https://sputniknews.com.tr/20230621/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-basladi-akkuyu-ile-turk-firmalari-buyuk-tecrube-kazandi-1072696696.html

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi başladı: 'Akkuyu ile Türk firmaları büyük tecrübe kazandı'

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi başladı: 'Akkuyu ile Türk firmaları büyük tecrübe kazandı'

Sputnik’in medya partneri olduğu Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul’da... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T13:15+0300

2023-06-21T13:15+0300

2023-06-21T13:26+0300

savunma

nükleer santraller

zirve

fuar

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

ankara sanayi odası (aso)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072696362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c001300f7fa0f2c8aa91e6f0b4455e7f.jpg

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. İki gün sürecek olan zirvede; nükleer endüstrinin küresel oyuncuları ile Türk sanayicileri, yeni nükleer enerji yatırım fırsatlarını görüşmek ve iş birliklerini geliştirmek için bir araya geldi.‘Akkuyu NGS, Türk sanayisine nükleer sektör deneyimi kazandırması açısından önemli bir başlangıç oldu’Dünya Nükleer Derneği Genel Müdürü Samo Bilbao Leon’un da video bağlantı ile katılarak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin önemine vurgu yaptığı zirvede, açılış konuşmasını gerçekleştiren Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi de bu konuya değinerek şunları aktardı:‘Akkuyu sayesinde Türk firmaları nükleer enerji alanında büyük tecrübe kazandı’Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği de dahil olmak üzere bir çok ülkenin nükleer endüstri derneği ile İyi Niyet Anlaşmaları imzaladıkları söyleyen Çiftçi, “Türk üreticiler, Akkuyu NGS projesine vanalardan borulara, depolama tanklarından inşaat çeliğine ve çeşitli inşaat malzemelerine kadar geniş bir yelpazede ekipman tedarik ediyor. ​Akkuyu sayesinde Türk firmaları nükleer enerji alanında hangi malzemelerin nasıl ve ne şekilde üretilmesi gerektiği konusunda büyük tecrübe kazandı ve kazanmaya devam ediyor.​ Nükleer Sanayi Derneği olarak sanayicilerimizin, nükleer santraller için ekipman tedarik zincirinde, sadece Türkiye'de değil, global olarak önemli roller üstlenerek ihracatçı konumuna gelebileceğine inanıyoruz” dedi.‘Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin nükleer teknolojisine yardımcı olmamızın özel bir önemi ve sembolizmi var’Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anton Dedusenko ise konuşmasında şunları aktardı:‘Nükleer imalat kapasitemizi ve işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz’Akkuyu sahasında hem ekipman hem de hizmet alanında yer alan Türk firmalarının çoğunun Ankara Sanayi Odası’na bağlı Nükleer Sanayi Kümelenmesi’ne (NÜKSAK) üye olduğunu aktaran ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Nükleer teknolojiye yıllardır sahip olan lider ülkeler mevcut nükleer reaktörlerin uzun vadeli güvenli işletimi ve güvenliğinin arttırılması için işbirliklerini yeniliyor ve sürdürüyor. Nükleer enerjide küresel lider konumunda olan ülkelerin bu zirveye katılması bizler için son derece önemli. Türk sanayicilerini küresel tedarik zincirinin bir parçası olmak için bekleyen pek çok fırsat bulunmakta. Biz de Ankara Sanayi Odası olarak, bugün etkinliğe katılım sağlayan uluslararası tüm paydaşlarımızla, başta ülkemiz olmak üzere ortak iş yapabileceğimiz tüm sahalarda nükleer imalat kapasitemizi ve işbirliklerimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçmişten bugüne; yeter ki üret, nasıl üretirsen üret dönemindeydik. Bugünden geleceğe ve çevreye saygılı üretim dönemine geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230613/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-istanbulda-hedef-turkiyenin-ihracat-potansiyelini-artirmasi--1072393262.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

nükleer santraller, zirve, fuar, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), ankara sanayi odası (aso)