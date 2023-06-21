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https://sputniknews.com.tr/20230621/istanbuldaki-nukleer-santraller-zirvesinde-imzalar-atildi-guney-kore-ile-isbirligi-yapilacak-1072704364.html
İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'nde imzalar atıldı: Güney Kore ile işbirliği yapılacak
İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'nde imzalar atıldı: Güney Kore ile işbirliği yapılacak
21-22 Haziran’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T15:31+0300
2023-06-21T15:31+0300
güney kore
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işbirliği
nükleer santraller
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istanbul
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5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), ilk günü ile İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenen; Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen fuar ve zirve, Türkiye’nin de ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olması bakımından önem taşıyor.Zirvede Rusya, Çin, Japanya gibi çeşitli ülkelerin nükleer enerji yetkilileri de bir araya gelirken, Ankara Sanayi Odası’na (ASO) bağlı Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK), Güney Kore Nükleer Derneği (KNA) ile iyi niyet anlaşması imzaladı. 2021 yılında imzalanan anlaşmanın yenilenmesi amacıyla düzenlenen törende, güncel haliyle imzalanan anlaşma, Güney Kore ve bu alanda tedarikçi olma çabası içindeki Türk sanayicilerin iş birliği imkanları geliştirilmeye çalışılacak.Ayrıca ASO Başkanı Seyit Ardıç ile KNA Başkan Yardımcısı Min Cheol Lee arasında bir işbirliği anlaşması daha imzalandı. Anlaşmaya göre, NÜKSAK ve KNA arasında küçük modüler reaktörler (SMR) ve gelecekteki diğer yeni nesil reaktörler dahil olmak üzere nükleer enerji projeleri ve fırsatlarla ilgili ortak çalışmalar yürütülecek. Tarafların üye firmalarına yönelik Türkiye ve Güney Kore arasında dönüşümlü olarak çevrim içi veya çevrim dışı endüstriyel diyalogu artıracak toplantılar ve seminerler düzenlenecek.NPPES, 2022 yılında Türk-Rus işbirliğine ev sahipliği yapmıştı2022 yılında düzenlenen 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde ise Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu işbirliği kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışma yürütülmesi kararı alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230621/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-basladi-akkuyu-ile-turk-firmalari-buyuk-tecrube-kazandi-1072696696.html
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güney kore, işbirliği, nükleer santraller, zirve, istanbul
güney kore, işbirliği, nükleer santraller, zirve, istanbul

İstanbul'daki Nükleer Santraller Zirvesi'nde imzalar atıldı: Güney Kore ile işbirliği yapılacak

15:31 21.06.2023
© İHANükleer Santraller Zirvesi, Güney Kore ile işbirliği anlaşması
Nükleer Santraller Zirvesi, Güney Kore ile işbirliği anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Selin Uludağ
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Özel
21-22 Haziran’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi’nde Türkiye ve Güney Kore arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Tören, ASO Başkanı Ardıç ile KNA Başkan Yardımcısı Lee arasında gerçekleştirildi.
5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), ilk günü ile İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca desteklenen; Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen fuar ve zirve, Türkiye’nin de ilk ve tek nükleer enerji etkinliği olması bakımından önem taşıyor.
Zirvede Rusya, Çin, Japanya gibi çeşitli ülkelerin nükleer enerji yetkilileri de bir araya gelirken, Ankara Sanayi Odası’na (ASO) bağlı Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK), Güney Kore Nükleer Derneği (KNA) ile iyi niyet anlaşması imzaladı. 2021 yılında imzalanan anlaşmanın yenilenmesi amacıyla düzenlenen törende, güncel haliyle imzalanan anlaşma, Güney Kore ve bu alanda tedarikçi olma çabası içindeki Türk sanayicilerin iş birliği imkanları geliştirilmeye çalışılacak.
Ayrıca ASO Başkanı Seyit Ardıç ile KNA Başkan Yardımcısı Min Cheol Lee arasında bir işbirliği anlaşması daha imzalandı. Anlaşmaya göre, NÜKSAK ve KNA arasında küçük modüler reaktörler (SMR) ve gelecekteki diğer yeni nesil reaktörler dahil olmak üzere nükleer enerji projeleri ve fırsatlarla ilgili ortak çalışmalar yürütülecek. Tarafların üye firmalarına yönelik Türkiye ve Güney Kore arasında dönüşümlü olarak çevrim içi veya çevrim dışı endüstriyel diyalogu artıracak toplantılar ve seminerler düzenlenecek.

NPPES, 2022 yılında Türk-Rus işbirliğine ev sahipliği yapmıştı

2022 yılında düzenlenen 8. Nükleer Santraller Zirvesi’nde ise Türkiye’de nükleer endüstrisinin temsilcisi Nükleer Sanayi Derneği (NSD) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI) arasında bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu işbirliği kapsamında Rusya, Türkiye ve yakın coğrafyada nükleer sanayi projeleri geliştirmek için ortak tedarik zinciri ve firma işbirlikleri oluşturma hedefiyle birlikte çalışma yürütülmesi kararı alınmıştı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
SAVUNMA
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi başladı: 'Akkuyu ile Türk firmaları büyük tecrübe kazandı'
13:15
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