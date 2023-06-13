https://sputniknews.com.tr/20230613/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-istanbulda-hedef-turkiyenin-ihracat-potansiyelini-artirmasi--1072393262.html
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da: 'Hedef, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak'
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da: 'Hedef, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak'
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran'da İstanbul’da... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T16:45+0300
2023-06-13T16:45+0300
2023-06-13T16:46+0300
aso
ankara sanayi odası (aso)
5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi
nükleer sanayi derneği
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
afrika
ortadoğu
alikaan çiftçi
seyit ardıç
ekonomi
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Dünyadaki sayılı nükleer enerji etkinlikleri arasında gösterilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. NPPES, uluslararası alanda binin üzerinde sektör liderini, nükleer enerjinin gündemindeki konular etrafında buluşturacak.Karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve sektörün profesyonellerinin bir araya geleceği zirvede iki gün boyunca katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör lideri konuşmacılardan, Türkiye’de hızla büyüyen nükleer enerji sektöründeki güncel gelişmeler ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki fırsatları masaya yatıracak.NPPES nükleer sanayideki ihracat fırsatlarını aralayacakBu yıl, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği tarafından resmi olarak desteklenen NPPES ile ilgili konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, şunları aktardı:‘Türkiye nükleer enerjide küçük modüler reaktörlerle atılım yapabilir’Nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji karmalarına önemli ve vazgeçilmez bir katkı sunduğuna dikkat çeken Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, NPPES’te nükleer enerji alanındaki yenilikçi teknolojiler ve bu kapsamda küçük modüler reaktörlerle ilgili oturumların düzenleneceğini ifade ederek, “Birim başına 300 MW’a ulaşan üretim kapasiteleriyle SMR’ler (Küçük modüler reaktör), maliyet, inşaat süresinden tasarruf, daha kısa geri ödeme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve ülkemizde de karar vericilerin gündemlerinde yer alıyor. Nükleer enerjinin, karbon emisyonlarını düşürmede artan rolünün önemli bir destekçisi olan SMR’ler, konvansiyonel santrallerle birlikte nükleer enerjinin yaygınlaşmasını sağlayacak. SMR’ler temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişim sunmasıyla geleceğin teknolojisi olarak dikkat çekiyor. NPPES’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da SMR teknolojilerinin uygulanabilirliğini alanın uzman isimleriyle gündeme taşıyacağız. Türkiye’nin nükleer enerjideki atılım hamlesinde konvansiyonel santral projelerinin yanı sıra enerjide arz güvenliği açısından SMR’ler önemli rol oynayabilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230606/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-icin-geri-sayim-basladi-akkuyu-ngsdeki-is-firsatlari-gundemde-1072077165.html
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aso, ankara sanayi odası (aso), 5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi, nükleer sanayi derneği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, afrika, ortadoğu, alikaan çiftçi, seyit ardıç, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer güç santrali, nükleer, türkiye, istanbul, rusya
aso, ankara sanayi odası (aso), 5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi, nükleer sanayi derneği, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, afrika, ortadoğu, alikaan çiftçi, seyit ardıç, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu nükleer güç santrali, nükleer, türkiye, istanbul, rusya
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da: 'Hedef, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak'
16:45 13.06.2023 (güncellendi: 16:46 13.06.2023) Abone ol
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirvede, Türkiye’nin nükleer enerji hamlesinde küçük modüler reaktörlerin (SMR) rolü ve Türk sanayicisini nükleer enerjide bekleyen ihracat fırsatları gündeme taşınacak.
Dünyadaki sayılı nükleer enerji etkinlikleri arasında gösterilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), Ankara Sanayi Odası (ASO)
ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD)
tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
’nın destekleriyle 21-22 Haziran 2023
tarihlerinde İstanbul
’da gerçekleştirilecek
. NPPES, uluslararası alanda binin üzerinde sektör liderini, nükleer enerjinin gündemindeki konular etrafında buluşturacak.
Karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve sektörün profesyonellerinin bir araya geleceği zirvede iki gün boyunca katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör lideri konuşmacılardan, Türkiye’de hızla büyüyen nükleer enerji sektöründeki güncel gelişmeler ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki fırsatları masaya yatıracak.
NPPES nükleer sanayideki ihracat fırsatlarını aralayacak
Bu yıl, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği tarafından resmi olarak desteklenen NPPES ile ilgili konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, şunları aktardı:
“Nükleer sanayi birçok alt sektöre iş fırsatı sağlayan büyük bir pazar. Boru, kablo, civata, çimento, kazan, madeni yağ gibi birçok alt bileşene ihtiyaç duyulan bu sektörde, Türk sanayicilerimiz nükleer enerji üst ligine uygun nitelikli ürünleriyle tedarikçi olabilir. Bu güne kadar birçok önemli iş birliği anlaşmasının imzalandığı NPPES, Türk sanayicisinin nükleer enerjideki ihracat potansiyelini geliştirmesi için her geçen yıl daha fazla katkı sağlıyor. Akkuyu NGS’deki tedariklerin yerelleştirilmesinde bekleyen yeni fırsatlardan, Akkuyu NGS ile iş birliği yapacak şirketlerin taşıması gereken özelliklere kadar birçok başlık NPPES’te paylaşılacak. Dünya Nükleer Derneği (WNA), Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği (ACCNI), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) da özel oturumlar düzenleyerek nükleer enerji alanındaki global gelişmeleri katılımcılara aktaracak.”
‘Türkiye nükleer enerjide küçük modüler reaktörlerle atılım yapabilir’
Nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji karmalarına önemli ve vazgeçilmez bir katkı sunduğuna dikkat çeken Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, NPPES’te nükleer enerji alanındaki yenilikçi teknolojiler ve bu kapsamda küçük modüler reaktörlerle ilgili oturumların düzenleneceğini ifade ederek, “Birim başına 300 MW’a ulaşan üretim kapasiteleriyle SMR’ler (Küçük modüler reaktör), maliyet, inşaat süresinden tasarruf, daha kısa geri ödeme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve ülkemizde de karar vericilerin gündemlerinde yer alıyor. Nükleer enerjinin, karbon emisyonlarını düşürmede artan rolünün önemli bir destekçisi olan SMR’ler, konvansiyonel santrallerle birlikte nükleer enerjinin yaygınlaşmasını sağlayacak. SMR’ler temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişim sunmasıyla geleceğin teknolojisi olarak dikkat çekiyor. NPPES’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da SMR teknolojilerinin uygulanabilirliğini alanın uzman isimleriyle gündeme taşıyacağız. Türkiye’nin nükleer enerjideki atılım hamlesinde konvansiyonel santral projelerinin yanı sıra enerjide arz güvenliği açısından SMR’ler önemli rol oynayabilir” dedi.