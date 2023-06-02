https://sputniknews.com.tr/20230602/bakan-donmezden-akkuyu-ngs-insaatina-iliskin-paylasim-onemli-bir-asama-daha-geride-kaldi-1071937967.html
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun... 02.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-02T15:13+0300
2023-06-02T15:13+0300
2023-06-02T15:13+0300
türkiye
türkiye
rusya
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali
fatih dönmez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070416791_0:151:2494:1554_1920x0_80_0_0_874b5b8aa13cb017c55ef6ff557651e5.jpg
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru gelindiğini belirtti.Bakan Dönmez, şunları kaydetti:Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230501/akkuyu-nukleer-santrali-nasil-sigortalandi-1070428676.html
türkiye
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070416791_0:0:2494:1872_1920x0_80_0_0_2f21884969b6c4a7d3c681ddf0fbcbf3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali, fatih dönmez
türkiye, rusya, akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali, fatih dönmez
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS inşaatına ilişkin paylaşım: 'Önemli bir aşama daha geride kaldı'
Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonunun döküldüğünü bildirdi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Akkuyu NGS'nin inşaatında adım adım sona doğru gelindiğini belirtti.
Bakan Dönmez, şunları kaydetti:
"Birinci ünitenin iç koruma kabuğunun kubbesinin betonu döküldü. Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan bu işlemle önemli bir aşama daha geride kaldı. Akkuyu NGS, Türkiye yüzyılının yeni nesil enerjisi olacak."
Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan her biri 1200 megavat kapasiteli 4 reaktörden oluşuyor.