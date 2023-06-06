https://sputniknews.com.tr/20230606/nukleer-santraller-fuari-ve-zirvesi-icin-geri-sayim-basladi-akkuyu-ngsdeki-is-firsatlari-gundemde-1072077165.html

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı: Akkuyu NGS’deki iş fırsatları gündemde

Nükleer Santraller Fuarı ve Zirvesi için geri sayım başladı: Akkuyu NGS’deki iş fırsatları gündemde

Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde... 06.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-06T12:53+0300

2023-06-06T12:53+0300

2023-06-06T12:53+0300

ekonomi

akkuyu nükleer güç santrali (ngs)

akkuyu ngs

seyit ardıç

ankara sanayi odası (aso)

aso

alikaan çiftçi

nükleer sanayi derneği

5. nükleer santraller fuarı ve 9. nükleer santraller zirvesi

yeni nükleer izleme enstitüsü (nnwi)

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Nükleer Sanayi Derneği (NSD) tarafından düzenlenen 5. Nükleer Santraller Fuarı ve 9. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES), 21-22 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Bu yıl NPPES, Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI) ile Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği’nin (ACCNI) destekleriyle yapılacak. Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en kapsamlı nükleer etkinliği olarak öne çıkan NPPES’te, yeni teknolojiler tanıtılarak yeni iş fırsatları değerlendirilecek.Akkuyu NGS’deki son gelişmeler masaya yatırılacakNPPES’te iki gün boyunca sektörün gündemindeki başlıkların tartışılacağına dikkat çeken ASO Başkanı Seyit Ardıç, “Akkuyu NGS’de devam eden inşaat süreçleri Zirve’nin önemli başlıklarından birini oluşturacak. Akkuyu NGS’de Türk firmalarını bekleyen iş olanakları ve yapılması planlanan ihaleler ile ilgili güncel bilgiler de NPPES’te paylaşılacak. Rusya’nın Nükleer Sanayii İnşaat Kompleksi Kuruluşları Derneği de 100 metrekarelik geniş bir stant ile NPPES’e katılarak Türkiye, Rusya ve yakın coğrafyadaki nükleer enerji fırsatlarıyla ilgili Türk firmalarıyla görüşecekler. Yerli firmalarımızın nükleer enerji gibi ileri teknoloji gerektiren katma değeri yüksek bu sektörde alanlarını genişletmek için NPPES önemli fırsatlar sunuyor. Bu açıdan bu yıl yerli firmalarımızın etkinliğe katılımlarının artacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.Günay Koreli nükleer tedarikçiler de birebir görüşmeler için zirvede olacakNPPES’nin nükleer enerjide stratejik öneme sahip birçok ülkeden temsilciyi ağırlamaya hazırlandığına işaret eden Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi ise şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-donmezden-akkuyu-ngs-insaatina-iliskin-paylasim-onemli-bir-asama-daha-geride-kaldi-1071937967.html

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