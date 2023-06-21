https://sputniknews.com.tr/20230621/rusya-egemenligimize-yonelik-tehdit-olusturma-cabalari-sonucsuz-kalmayacak-1072720603.html

Rusya: Egemenliğimize yönelik tehdit oluşturma çabaları sonuçsuz kalmayacak

Rusya: Egemenliğimize yönelik tehdit oluşturma çabaları sonuçsuz kalmayacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişimin sonuçsuz... 21.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-21T22:28+0300

2023-06-21T22:28+0300

2023-06-21T22:28+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

mariya zaharova

air defender

tatbikat

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NATO ülkelerinin Air Defender 2023 tatbikatını değerlendiren Zaharova, “Washington ve müttefikleri, karşılaştırılabilir düşmanla savaşmak için acil planlar geliştiriyor. Hangi ülkeyi kastettikleri ortada. Son onlarca yıldır tatbikat hedefi olarak hep Rusya gösteriliyor” diye konuştu.Zaharova, “Bu koşullarda, bir kez daha şunun altını çizmek isteriz. Rusya’nın toprak bütünlüğüne ve Rusya’nın egemenliğine tehdit oluşturmaya yönelik tek bir girişim sonuçsuz kalmayacak” uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdli-eski-istihbarat-subayi-nato-silahlari-ukrayna-ordusunu-zayiflatiyor-1072509937.html

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nato, rusya, mariya zaharova, air defender, tatbikat