ile-temasta-1072753669.html

2. nükleer santralin yapımı için Rusya ve Güney Kore ile görüşen Türkiye yenisi için Çin ile temasta

2. nükleer santralin yapımı için Rusya ve Güney Kore ile görüşen Türkiye yenisi için Çin ile temasta

İstanbul’da gerçekleştirilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Türkiye’nin 2. ve 3. nükleer santrallerinin yapımına yönelik... 22.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-22T15:42+0300

2023-06-22T15:42+0300

2023-06-22T15:42+0300

ekonomi

nükleer santral

rusya

güney kore

çin

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Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi nükleer enerji sektöründe ileri gelen pek çok ülkenin katılım gösterdiği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES) İstanbul’da başladı. Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un ana sponsorluğunu üstlendiği ve Sputnik’in medya partneri olduğuorganizasyon, yeni işbirlikleri ve Akkuyu NGS gibi mevcut nükleer enerji projelerinin geliştirilmesine dair önemli etkinliklere sahne oluyor.Birinci ünitesinde sona yaklaşılan ve nükleer yakıtların Nisan ayında sahasına getirildiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne dair açıklamalarda bulunan Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Salih Sarı, ikinci ve üçüncü Santral için de görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.‘Sinop’ta inşa edilmesi planlanan ikinci nükleer santral için Rusya ve Güney Kore ile görüşüyoruz’İkinci nükleer santralin Sinop’a inşa edilmesinin planlandığını belirten Sarı, sahada gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek, “Sinop’ta ikinci bir nükleer santralin kurulmasına yönelik sahanın geçmişten günümüze kapsamlı bir şekilde incelenmiş olması ve gerekli saha etütleri ve karakterizasyonunun tamamlanması nedeniyle yeni bir partner ülke ile projenin hızla hayata geçirilebileceğini inanıyoruz. Bu sahaya yönelik şu anda Güney Kore ve Rusya Federasyonu ile görüşmelerimiz devam ediyor. Ayrıca Trakya bölgesinde üçüncü bir santralin kurulumuna yönelik de Çin hükümetiyle görüşmelerimiz sürüyor. Ek olarak dördüncü bir nükleer santrale yönelik saha araştırmalarımıza hızla devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ABD, İngiliz, Fransız şirketleriyle SMR’lara yönelik yakın temas içindeyiz” şeklinde konuştu.‘Akkuyu NGS’nin diğer ünitelerinin 2027 yılı sonuna kadar devreye alınmasıyla en çok nükleer güce sahip ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız’Nükleer yakıtların Akkuyu NGS’ye getirilmesinin üretime geçilmesinden bir önceki aşama olması nedeni ile önem taşıdığına da dikkat çeken Sarı, “Nükleer güce ulaşmak ülkemizin 60 yıllık hayali. 27 Nisan 2023 günü ülkemizin nükleer serüveninde çok önemli bir adımı geride bıraktık. Akkuyu Nükleer Santralimiz resmen nükleer tesis statüsü kazandı. Bu sayede ülkemiz nükleer güce sahip ülkeler liginde yerini almış oldu. Önümüzdeki yıl santralin ilk ünitesinden elektrik üretmeyi hedefliyoruz. Santralin diğer ünitelerinin 2027 yılı sonuna kadar devreye alınmasıyla en çok nükleer güce sahip ilk 10 ülke arasına girmiş olacağız” ifadelerini kullandı.‘Önümüzdeki 30 yıllık süreçte 100 milyar dolardan fazla nükleer yatırıma ihtiyacımız var’Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerinden de bahseden Sarı, “Karbon nötr hedeflerine ulaşma noktasında 2035 yılında nükleer enerjinin üretim içindeki payını yüzde 11.1’e, 2053 yılında da yüzde 29.3’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Bunun için de 20 GW’tan fazla nükleer kapasite kurmamız gerekiyor. Bu kapsamda da önümüzdeki 30 yıllık süreçte 100 milyar dolardan fazla nükleer yatırıma ihtiyacımız var. Bu bağlamda 4 üniteli Akkuyu’ya ek olarak en az 12 üniteye sahip üç büyük ölçekli nükleer santral projesini daha hayata geçirmeyi ve bunun yanı sıra SMR teknolojilerini de kullanmayı planlıyoruz. SMR’ların daha kolay finans edilebilmesi, saha esnekliği sunması, elektrik dışı kullanım imkanı, fabrikada üretilebilirliği, modüler yapısı ve seri üretime açık olması gibi özellikleriyle daha geniş yelpazede yatırımcıya hitap edebileceğini ve yerli sanayimiz için katma değeri yüksek iş imkanları sunacağını düşünüyoruz” dedi ve ekledi:‘Akkuyu santralinin işletiminde de yerli firmalarımız için yıllık 400 milyon dolardan fazla iş imkanı bulunuyor’"Nükleer santraller sadece bir elektrik üretim tesisi değil; aynı zamanda gerek inşaat gerekse elektrik-elektronik ve makine olmak üzere endüstrinin pekçok kolu için yeni iş fırsatları yaratacak yüksek teknoloji tesisleridir. 20 milyar dolar iş hacmine sahip Akkuyu NGS’de 6.5 milyar dolarlık yerli katkı hedefi koyduk ve şu ana kadar 4.3 milyar dolar yani yüzde 47 oranında yerli katkıya ulaştık. Diğer nükleer santral projelerimizde de yerli katkı oranını kademeli olarak artırmayı ve önümüzdeki 30 yıllık süreçte nükleer sanayinin her alanında kendi kendimize yeter noktaya gelmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra Akkuyu santralinin işletiminde de yerli firmalarımız için yıllık 400 milyon dolardan fazla iş imkanı bulunuyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230621/istanbuldaki-nukleer-santraller-zirvesinde-imzalar-atildi-guney-kore-ile-isbirligi-yapilacak-1072704364.html

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

nükleer santral, rusya, güney kore, çin