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Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı: Akkuyu NGS’deki iş fırsatları gündemde
Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı: Akkuyu NGS’deki iş fırsatları gündemde
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde... 06.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
seyit ardıç
ankara sanayi odası (aso)
aso
alikaan çiftçi
nükleer sanayi derneği
5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi
yeni nükleer izleme enstitüsü (nnwi)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği’nin (ACCNI) destekleriyle yapılacak. Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olarak öne çıkan NPPES’te, yeni teknolojiler tanıtılarak yeni iş fırsatları değerlendirilecek.Akkuyu NGS’deki son gelişmeler masaya yatırılacakNPPES’te iki gün boyunca sektörün gündemindeki başlıkların tartışılacağına dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Akkuyu NGS’de devam eden inşaat süreçleri Zirve’nin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Akkuyu NGS’de Türk firmalarını bekleyen iş olanakları ve yapılması planlanan ihaleler ile ilgili güncel bilgiler de NPPES’te paylaşılacak. Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği de 100 metrekarelik geniş bir stant ile NPPES’e katılarak Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer enerji fırsatlarıyla ilgili Türk firmalarıyla görüşecekler. Yerli firmalarımızın nükleer enerji gibi ileri teknoloji gerektiren katma değeri yüksek bu sektörde alanlarını genişletmek için NPPES önemli fırsatlar sunuyor. Bu açıdan bu yıl yerli firmalarımızın etkinliğe katılımlarının artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.Günay Koreli nükleer tedarikçiler de birebir görüşmeler için zirvede olacakNPPES’nin nükleer enerjide stratejik öneme sahip birçok ülkeden temsilciyi ağırlamaya hazırlandığına işaret eden Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şunları aktardı:
https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-donmezden-akkuyu-ngs-insaatina-iliskin-paylasim-onemli-bir-asama-daha-geride-kaldi-1071937967.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, seyit ardıç, ankara sanayi odası (aso), aso, alikaan çiftçi, nükleer sanayi derneği, 5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi, yeni nükleer izleme enstitüsü (nnwi), nükleer sanayii inşaat kompleksi kuruluşları derneği’, türkiye, istanbul, güney kore, rusya, nükleer
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, seyit ardıç, ankara sanayi odası (aso), aso, alikaan çiftçi, nükleer sanayi derneği, 5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi, yeni nükleer izleme enstitüsü (nnwi), nükleer sanayii inşaat kompleksi kuruluşları derneği’, türkiye, istanbul, güney kore, rusya, nükleer

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı: Akkuyu NGS’deki iş fırsatları gündemde

12:53 06.06.2023
© Fotoğraf : FND5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi
5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2023
© Fotoğraf : FND
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Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Akkuyu NGS’deki Türk firmalarını bekleyen ihaleler NPPES’te paylaşılacak. Güney Koreli nükleer tedarikçiler de yeni yatırımlar için geniş bir katılımla NPPES’e gelecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği’nin (ACCNI) destekleriyle yapılacak. Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olarak öne çıkan NPPES’te, yeni teknolojiler tanıtılarak yeni iş fırsatları değerlendirilecek.

Akkuyu NGS’deki son gelişmeler masaya yatırılacak

NPPES’te iki gün boyunca sektörün gündemindeki başlıkların tartışılacağına dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Akkuyu NGS’de devam eden inşaat süreçleri Zirve’nin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Akkuyu NGS’de Türk firmalarını bekleyen iş olanakları ve yapılması planlanan ihaleler ile ilgili güncel bilgiler de NPPES’te paylaşılacak. Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği de 100 metrekarelik geniş bir stant ile NPPES’e katılarak Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer enerji fırsatlarıyla ilgili Türk firmalarıyla görüşecekler. Yerli firmalarımızın nükleer enerji gibi ileri teknoloji gerektiren katma değeri yüksek bu sektörde alanlarını genişletmek için NPPES önemli fırsatlar sunuyor. Bu açıdan bu yıl yerli firmalarımızın etkinliğe katılımlarının artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Günay Koreli nükleer tedarikçiler de birebir görüşmeler için zirvede olacak

NPPES’nin nükleer enerjide stratejik öneme sahip birçok ülkeden temsilciyi ağırlamaya hazırlandığına işaret eden Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şunları aktardı:
“Nükleer enerjide söz sahibi ülkelerden önemli oyuncular, Türk firmalarıyla alt yüklenici ve partner olarak çalışmak üzere NPPES’te ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Bu yıl Kore Nükleer Derneği de Koreli nükleer tedarikçilerden oluşan geniş bir katılımla NPPES’te yerini alacak ve yeni yatırımlar konusunda yerli firmalarımızla B2B görüşmeler gerçekleştirecekler.”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2023
TÜRKİYE
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'
2 Haziran , 15:13
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