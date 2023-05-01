Akkuyu Nükleer Santrali kim tarafından sigortalandı?

"Hatırlayacaksınız, 2022’nin Mart ayında, Nükleer Düzenleme Kanunu çıktı. Kanuna göre de nükleer tesis kurup işletecekler ve nükleer enerji alanında faaliyet göstereceklere zorunlu sigorta uygulaması getirildi ki, Paris Sözleşmesi gereği bu düzenlemenin yapılması gerekiyordu. Yine düzenleme kapsamında Nükleer Sigorta Havuzu kurulup Hazine ve Maliye Bakanlığı iştiraki olan Türk Reasürans’ın işleticiliğini yürüttüğü Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin (ÖRYM) sigorta teminatı sağlaması karara bağlandı. İşte, bu kapsamda, Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu NGS, Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından 700 milyon Euro üzerinden sigortalandı. Yani, ÖRYM, Akkuya’ya, 700 milyon Euro nükleer sorumluluk riskleri için sigorta teminatı verdi. Peki, sigorta neleri kapsıyor? Öncelikle şunu belirteyim, nükleer tesislerde meydana gelen hadiselerden sadece o nükleer tesisin işleteni sorumlu. Sorumluluğun tek şartı, zararın, ilgili nükleer tesiste meydana gelen bir kaza nedeniyle ortaya çıktığının ispat edilmesi. Nükleer tesiste meydana gelen olası bir kaza nedeniyle –ki, bu nükleer yakıttan, radyoaktif ürünlerden, nükleer maddeden kaynaklanabilir- oluşabilecek zararda, can kaybında, kişisel yaralanmalarda sigorta devreye girecek ve zararları karşılayacak. Nükleer zarar nedeniyle oluşabilecek maddi zarar da sigorta kapsamına alındı. Hatta oluşan çevre zararı ve bundan doğacak ekonomik kayıp da sigorta tarafından giderilecek."