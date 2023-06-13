https://sputniknews.com.tr/20230613/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-istanbulda-hedef-turkiyenin-ihracat-potansiyelini-artirmasi--1072393262.html

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da: 'Hedef, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak'

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi İstanbul'da: 'Hedef, Türkiye'nin ihracat potansiyelini artırmak'

Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran'da İstanbul’da... 13.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-13T16:45+0300

2023-06-13T16:45+0300

2023-06-13T16:46+0300

aso

ankara sanayi odası (aso)

5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi

nükleer sanayi derneği

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

afrika

ortadoğu

alikaan çiftçi

seyit ardıç

ekonomi

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Dünyadaki sayılı nükleer enerji etkinlikleri arasında gösterilen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. NPPES, uluslararası alanda binin üzerinde sektör liderini, nükleer enerjinin gündemindeki konular etrafında buluşturacak.Karar vericiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, üreticiler, tedarikçiler ve sektörün profesyonellerinin bir araya geleceği zirvede iki gün boyunca katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden gelecek sektör lideri konuşmacılardan, Türkiye’de hızla büyüyen nükleer enerji sektöründeki güncel gelişmeler ile Afrika ve Ortadoğu pazarlarındaki fırsatları masaya yatıracak.NPPES nükleer sanayideki ihracat fırsatlarını aralayacakBu yıl, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği tarafından resmi olarak desteklenen NPPES ile ilgili konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, şunları aktardı:‘Türkiye nükleer enerjide küçük modüler reaktörlerle atılım yapabilir’Nükleer enerjinin sera gazı emisyonlarını azaltmak için enerji karmalarına önemli ve vazgeçilmez bir katkı sunduğuna dikkat çeken Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, NPPES’te nükleer enerji alanındaki yenilikçi teknolojiler ve bu kapsamda küçük modüler reaktörlerle ilgili oturumların düzenleneceğini ifade ederek, “Birim başına 300 MW’a ulaşan üretim kapasiteleriyle SMR’ler (Küçük modüler reaktör), maliyet, inşaat süresinden tasarruf, daha kısa geri ödeme, ölçeklenebilirlik gibi avantajlarıyla tüm dünyada ve ülkemizde de karar vericilerin gündemlerinde yer alıyor. Nükleer enerjinin, karbon emisyonlarını düşürmede artan rolünün önemli bir destekçisi olan SMR’ler, konvansiyonel santrallerle birlikte nükleer enerjinin yaygınlaşmasını sağlayacak. SMR’ler temiz, güvenilir ve uygun fiyatlı enerjiye erişim sunmasıyla geleceğin teknolojisi olarak dikkat çekiyor. NPPES’te Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’da SMR teknolojilerinin uygulanabilirliğini alanın uzman isimleriyle gündeme taşıyacağız. Türkiye’nin nükleer enerjideki atılım hamlesinde konvansiyonel santral projelerinin yanı sıra enerjide arz güvenliği açısından SMR’ler önemli rol oynayabilir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230606/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-icin-geri-sayim-basladi-akkuyu-ngsdeki-is-firsatlari-gundemde-1072077165.html

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