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https://sputniknews.com.tr/20230621/akkuyu-ngs-tum-dogal-afetlere-karsi-korumaya-sahip-1072712997.html
‘Akkuyu NGS tüm doğal afetlere karşı korumaya sahip’
‘Akkuyu NGS tüm doğal afetlere karşı korumaya sahip’
Akkuyu Nükleer İnşaat ve Üretim Organizasyonu Müdürü Denis Sezemin, yapımı devam eden Akkuyu nükleer güç santralinin (NGS) depremlere, tsunamilere ve sellere... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T17:50+0300
2023-06-21T17:51+0300
ekonomi
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
doğal afet
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İstanbul’daki 9. Nükleer Santraller Zirvesi’ne katılan Sezemin, Sputnik’e açıklamasında, 6 Şubat depreminden sonra, Akkuyu NGS sahasında geniş kapsamlı incelemenin yapıldığını ve hiçbir sapmanın kaydedilmediğini söyledi.Sezemin, “Vinçler o esnada çalışıyorlardı ve koruma mekanizmaları çalışmalarına engel olmadı, bu önemli. Sahadaki depremyazarlar 3 – 3.5 puan gösterdi. Santralin kendisi de 9 şiddetinde depreme karşı tasarlandı. İnsanoğlu tarihinde bu şiddette depremler çok az oldu” ifadesini kullandı.Santralin ayrıca sellere ve tsunamilere de karşı korumaya sahip olduğunu kaydeden Sezemin, “NGS sahası deniz seviyesinden 10.5 metre yükseklikte yer alıyor. Bu bölgede her 10 bin yılda bir meydana gelen tsunaminin azami yüksekliği ise 6,55 metre. Ayrıca açık deniz hidrolik yapılarının önünde 12 metre yüksekliğinde bir barajımız var. Yani santrali tasarlarken Fukuşima sonrası tüm talepleri dikkate aldık, her yönden korunuyoruz” diye anlattı.Rusya Nükleer Enerji Ajansı Rosatom’un en kısa zamanda Akkuyu’yu devreye alma testlerini başlatmak için hazır duruma getirmeyi planladığı ifade edildi. Sezemin, “Rusya ve Türkiye arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan hükümetler arası anlaşmaya göre, ilk güç ünitesini yapım izni alındıktan yedi yıl içinde faaliyete geçirmemiz gerekiyor. İzni, 2018’de aldık. Dolayısıyla bu, 2025 anlamına geliyor. Ancak Türkiye’nin istikrarlı ve temiz elektriğe olan ihtiyacının farkında olduğumuz için çokuluslu ekibimiz bu süreyi kısaltmak için mümkün olan her şey yapıyor” dedi.‘Akkuyu’nun birinci ünitesindeki yapım ve montaj çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlanacak’Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu nükleer güç santralinin birinci ünitesindeki yapım ve montaj çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.İstanbul’daki 9. Nükleer Santraller Zirvesi’de konuşan Dedusenko, “Bundan sonraki hedefimiz, bu yılın sonuna kadar ilk güç ünitesinde yapım ve montaj çalışmalarını tamamlamak için şantiyedeki çalışmalara devam etmek” diye açıkladı.
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğal afet
akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), doğal afet

‘Akkuyu NGS tüm doğal afetlere karşı korumaya sahip’

17:50 21.06.2023 (güncellendi: 17:51 21.06.2023)
© İHAAkkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor
Akkuyu nükleer tesis statüsüne kavuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© İHA
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Akkuyu Nükleer İnşaat ve Üretim Organizasyonu Müdürü Denis Sezemin, yapımı devam eden Akkuyu nükleer güç santralinin (NGS) depremlere, tsunamilere ve sellere karşı güvenilir korumaya sahip olduğunu belirtti.
İstanbul’daki 9. Nükleer Santraller Zirvesi’ne katılan Sezemin, Sputnik’e açıklamasında, 6 Şubat depreminden sonra, Akkuyu NGS sahasında geniş kapsamlı incelemenin yapıldığını ve hiçbir sapmanın kaydedilmediğini söyledi.
Sezemin, “Vinçler o esnada çalışıyorlardı ve koruma mekanizmaları çalışmalarına engel olmadı, bu önemli. Sahadaki depremyazarlar 3 – 3.5 puan gösterdi. Santralin kendisi de 9 şiddetinde depreme karşı tasarlandı. İnsanoğlu tarihinde bu şiddette depremler çok az oldu” ifadesini kullandı.
Santralin ayrıca sellere ve tsunamilere de karşı korumaya sahip olduğunu kaydeden Sezemin, “NGS sahası deniz seviyesinden 10.5 metre yükseklikte yer alıyor. Bu bölgede her 10 bin yılda bir meydana gelen tsunaminin azami yüksekliği ise 6,55 metre. Ayrıca açık deniz hidrolik yapılarının önünde 12 metre yüksekliğinde bir barajımız var. Yani santrali tasarlarken Fukuşima sonrası tüm talepleri dikkate aldık, her yönden korunuyoruz” diye anlattı.
Rusya Nükleer Enerji Ajansı Rosatom’un en kısa zamanda Akkuyu’yu devreye alma testlerini başlatmak için hazır duruma getirmeyi planladığı ifade edildi. Sezemin, “Rusya ve Türkiye arasında 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan hükümetler arası anlaşmaya göre, ilk güç ünitesini yapım izni alındıktan yedi yıl içinde faaliyete geçirmemiz gerekiyor. İzni, 2018’de aldık. Dolayısıyla bu, 2025 anlamına geliyor. Ancak Türkiye’nin istikrarlı ve temiz elektriğe olan ihtiyacının farkında olduğumuz için çokuluslu ekibimiz bu süreyi kısaltmak için mümkün olan her şey yapıyor” dedi.

‘Akkuyu’nun birinci ünitesindeki yapım ve montaj çalışmaları bu yılın sonuna kadar tamamlanacak’

Akkuyu Nükleer Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Anton Dedusenko, Akkuyu nükleer güç santralinin birinci ünitesindeki yapım ve montaj çalışmalarının bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.
İstanbul’daki 9. Nükleer Santraller Zirvesi’de konuşan Dedusenko, “Bundan sonraki hedefimiz, bu yılın sonuna kadar ilk güç ünitesinde yapım ve montaj çalışmalarını tamamlamak için şantiyedeki çalışmalara devam etmek” diye açıkladı.
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