https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-egemenligimize-yonelik-tehdit-olusturma-cabalari-sonucsuz-kalmayacak-1072720603.html
Rusya: Egemenliğimize yönelik tehdit oluşturma çabaları sonuçsuz kalmayacak
Rusya: Egemenliğimize yönelik tehdit oluşturma çabaları sonuçsuz kalmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişimin sonuçsuz... 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T22:28+0300
2023-06-21T22:28+0300
2023-06-21T22:28+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
mariya zaharova
air defender
tatbikat
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NATO ülkelerinin Air Defender 2023 tatbikatını değerlendiren Zaharova, “Washington ve müttefikleri, karşılaştırılabilir düşmanla savaşmak için acil planlar geliştiriyor. Hangi ülkeyi kastettikleri ortada. Son onlarca yıldır tatbikat hedefi olarak hep Rusya gösteriliyor” diye konuştu.Zaharova, “Bu koşullarda, bir kez daha şunun altını çizmek isteriz. Rusya’nın toprak bütünlüğüne ve Rusya’nın egemenliğine tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişim sonuçsuz kalmayacak” uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html
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nato, rusya, mariya zaharova, air defender, tatbikat
nato, rusya, mariya zaharova, air defender, tatbikat
Rusya: Egemenliğimize yönelik tehdit oluşturma çabaları sonuçsuz kalmayacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişimin sonuçsuz kalmayacağını ifade etti.
NATO ülkelerinin Air Defender 2023 tatbikatını değerlendiren Zaharova, “Washington ve müttefikleri, karşılaştırılabilir düşmanla savaşmak için acil planlar geliştiriyor. Hangi ülkeyi kastettikleri ortada. Son onlarca yıldır tatbikat hedefi olarak hep Rusya gösteriliyor” diye konuştu.
Zaharova, “Bu koşullarda, bir kez daha şunun altını çizmek isteriz. Rusya’nın toprak bütünlüğüne ve Rusya’nın egemenliğine tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişim sonuçsuz kalmayacak” uyarısında bulundu.