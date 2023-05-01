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Akkuyu Nükleer Santrali kim tarafından sigortalandı?
Akkuyu Nükleer Santrali kim tarafından sigortalandı?
Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS, Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından 700 milyon Euro üzerinden sigortalandı. ÖRYM, Akkuya’ya, 700 milyon Euro... 01.05.2023, Sputnik Türkiye
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
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Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan bugünkü yazısında, Akkuyu Nükleer Santrali'nin sigortalanmasına dair süreci anlattı.Doğan şunları ifade etti:Noyan Doğan ayrıca sigortalamaya dair sürecin detaylarını da paylaştı:
https://sputniknews.com.tr/20230428/1070323835.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, enerji, sigorta
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), mersin, enerji, sigorta

Akkuyu Nükleer Santrali kim tarafından sigortalandı?

12:56 01.05.2023 (güncellendi: 12:57 01.05.2023)
© Sputnik / Osman Nuri CeritTürkiye'nin ilk nükleer santrali
Türkiye'nin ilk nükleer santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Türkiye’nin ilk nükleer santrali Akkuyu NGS, Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından 700 milyon Euro üzerinden sigortalandı. ÖRYM, Akkuya’ya, 700 milyon Euro nükleer sorumluluk riskleri için sigorta teminatı verdi.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan bugünkü yazısında, Akkuyu Nükleer Santrali'nin sigortalanmasına dair süreci anlattı.
Doğan şunları ifade etti:
"Hatırlayacaksınız, 2022’nin Mart ayında, Nükleer Düzenleme Kanunu çıktı. Kanuna göre de nükleer tesis kurup işletecekler ve nükleer enerji alanında faaliyet göstereceklere zorunlu sigorta uygulaması getirildi ki, Paris Sözleşmesi gereği bu düzenlemenin yapılması gerekiyordu. Yine düzenleme kapsamında Nükleer Sigorta Havuzu kurulup Hazine ve Maliye Bakanlığı iştiraki olan Türk Reasürans’ın işleticiliğini yürüttüğü Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin (ÖRYM) sigorta teminatı sağlaması karara bağlandı. İşte, bu kapsamda, Türkiye’nin ilk nükleer santralı Akkuyu NGS, Özel Riskler Yönetim Merkezi tarafından 700 milyon Euro üzerinden sigortalandı. Yani, ÖRYM, Akkuya’ya, 700 milyon Euro nükleer sorumluluk riskleri için sigorta teminatı verdi. Peki, sigorta neleri kapsıyor? Öncelikle şunu belirteyim, nükleer tesislerde meydana gelen hadiselerden sadece o nükleer tesisin işleteni sorumlu. Sorumluluğun tek şartı, zararın, ilgili nükleer tesiste meydana gelen bir kaza nedeniyle ortaya çıktığının ispat edilmesi. Nükleer tesiste meydana gelen olası bir kaza nedeniyle –ki, bu nükleer yakıttan, radyoaktif ürünlerden, nükleer maddeden kaynaklanabilir- oluşabilecek zararda, can kaybında, kişisel yaralanmalarda sigorta devreye girecek ve zararları karşılayacak. Nükleer zarar nedeniyle oluşabilecek maddi zarar da sigorta kapsamına alındı. Hatta oluşan çevre zararı ve bundan doğacak ekonomik kayıp da sigorta tarafından giderilecek."
Noyan Doğan ayrıca sigortalamaya dair sürecin detaylarını da paylaştı:
"Öğrendiğime göre, Türk Reasürans ve Özel Riskler Yönetim Merkezi, 1.5 yıldır Akkuyu NGS’yi sigortalamak için teknik çalışmalar yürütüyormuş. Taze nükleer yakıtın gelmesi ve NGS’nin nükleer tesis statüsüne kavuşması ile birlikte, Paris Sözleşmesi kapsamında, nükleer zararların sorumluluk risklerini kapsayacak şekilde ÖRYM; taze yakıtın Akkkuyu sahasında depolandığı andan itibaren reaktörlerin faaliyete geçeceği dönemi de kapsayacak şekilde detaylı sigorta poliçesini düzenledi."
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2023
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye için önemi
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