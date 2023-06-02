https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-donmezden-akkuyu-ngs-insaatina-iliskin-paylasim-onemli-bir-asama-daha-geride-kaldi-1071937967.html

Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'

Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun... 02.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-02T15:13+0300

2023-06-02T15:13+0300

2023-06-02T15:13+0300

türkiye

türkiye

rusya

akkuyu

akkuyu nükleer güç santrali

fatih dönmez

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Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru gelindiğini belirtti.Bakan Dönmez, şunları kaydetti:Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230501/akkuyu-nukleer-santrali-nasil-sigortalandi-1070428676.html

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türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali, fatih dönmez